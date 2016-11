Wie ein Faustschlag ins Gesicht Geschäftsführer Dirk Rohrbach macht sich beim Fanforum der Lausitzer Füchse in Weißwasser für friedliches, sicheres Eishockey stark.

Dirk Rohrbach (links) ärgert sich immer noch über die Angreifer beim Duell in Bayreuth und während der Partie gegen Bad Nauheim. Pressesprecher Andreas Friebel (Mitte) und Kapitän André Mücke hören ihm genauso zu wie die Fans beim Forum in der Stadiongaststätte „Fuchsbau“. Derweil trainieren andere Spieler in der Eisarena. © Joachim Rehle

Hinter Connor Gaarder liegen aufregende Tage. Am Sonntagabend kam er in Deutschland an und erlebte einen Temperaturschock. Der US-Amerikaner startete bei 27 Grad Celsius in Orlando und landete bei acht Grad Celsius in Berlin. Auf dem Weg von Florida nach Weißwasser verschwand sein Gepäck. „Die Taschen sind inzwischen wieder da“, erfahren die Fans am Mittwochabend beim Forum der Lausitzer Füchse von Pressesprecher Andreas Friebel. „Die Schläger fehlen immer noch.“ Für den neuen Angreifer bleibt es spannend: Er ist in einem neuen Land bei einem neuen Klub und hat bald mit Donald Trump einen neuen Präsidenten.

Dirk Rohrbach bekommt zwar 2017 auch einen neuen Bundespräsidenten. Der Vereinsgeschäftsführer denkt aber derzeit über andere Angelegenheiten nach. „Hannu Järvenpää bekommt bei mir ein bisschen Unterricht auf Deutsch“, sagt er mit einem Schmunzeln. Der finnische Trainer redet meistens noch Englisch, bloß ab und zu Deutsch. „Er versteht aber sehr viel – mehr, als wir denken. Wir helfen ihm gemeinsam auf dem Weg zur ersten Pressekonferenz in Deutsch.“

Unermüdlich arbeitet Rohrbach am Budget. Er konnte einen neuen Finanzier gewinnen. Zwei andere Geldgeber erweiterten ihr Engagement. In der Eisarena gibt es an den Werbebanden kaum noch freie Flächen. Daher will der Geschäftsführer auch den Betonring mit Reklame gestalten und einen entsprechenden Antrag bei der Stadt stellen. „Wir sind auf einem guten Weg und dürfen nicht nachlassen.“

Die Türen bei den Sponsoren öffnen sich auch dank des attraktiven Spiels der Mannschaft einfacher. „Die Unternehmen fragen nach Eintrittskarten und laden Partner ein. Je mehr Unterstützer wir haben, desto bessere Spieler können wir holen.“ Dank der Kooperation mit den Eisbären Berlin revanchierten die Lausitzer Füchse sich auch mal bei ihren Finanziers – mit einer Fahrt in die Hauptstadt zu einem DEL-Duell in der Mercedes-Benz-Arena. „Das sind diese Mehrwertsachen, über die sich unsere Geldgeber freuen.“

Nach dem Namenswechsel des Hauptpartners – Vattenfall heißt jetzt Leag – gab es neue Trikots und erste Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort. „Wir haben auch einen Brief nach Prag geschickt, um den Tschechen das Eishockey in Weißwasser näher zu bringen.“ Rohrbach hofft auf einen positiven Beschluss in den nächsten zwei Wochen – für diese Saison und darüber hinaus.

Negativ wirkten sich die Zwischenfälle beim Duell in Bayreuth und während der Partie gegen Bad Nauheim aus. Die jeweiligen Haupttäter bekamen bundesweite Stadionverbote, der Angreifer in Bayreuth bis 2019, der Schläger im Spiel gegen Bad Nauheim bis 2018. Der Geschäftsführer erhielt einige besorgte Anrufe von Partnern und künftigen Gegnern. „Das ist ein Faustschlag ins Gesicht für uns alle, die wir das Produkt Eishockey aufbauen. Ich habe mich stundenlang bloß mit diesen Straftaten in Eisarenen beschäftigt“, sagt er und appelliert an alle, für eine friedliche Atmosphäre, in der sich jeder sicher fühlt, zu sorgen. Die nächste Chance dazu besteht am Freitag, ab 19.30 Uhr, beim Sachsenderby gegen die Eispiraten Crimmitschau. Die Gäste schicken 15 Ordner mit.

Die Lausitzer Füchse tun ihr Übriges. Sie überwachen das Geschehen per Videokamera und kontrollieren stärker an den Eingängen zu den Zuschauerblöcken. „Wir ziehen auch die Becherwerfer zur Verantwortung.“ Die Fans stimmen dem Satz auf ihre Art zu. Sie klopfen auf den Tisch. Zwar steht nicht fest, ob die Liga den Klub bestraft, aber er spielt nach diversen Aktionen unter Bewährung. „Das war hoffentlich das letzte Mal. Da müssen wir Ordnung hineinbekommen und unsere Linie deutlich machen“, betont Rohrbach. Die Fans quittieren seine klare Ansage mit Applaus.

