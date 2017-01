Wie ein Elefant im Eismeer Der syrische Künstler Wael Al Wareeth lebt als Flüchtling in Dresden und beschenkt das Damaskuszimmer.

Anke Scharrahs und Wael Al Wareeth im Dresdner Damaskuszimmer, das im Japanischen Palais restauriert und auch dort als Objekt des Völkerkundemuseums ausgestellt wird. © kairospress

Masha Allah! In Gottes Hand, mag Wael Al Wareeth gedacht haben, als er vor ein paar Tagen das erste Mal im Dresdner Damaskuszimmer stand. Der Syrer ist begeistert, fasziniert und voller Respekt für die Arbeit von Anke Scharrahs. Die Restauratorin arbeitet seit fast zwanzig Jahren daran, die kostbare Holzvertäfelung eines orientalischen Empfangszimmers zu neuem Leben zu erwecken. Eines Tages wird das Zimmer in voller Schönheit im Japanischen Palais zu bewundern sein. „In Syrien wurden in den letzten Jahren so viele historische Häuser im Krieg zerstört. Nichts bleibt für die Zukunft. Und in Deutschland wird so viel dafür getan, dieses Zimmer zu erhalten“, sagt Al Wareeth. Spontan verspricht er, für die Restaurierung des Damaskuszimmers zu spenden. „Ich würde dafür auch auf der Straße tanzen“, sagt er und lacht. Aber das muss er gar nicht. Wael Al Wareeth hat andere Talente. Er ist Grafikdesigner und Autor. Er wird seine Kunstwerke, eins davon trägt den Titel „Masha Allah“ – verschenken und bittet als Gegenwert um eine Spende für die Restaurierung des Damaskuszimmers. Das klingt kompliziert. Doch als geduldeter Flüchtling darf Al Wareeth hier keine Einnahmen erzielen. Der Künstler darf also seine Bilder nicht verkaufen und dem Förderverein des Dresdner Damaskuszimmers das Geld überweisen.

Vor anderthalb Jahren kam der jetzt 34-Jährige nach Dresden. Langeweile ist für ihn ein Fremdwort. „Ich war an Ausstellungen und interessanten Projekten beteiligt, arbeite mit Vereinen zusammen, und ich lerne jeden Tag dazu.“ Und was genau? „Viel über das Leben und die Leute hier. Ich mag nicht zu Hause, also in der Unterkunft, sitzen, sondern bin viel lieber in der Stadt unterwegs und mache meine Beobachtungen.“ Auch Deutsch lernt er, selbstverständlich. Die Bilder-Spende ist sein Abschiedsgeschenk für die Dresdner. Am 13. Februar fliegt er nach Jordanien, um dort seine Frau Ruba zu treffen. Sie lebt in Dubai. Der Krieg in Syrien hat die beiden getrennt. Ein Visum für dieselbe Zeit und dasselbe Land zu bekommen gleicht für sie einem Sechser im Lotto. Seit mehr als fünf Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen. So lange schon sind die beiden auf der Flucht.

Eine Rückkehr in die Heimat kommt für Wael derzeit nicht infrage. Er würde sofort in den Krieg geschickt. Viele junge Männer riskierten und riskieren die gefährliche Flucht nach Europa, um nicht zu Assads Kanonenfutter zu werden.

Erschwerend kommt für Al Wareeth hinzu, dass er einen libyschen Pass hat. Das war nicht seine Entscheidung, und auch nicht die seiner Familie. Waels Schwester hat einen syrischen Pass. Der Vater der beiden ist Libyer, die Mutter Syrerin. In Dresden baute sich der junge Mann viele Kontakte auf. „Es war eine wunderbare Zeit, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt er. Diese Dankbarkeit hat er kalligrafisch verewigt. Er übersetzte die Nationalhymne in arabische Kufischrift. Sechzehn Abzüge des hochwertigen Drucks verschenkte er an Besucher der Ausstellung „Nahnu“, die der Verein Willkommen im Hochland e. V. initiierte und im Frühjahr im und gemeinsam mit dem Dresdner Stadtmuseum realisierte. Auch vom „Lied der Deutschen“ auf Arabisch druckt er weitere Abzüge, falls Interesse daran besteht. „Es gibt hervorragende Druckereien hier, das gefällt mir.“

Im Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden arbeitete Wael im Sommer an „Creative Collisions“ mit. Das Projekt ging über Tische und Bänke. Der Syrer baute aus Schubladen und Kissen einen „Hakawati Chair“, der nun ins Museum kommt. Hakawati beschreibt die Kunst des öffentlichen Geschichtenerzählens in der arabischen Welt. Al Wareeth sieht sich in dieser Tradition, sammelt mündlich überlieferte Märchen aus Damaskus und anderen syrischen Städten, schreibt sie auf, will ein Buch herausgeben.

Anke Scharrahs ist begeistert: „Hakawati gehört auch zum Damaskuszimmer!“ Schnell finden die beiden einen Draht. Die Restauratorin entdeckt in den Bildern des Grafikdesigners Ornamente und Zeichen, denen sie in den orientalischen Zimmern begegnete, die sie weltweit in Museen und Privatsammlungen untersucht. „Hier weiß einer, worum es geht, und er ist mit dem Herzen dabei“, sagt sie.

„Kein Wunder“, erklärt Al Wareeth. „Bevor ich Grafikdesign und Visuelle Kommunikation studierte, habe ich drei Jahre in einer Werkstatt gearbeitet, die solche Vertäfelungen als Ausstattung für Hotels und Geschäfte herstellt.“ Und schon sind die beiden am Fachsimpeln, erzählen sich, in welchen Damaszener Stadtpalästen sie gearbeitet haben und welcher Bäcker in welchem Stadtviertel der Beste ist.

Auch sein „Drittes Auge“, einen hochwertigen, gerahmten Leinwanddruck, möchte Wael Al Wareeth in Sachsen lassen „Jeder hat es, dieses Meta-Organ, das aus all den Gedanken, Empfindungen und Erfahrungen eines Menschen besteht.“ Sein siebenter Sinn sei es, der ihn in mancher schwierigen Situation richtig entscheiden lässt, meint er. Und er erzählt einen Traum: „Ich schwimme im Eismeer, lauter Eisberge um mich rum. Aber mir ist warm, weil ich weiß, dass unter mir eine Elefantenkuh mit ihrem Baby schwimmt.“ Absurde Zusammenhänge. Aber alles fügt sich doch. Denn was wäre das Leben ohne Zuversicht?

Auf www.willkommen-im-hochland.de kann man die Arbeiten von Wael Al Wareeth anschauen. Anfragen an Christine Bücher: info@buntquadrat.de oder 0173 9768382

