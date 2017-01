Wie ein Uhrwerk Katharina Schwabe hat eine neue Rolle beim DSC – und ist nach dem achten Sieg in Folge sogar mal zufrieden.

Zum dritten Mal als wertvollste Spielerin geehrt: Katharina Schwabe übernimmt beim DSC eine Schlüsselrolle. © Thomas Kretschel

Naschen muss auch mal sein. Denkt sich die Mutter von Volleyballerin Katharina Schwabe und hat für die Mannschaft eine Einkaufstasche mit Leckereien mitgebracht: Schokolade, Gummitierchen, Orangen, eine Flasche Sekt. Nach dem 3:0-Sieg (25:17, 25:20, 25:22) gegen Wiesbaden ist für den nicht ganz sportlergerechten Snack in der Kabine jedenfalls gesorgt. „Mutti bringt manchmal einen Fresskorb für die Mannschaft mit“, sagt Schwabe.

Die Fahrt von Krauschwitz in der Oberlausitz hat sich für ihre Eltern wieder einmal gelohnt. Sie sahen den achten Bundesliga-Sieg in Folge des Dresdner SC, außerdem ist ihre Tochter zum dritten Mal hintereinander als wertvollste Spielerin gewählt worden. „Ich bin heute zufrieden.“ Den Satz bekommt man von Katharina Schwabe wahrlich nicht oft zu hören. Auch Trainer Alexander Waibl spart nicht mit Lob. „Sie spielt wie ein Uhrwerk.“

Es ist auffällig, dass sie in ihrem fünften Bundesliga-Jahr so viele Einsätze als Stammspielerin hat wie nie zuvor. Waibl ist allerdings wichtig, zu betonen, „dass Schwabi immer meine erste Kraft“ war, nur sei es in dieser Saison „extrem auffällig“ – weil sie bislang gesund blieb. Am liebsten würden die beiden gar nicht über das Thema reden, da sind sie ein bisschen abergläubisch.

Immer wieder haben die 23-Jährige Verletzungen zurückgeworfen, seitdem sie 2011 von ihrem Ausbildungsjahr beim VCO Berlin nach Dresden zurückgekehrt war. In einer Saison waren es heftige Rückenprobleme, 2013 ein Bänderriss, den sie sich beim Jubeln zuzog – und dann 2014, der Tiefpunkt, als sie sich bei einem Treppensturz das vordere Kreuzband im Knie riss. Damals war sie in einer ähnlich guten Verfassung wie jetzt, bis zu jenem 26. Oktober. Sogar Waibl kennt das besagte Datum aus dem Effeff, wenn er darauf angesprochen wird.

„Vom Kopf her haben mich die Rückschläge natürlich immer stärker gemacht“, sagt die Angreiferin über die Zeit des Comebacks. „Doch wieder bei null anfangen, wieder rankämpfen …“ Erst seit gut einem Jahr, als sie noch einmal auf einer MRT-Untersuchung bestand und die Ärzte ihr endgültig die erhoffte Sicherheit gaben, kann Schwabe wieder befreit spielen und bekommt mehr und mehr Einsatzzeiten. „Und wenn Schwabi mal nicht gespielt hat“, erklärt Waibl rückblickend, „wollte ich sie entlasten. Es war nicht so, dass andere Spielerinnen besser waren. Sie haben nicht ihre Annahme- und defensiven Qualitäten.“

In dieser Saison ist sie aus der Stammsechs nicht wegzudenken. Den Unterschied machen für Waibl aber nicht die Spielanteile aus, sondern, „dass sie jetzt vielleicht eine größere Verantwortung“ auf dem Feld hat. Waren es in der jüngsten Vergangenheit Angreiferinnen wie Michelle Bartsch oder Kristina Mikhailenko, die dem Team immer eine gewisse Sicherheit gaben, wächst Katharina Schwabe gerade in diese Rolle hinein.

Als absolute Führungspersönlichkeit beschreibt Waibl seine dienstälteste Spielerin beim DSC. Sie sei „brutal gereift“ in den fünf Jahren und bringe alles mit, was eine Außen-Annahmespielerin in der Bundesliga braucht. Schwabe gehört ganz sicher nicht zu den spektakulärsten Angreiferinnen. Schon weil sie mit 1,78 Metern eher zu den Kleinen auf der Position zählt. Dafür hat sie aber mit ihren langen „Affenarmen“, wie Waibl bildhaft dazu sagt, und ihre großen Händen eine höhere Abschlaghöhe als so manch größere Spielerin. „Sie findet sehr viele Lösungen im Angriff“, sagt der 48-Jährige. „Schwabi bekommt manchmal weniger Pässe, weil sie noch andere wichtige Aufgaben hat.“ Die Annahme zum Beispiel, ohne die nichts läuft, und die schon immer ihre große Stärke ist.

„Jetzt ist mein bestes Jahr“, sagt sie. „Aber ich denke auch, hoffentlich halte ich die Form bis zum Saisonende.“ Im Kraftraum stemmt sie Gewichte wie noch nie. „Ich profitiere davon, was ich mir im Sommer erarbeitet habe.“ Eigentlich war sie für die Nationalmannschaft vorgesehen, doch den Lehrgang brach sie überraschend ab. Nach der langen Saison habe sie sich dort immer weiter in ein Loch gespielt – mental und körperlich.

Zurück in ihrer Wahlheimat Dresden, wo sie viele Freunde hat und auch mal das Leben abseits vom Volleyball genießt, tankt Schwabe wieder Energie. Für eine emotionale Spielerin wie sie mit ihren feinfühligen Antennen ist eine gute Atmosphäre innerhalb der Mannschaft ebenso wichtig, um ihre Leistung voll abzurufen. „Das Teamgefühl ist viel, viel besser als voriges Jahr. Es gibt nicht zwei, drei Gruppen.“ Am Dienstag trafen sie sich zu einem tschechischen Abend. In der vorigen Saison wäre so etwas undenkbar gewesen.

„Es läuft“, sagt sie und lächelt dabei. Doch Schwabe ist so selbstkritisch, dass sie den Satz mit einem „aber“ fortführt: „Mein Kopf ist müde.“ Körperlich habe sie zwar keine Wehwehchen, jedoch mache sie sich ihre Gedanken. „Halte ich das alles über Wasser? Jetzt habe ich die Chance, also vergeige es nicht!“ Schwabe weiß, dass sie noch lernen muss, mit solchen Gedanken besser umzugehen. Was hilft, sind Gespräche mit Freunden – und ab und an eine kleine Auszeit.

Das weiß auch der Trainer und gibt seinen bisher stark geforderten Angreiferinnen wie Schwabe oder Liz McMahon schon mal extra frei. „Ein Tag, an dem ich mal keine Termine habe, an dem ich machen kann, was ich will, hilft mir schon, um wieder Kräfte zu sammeln.“ Am Samstag war sie wieder da. Wie ein Uhrwerk.

