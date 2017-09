Wie ein Herrnhuter Stern auf der Kinderstation ankommt Das Klinikum hat den Schmuck gewonnen. Jetzt soll er kleine Patienten erfreuen.

Mutter Peggy Schimmel (Mitte) steht am Bett des kleinen Arno, als Jana-Cordelia Petzold (links) den Stern für die Kinderstation an Chefärztin Heike Reck übergeben möchte. © Rafael Sampedro

Jana-Cordelia Petzold, vom Marketing des Klinikums ist auf die Kinderstation gekommen, um Chefärztin Heike Reck einen Herrnhuter Stern zu übergeben. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Stern, sondern einen Preis. Die Kinderstation des Klinikums Oberlausitzer Bergland in Zittau hat den Herrnhuter Stern beim „Tag der Sachsen“ 2017 in Löbau gewonnen. Der Impuls für die Bewerbung ging seinerzeit von Schwester Petra aus.

Das Klinikum schaffte es unter die 13 Finalisten auf die Bühne von Radio Sachsen. Aus Anlass des 120-jährigen Firmenjubiläums zog das Traditionsunternehmen über mehrere Wochen hinweg aus der Vielzahl der Bewerber wöchentlich jeweils einen Kandidaten für das Finale. Chefärztin Heike Reck sieht die Übergabe als Auftakt für geplante Veranstaltungen mit Kindern im Advent. „Neben der Erfüllung unserer Hauptaufgabe, der medizinischen Versorgung der Kinder und Jugendlichen, werden wir im Advent Bastelnachmittage mit Eltern und Kindern anbieten“, so die Chefärztin.

Während der Veranstaltungen wird sich das Klinikum für alle Familien öffnen. Die Marketing-Abteilung und die Auszubildenden des Klinikums sollen aktiv in die Vorbereitung und Durchführung einbezogen werden. Das Klinikum Oberlausitzer Bergland bildet vom IT-Systemelektroniker, alle klassischen Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege bis hin zum kaufmännischen Sektor aus. Mit einem solchen Veranstaltungsformat, gerade Kinder einzuladen, sich kreativ zu beschäftigen, werden wir dem Bedarf an frühkindlicher Förderung der Motorik, der Begriffsbildung und Problemlösung, die wichtig für die Entwicklung der Kinder sind, gerecht. Wir wollen Kindern eine gute Orientierung für das Leben geben, das fängt beim Ausschneiden und Malen an und hört beim Formen von Luftballon-Tieren auf. Wenn die Menschen spüren, wie gern wir mit ihnen arbeiten, werden sie sich noch viel stärker in unserer Region beheimatet und aufgehoben fühlen, sagt Frau Petzold vom Marketing des Klinikums Oberlausitzer Bergland. Der Herrnhuter Stern wird in der Adventszeit in den neuen, farbenfrohen Räumlichkeiten der Kinderstation im Haus 1 erstrahlen, die kleinen Patienten, Angehörigen, Familien, Mitarbeiter und Gäste erfreuen und einen Beitrag zur Genesung leisten.

