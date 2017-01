Wie ein Geheimgang, Pinguine und ein Pferd in die Kita kommen Die Kita „Ulja“ in Weißwasser hat eine neue junge Chefin. Sie hat viel von ihrer Vorgängerin gelernt und steckt voller Pläne.

Nina Mäder ist die neue Chefin in der Kita „ Ulja“ in Weißwasser. © Joachim Rehle

„Einen unterirdischen Gang von zu Hause bis zum Kindergarten“, wünscht sich Florian aus der Vorschulgruppe der Kindertagesstätte „Ulja“ in Weißwasser. „Einen Pinguin und ein Pferd“, ergänzt Sarah. Bei diesen Worten huscht der neuen Leiterin, Nina Mäder, ein Lächeln über das Gesicht. Beide Kinder erzählen auch, wie nett ihre neue „Chefin“ zu ihnen ist und sich auch immer Zeit für sie nimmt.

Nach dem Ausscheiden von Bettina Algermissen als Leiterin der Kindertagesstätte übernahm die 39-Jährige zum 1. Januar die Leitung der städtischen Einrichtung. Die Zeit der Einarbeitung in die neuen Aufgaben dauerte etwa ein halbes Jahr, aber mithilfe der Kollegen und ihrer Vorgängerin war dies kein Problem. Die gebürtige Niedersächsin lebt seit 1999 in Weißwasser und arbeitet bereits seit 2010 in der „Ulja“. Davor war sie als Logopädin in der Glasmacherstadt sowie als Erzieherin in einer Kindereinrichtung in Weißkeißel tätig.

Besonders schwärmt sie von dem einzigartigen Charme der Einrichtung, welche mit dem großen Außenbereich mit seinen vielen Grün- und Spielflächen ein gewisses Alleinstellungsmerkmal besitzt. In diesem 11 000 Quadratmeter großen parkähnlichen Garten können sich die Kinder bewegen, die Natur entdecken und mit allen Sinnen wahrnehmen. Dieses Gelände bietet ausreichend Rückzugsmöglichkeiten, aber auch Raum zum ausgiebigen Spielen. Die vielen Bäume sind im Sommer ideale Schattenspender und Lebensraum für viele Vogelarten und zu beobachtende Kleinstlebewesen.

An ihrer Vorgängerin gefiel ihr vor allem deren offene, ruhige und ausgeglichene Art. Diese möchte sie in der Arbeit mit den Kindern, deren Eltern und den Mitarbeitern der Einrichtung so beibehalten. Sie betont auch immer wieder, dass sich Frau Algermissen immer Zeit nahm und ein offenes Ohr hatte, wenn es Probleme gab. Man merkte ihr immer an, dass sie eine langjährige Erfahrung besaß. Diesen Stil möchte sie weitgehend beibehalten. Einen großen Umbruch wird es nicht geben, aber sie möchte nach einer gewissen Zeit der Einarbeitung in ihre neuen Aufgaben einen eigenen Stil entwickeln. Dabei betont sie auch, dass dies sicherlich nur in enger Zusammenarbeit mit allen Kollegen möglich ist.

Einen großen Stellenwert schreibt sie der Kooperation mit den Grundschulen und der Stadtverwaltung zu. Ziel soll es sein, die Kita zu einem Ort zu machen, wo die Kindheit als eigenständige Entwicklungsphase im Leben des Menschen verstanden und akzeptiert wird. „Kind sein dürfen“, mit dem Recht auf Einmaligkeit und auf freies, selbstbestimmtes Tun in seiner Entwicklung – dafür sollen in der Kita die Voraussetzungen gegeben werden. Dazu zählt unter anderem, die Kinder als „aktive Lerner“ zu betrachten und ihnen Zuwendung und Geborgenheit zu geben.

Große Freude vonseiten der Kinder und Mitarbeiter wird es sicherlich geben, wenn Frau Algermissen auf einen Besuch vorbeikommt. Dass dies nach einer gewissen Auszeit der Fall sein wird, davon gehen alle aus. Und vielleicht erfüllt sich auch eines Tages der Wunsch von Sarah und es entsteht ein kleines Tiergehege. Es müssen ja nicht unbedingt Pinguine sein, ein Pony würde ihr auch reichen. Auch Florian möchte eines Tages seinen Geheimgang mit den anderen Kindern bauen, wobei sie aber aufpassen müssen, dass die Erwachsenen nicht dort einbrechen, erklärt er schelmisch.

