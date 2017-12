Jahresrückblick: Die Bilder des Jahres 2017 Wie ein Küchenmarkt sein Dach verlor Sturm Herwart richtete im Herbst schwere Schäden an. Im Falle des XXL-Küchen-Ass soll alles ein gutes Ende nehmen – Anfang März 2018.

Das XXL Küchen Ass nahe Porta, ein Küchenfachmarkt, der zu Möbel Starke aus Schönbach gehört, wurde beim Sturm Ende Oktober stark beschädigt. Der Sturm hat das komplette Dach abgedeckt.

Inzwischen hat das Gebäude ein neues Dach erhalten, außen steht noch das Gerüst. Doch auch innen ist noch viel zu tun, damit es Anfang März wieder eröffnen kann.

Görlitz. Rekorde sind nicht immer etwas Schönes. Das gilt besonders im Fall von Sturmtief Herwart. In den Spitzen wurde teils orkanartiger Sturm von bis zu 31 Metern pro Sekunde gemessen. Das entspricht Windstärke 11 der Beaufort-Skala und ist die höchste Windgeschwindigkeit, die seit 19. Januar 2007 in Görlitz registriert wurde, als sich Orkantief „Kyrill“ austobte.

„Dächer sind mit Windlasten bis Windstärke 8 berechnet“, sagt Uwe Starke: „Was bei Stärke 11 in der Windschneise steht, hat Pech, da funktioniert kein Dach mehr.“ Der Inhaber von Möbel Starke aus Schönbach muss es wissen. Zu seiner Firma gehört auch das XXL Küchen Ass – und dessen Görlitzer Filiale stand am 29. Oktober bei Windstärke 11 in der Windschneise. Der Sturm hat das Blechdach komplett abgedeckt, der Regen das Küchenstudio unter Wasser gesetzt. Die eigenen Mitarbeiter und die Leute vom THW haben den Markt noch am Sturmsonntag leer geräumt – und 90 Prozent der Ausstellungsküchen am Stammsitz in Schönbach eingelagert.

Anschließend ist in der Görlitzer Filiale noch zehn Tage lang Wasser von oben eingedrungen. „Das war wie in einer Tropfsteinhöhle“, sagt Uwe Starke. So wurden alle Innenräume stark beschädigt, Zwischenwände und Fußböden konnten nur noch entsorgt werden. Aber: „Eine provisorische Abdichtung war einfach nicht möglich.“ Stattdessen musste er das alte Dach komplett abtragen – und alle Baustoffe für ein neues bestellen. „Manche Materialien haben aber zwei Monate Lieferzeit“, sagt der Inhaber. Um das Dach schnell dicht zu bekommen, kaufte er das, was schnell lieferbar war. So erhält das Gebäude eben kein Blechdach mehr. Stattdessen haben Arbeiter für das neue Dach eine bituminöse Deckung verwendet und von unten gedämmt. Damit ist das Dach auf jeden Fall dicht.

Jetzt fehlt noch eine Folienabdichtung als letzte Deckschicht. Die kann aber erst nach dem Winter auf das Dach – wenn es die Temperaturen wieder hergeben. Drinnen hat Starke mit Trocknungsgeräten sämtliche Feuchtigkeit verbannt. Das ist inzwischen geschafft. Über Weihnachten und den Jahreswechsel ruhen sämtliche Arbeiten, aber die Firmen für den Innenausbau sind schon gefunden. Sie werden ihre Arbeit von Mitte Januar bis Anfang Februar erledigen. Anschließend sollen Arbeiter neue Küchen montieren, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter wieder einrichten, die IT-Verkabelung erneuern. „Das ist ja alles hinüber gewesen“, so Starke. Er rechnet damit, dass die Filiale „wahrscheinlich Anfang März“ wieder eröffnen kann, aber ein genaues Datum hat er noch nicht.

Doch immerhin steht vor der Filiale ein provisorischer Container, in dem zu den regulären Öffnungszeiten immer ein Mitarbeiter vor Ort ist, um Fragen zu Küchen zu beantworten. „Wenn aber jemand eine neue Küche will, versuchen wir, die Planung mit Görlitzer Kollegen an unseren anderen Standorten zu machen“, sagt Starke. Die stehen in Zittau, Schönbach und Bautzen. Die meisten Kunden haben dafür Verständnis, sagt Starke: „Und wir revanchieren uns bei den Kunden für den längeren Weg mit einem Tankgutschein.“ Wie viele Einnahmen allerdings trotzdem verloren gehen, kann er nicht abschätzen.

Ebenso offen ist, was aus den Küchen wird, die noch am Sturmtag in Schönbach eingelagert wurden. „Die Wasserschäden halten sich in Grenzen“, sagt der Inhaber. Durch den schnellen Abbau ist aber manches ein bisschen beschädigt worden, hier und da gibt es Kratzer. Die Versicherung prüft noch, ob sie die Küchen übernimmt. „Wir hatten aber auch schon Nachfragen von Interessenten, ob sie die Küchen zu einem günstigen Preis erhalten können“, berichtet der Inhaber. Noch muss er die Kunden vertrösten: Solange die Versicherung prüft, kann er nichts abgeben.

Alles in allem wird der Schaden „sicher deutlich über eine Viertelmillion Euro gehen“, so Starke. Doch er ist zuversichtlich, dass die Versicherung das meiste übernimmt: „Da sind nur noch Details zu klären.“ Dass es sich bei Windstärken über 8 um höhere Gewalt handle, sei unstrittig. Herwart und dessen Folgen werden Starkes Unternehmen also nicht in den Ruin treiben. „Aber das Ganze ist schon sehr aufwendig, auch die Kommunikation mit der Versicherung.“ Mit der letzten Abrechnung rechnet er im April 2019.

