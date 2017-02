Wie ein Vater gegen Raser kämpft Die Tochter von Marco Schmidt hatte im vergangenen Jahr einen Unfall auf dem Schulweg. Das soll sich nicht wiederholen.

Marco Schmidt setzt sich dafür ein, dass die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße in einem Bereich von Goselitz auf 30 Kilometer in der Stunde begrenzt wird. Dadurch soll der Schulweg sicherer werden. Laut Straßenverkehrsordnung ist das wahrscheinlich nicht möglich. © Dietmar Thomas

Vor fast einem Jahr ist es passiert. Lara Schmidt aus Goselitz stieg aus dem Schulbus aus und überquerte hinter ihm die Straße. Dabei wurde sie von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Eine Nachbarin beobachtete, dass das Mädchen durch die Luft geschleudert wurde. Sie brach sich den Arm und erlitt Prellungen am Becken und im Gesicht.

Es sind nur reichlich 300 Meter, die Lara Schmidt von ihrem Elternhaus in Goselitz bis zur Bushaltestelle laufen muss. Doch dieser Weg entlang der vielbefahrenen Kreisstraße ist gefährlich. Es gibt keinen Fußweg. Die Neunjährige läuft im Schnittgerinne. Etwas weiter geht das Gerinne in einen breiten Kiesstreifen über. Ebenso breit ist der anschließende Fußweg. Doch der beginnt erst nach der Haltestelle. Die muss die Schülerin auch künftig nutzen, um in die Schule zu kommen.

Seit dem Unfall bemüht sich Vater Marco Schmidt um eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort und einen sicheren Schulweg. Unterstützung dabei bekommt er von der Gemeinde Zschaitz-Ottewig und der Gemeinde Ostrau.

Denn Marco Schmidt ist sich sicher, wenn der Autofahrer damals die im Ort geforderte Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde nicht eingehalten hätte, wäre mehr passiert. Als die Ostrauer Verwaltung von diesem Vorfall erfuhr, setzte sie sich für das Aufbringen einer roten Markierung – wie es sie zum Beispiel in Großweitzschen gibt – ein. Diese sollte den Schulweg entlang der Kreisstraße in Goselitz bis zur Bushaltestelle sicherer machen.

Beim Vor-Ort-Termin im Juni vergangenen Jahres waren Vertreter des Landkreises als Straßenbaulastträger, der Gemeinde, der Straßenmeisterei und der Polizei vor Ort. „Es wurde festgestellt, dass eine Markierung aus bautechnischen Gründen wie der unzureichenden Straßenbreite nicht aufgebracht werden kann“, hieß es in der Begründung des Landratsamtes, die die Gemeinde Ostrau als Antragsteller des Streifens erhielt. Im Schreiben wird darauf hingewiesen, dass das Gefahrenzeichen „Kinder“ mit dem Zusatzzeichen „Schulbus“ dem Kraftfahrer bereits anzeigen, dass in diesem Bereich mit Schulkindern zu rechnen ist und er entsprechend vorsichtig fahren soll.

Der Vater kämpft weiter für einen sicheren Schulweg. Die Änderungen einiger Paragrafen der Straßenverkehrsordnung am Anfang des Jahres ließen ihn hoffen. Er fragte beim Landratsamt nach, ob nun eine Geschwindigkeitsbegrenzung in dem Bereich des Schulweges möglich sei.

Die Behörde verwies zunächst auf die Verkehrsschau im vergangenen Jahr und auf das Gefahrenzeichen „Achtung Kinder“ sowie die Straßenverkehrsordnung. Deshalb sei ein weiteres Verkehrszeichen nicht angeordnet worden.

Marco Schmidt wurde darüber informiert, dass es eine Vereinbarung mit dem Bürgermeister gebe, dass die Gemeinde zeitlich begrenzte, mobile Geschwindigkeitsmessungen vornimmt. Die Gemeinde und auch Ostrau können diese Aufgabe nicht übernehmen. Die Ordnungsbedienstete kann lediglich eine Kontrolle beim Landratsamt oder der Polizei beantragen.

„Im Schreiben wird auch darauf hingewiesen, dass die Errichtung eines Gehweges entlang der Kreisstraße zur Haltestelle erheblich zur Sicherheit beitragen würde. Für das Anlegen sei die Gemeinde zuständig“, so Marco Schmidt. Diese Aussage sei neu für ihn gewesen.

Dem Goselitzer wurde mitgeteilt, dass auch das Landratsamt Geschwindigkeitsüberwachungen in Goselitz plane. Es sei festgestellt worden, dass dies aufgrund der geografischen Gegebenheiten nicht möglich ist. Das Landratsamt plant, in den nächsten Monaten stationäre Langzeitmessungen des Verkehrsaufkommens und der Geschwindigkeit. „Die Auswertung ist für Mitte des Jahres vorgesehen. Sie soll die Grundlage für weitere Entscheidungen bilden“, sagte Marco Schmidt.

Eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung aufgrund der Änderungen der Straßenverkehrsordnung sei nicht möglich, teilte das Landratsamt dem Goselitzer mit. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass vor Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern Geschwindigkeitsreduzierungen von 30 Kilometern in der Stunde angeordnet werden können. Der Schulweg zählt nicht. (mit rt)

