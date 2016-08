Wie eine blinde Frau ihren Mann steht Die Werkstätten haben sich für einen Perspektivwechsel geöffnet. Für Kreis-SPD-Chef Henning Homann war der an dieser Stelle längst überfällig.

Aus dem Landtag in die Roßweiner Werkstätten: Manja erklärt Henning Homann, was ihre Aufgabe an diesem Montagearbeitsplatz ist. Dass Manja blind und somit gehandicapt ist, merkt man ihr kaum an. © André Braun

Ohne hinzuschauen, greift Manja in eine Kiste neben sich. Sie nimmt sich ein Plasteteil und setzt es auf eine Vorrichtung. Auf der anderen Seite ihres Arbeitsplatzes liegen Ringe, die mit einer Handpresse aufgedrückt werden. Manja ist blind und sie freut sich, dass sie Hennig Homann ihre Arbeit erklären kann. Der Landtagsabgeordnete, der zugleich Chef von Mittelsachsens und auch der Roßweiner Ortsgruppe der SPD ist, hat sich bei den Roßweiner Werkstätten eingeladen. Er will sich anschauen, was die betreuten Mitarbeiter an diesem Standort tun. „Ich war noch nie hier“, gesteht der Politiker. Dabei hätten seine Eltern ein Tageskind betreut, das auch in den Werkstätten arbeitet. Nun hat Homann dieses Versäumnis nachgeholt. Anlass für ihn war der landesweite Perspektivwechsel, zu dem die Wohlfahrtsverbände regelmäßig einladen.

Kurz vorm Mittagessen sitzt Homann in der Montageabteilung. Er hat sich den Mitarbeitern vorgestellt und umgekehrt. Der Sozialdemokrat hat sich erzählen lassen, wie die pädagogische Betreuung abläuft. Er freut sich über das vertraute Miteinander: Alle nennen sich beim Vornamen. Gruppenleiterin Madleen Guß passt auf, dass jeder zu seinen Pausen kommt, sich nicht übernimmt. „Wir haben viel zusammen gelacht“, erzählt Homann weiter. „Das machen wir sonst auch“, sagt Madleen Guß.

Bei derartigem Perspektivwechsel ist Homann nicht nur darauf aus, Probleme aufzuspüren. Sicher, wenn es welche gibt, nimmt er die mit. „Es geht vor allem darum, Politiker für sozialpädagogische Belange zu sensibilisieren“, erklärt Homann. In den Roßweiner Werkstätten werde deutlich, wie wichtig es sei, Menschen mit Beeinträchtigungen eine sinnvolle Aufgabe zu geben. „Sie wollen ihren eigenen Beitrag in der Gesellschaft leisten.“ Das könne man in der Roßweiner Einrichtung gut sehen. Er als Politiker nehme von diesem Termin mit, dass die Bedingungen auf diesem Gebiet mindestens so bleiben müssen, sich nicht verschlechtern dürften. Auch der Abbau von Bürokratie sei wichtig.

Für Homann war es am Donnerstag der siebte Perspektivwechsel im Rahmen der Aktion der Wohlfahrtsverbände. Auch sonst ist er viel in Pflege-, Senioren- und Kindereinrichtungen unterwegs. Manches Mal habe er helfen können, an die große Glocke wolle er das aber nicht hängen. Er weiß von Vereinen, denen nach Kritik Projekte und Fördergeld gestrichen worden sind. „Insgesamt kann man aber sicher sagen, dass auch die Erhöhung des Betreuungsschlüssels in den Kitas auf solche Vor-Ort-Besuche und die Gespräche mit den Erziehern zurückzuführen ist“, so Homann.

