Wie Dresden zusammenhält

Sandsäcke füllen, Sandsäcke stapeln, Brötchen schmieren, Kaffee kochen. Jeder hilft, wo er kann, um die Stadt vor der Elbe zu schützen. Das hat Dresden mehr als einmal bewiesen. Über 10 000 Helfer sind es auch, die anpacken, als die Flüchtlingswelle zu chaotischen Zuständen führt. Ärzte arbeiten freiwillig in den Camps. Andere sammeln Schuhe, Hosen und Kuscheltiere. In Krisenzeiten hält die Stadt zusammen. Aber sind die Dresdner auch so solidarisch engagiert, wenn nicht gerade eine Katastrophe droht?

Würde jeder sechste Dresdner – so viele sind es laut neuester Bürgerumfrage nämlich – seine ehrenamtliche Tätigkeit aufgeben, ginge die Lebendigkeit unserer Stadt verloren, ist sich Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (Linke) sicher. Viele Kinder würden nachmittags nicht betreut werden. Etliche Geflüchtete wären die meiste Zeit sich selbst überlassen und hätten keine Chance, Deutsch zu lernen. Viele ältere Menschen litten unter Einsamkeit und Bewegungsmangel. Und Natur und Tierwelt wären ärmer dran. „Dresden hätte nicht die reiche Kulturlandschaft vorzuweisen, für die unsere Stadt weltweit bekannt ist“, so Kaufmann. Zum Glück sei die Realität eine andere.

Dennoch: Das Interesse sich freiwillig zu engagieren, ohne einen Cent dafür zu bekommen, geht immer weiter zurück, wenn man der Bürgerumfrage glaubt. Vor fünf Jahren hat noch fast jeder Dritte von sich gesagt, er übernehme eine ehrenamtliche Aufgabe. Zwei Jahre später war es schon nicht einmal mehr jeder Fünfte. Eine Vermutung, denn ein Melderegister für engagierte Bürger führt die Stadt nicht.

Dresden wäre ein Phänomen, sollte das freiwillige Engagement nachgelassen haben. Denn eigentlich ist die Hilfsbereitschaft aller Deutschen in den letzten Jahren größer geworden. Packten 1999 noch 34 Prozent aller Bundesbürger freiwillig mit an, waren es 2014 gut 44 Prozent, rechnet das Deutsche Zentrum für Altersfragen in seinem aktuellen Freiwilligensurvey vor. Ein ganz entscheidender Grund sei die sinkende Arbeitslosenquote, sagt Corinna Kaufmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum. Menschen wären eher bereit, ein Ehrenamt zu übernehmen, wenn sie einen Job hätten, ihre finanzielle Lage als gut einschätzten und allgemein zufrieden mit ihrem Leben wären.





Sind die Dresdner also unzufriedener? Die Forscher des Berliner Instituts geben zu, dass Großstädte in Sachen Hilfsbereitschaft besonders seien. Und ostdeutsche erst recht. Ein Vergleich: In ländlichen Gegenden helfen 46 Prozent der Einwohner freiwillig, in kleineren Städten 43 Prozent und in den kreisfreien Großstädten wie Dresden lediglich 39 Prozent. Auf dem Land greife man sich gegenseitig eher unter die Arme, weil es dort möglicherweise einen größeren Bedarf an ehrenamtlicher Hilfe gibt, mutmaßen die Wissenschaftler. Und der Osten? Sind in Bayern 47 Prozent der Menschen ehrenamtlich tätig, sind es in Sachsen gerade einmal 38 Prozent. Die Forscher nehmen an, dass die geringere Bedeutung der Kirche im Osten eine Rolle spielen könnte. Immerhin gehören Diakonie und Caritas zu den größten Hilfsorganisationen des Landes, in denen man sich einbringen kann. Dazu vermittelten die Kirchen Werte wie selbstlose Hilfe und Nächstenliebe. Einen zweiten Grund vermuten die Wissenschaftler in der Wirtschaft. Die vergleichsweise geringen Löhne und die höhere Arbeitslosigkeit könnten auch dazu beitragen, dass weniger Menschen bereit sind, sich zu engagieren.



Zumindest bei dieser These muss Winfried Ripp widersprechen. Er ist Geschäftsführer der Bürgerstiftung, die ehrenamtliche Tätigkeiten vermittelt. In Dresden würden sich auch viele Geringverdiener und Arbeitslose einbringen, sagt er. Laut Bürgerumfrage hat ein Viertel der Freiwilligen weniger als 1000 Euro im Monat zum Leben. Genauso viele gaben an, arbeitslos zu sein. „Das sind meistens Ältere ohne Job“, so Ripp. „Sie suchen nach einer sinnvollen Tätigkeit und sozialem Kontakt.“



Tatsächlich hat das Zentrum für Altersfragen auch nach Gründen für die Hilfsbereitschaft gefragt. 94 Prozent sagten, sie brächten sich ein, weil es ihnen Spaß machte. 82 Prozent schätzten die Gesellschaft. Etwa genauso viele hätten durch ihr Engagement das Gefühl, die Gesellschaft mitgestalten zu können. Gerade einmal die Hälfte greift zu, um sich neue Qualifikationen anzueignen. Und nur ein Drittel erhofft sich, ein höheres Ansehen zu bekommen. Der größte Teil ist über Vereine organisiert, gefolgt von den Kirchen und individuellen Initiativen.



Das Ehrenamt erlebt aber nicht nur Zustimmung. Kritiker sind etwa der Meinung, freiwillige Helfer würden die Unzulänglichkeiten des Sozialstaats festigen. „Das sehe ich anders“, sagt Dresdens Sozialbürgermeisterin. Ehrenamt stehe für ein soziales Bewusstsein und für die Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber. Bei guter Koordinierung könnten sich Haupt- und Ehrenamt sehr gut ergänzen. So vehement möchte Winfried Ripp den Kritikern nicht widersprechen. „Einige Dinge, die früher die Kommunen finanziert haben, machen nun Vereine“, sagt er. Andererseits würden Hilfsangebote wie die Tafel ohne Freiwillige nicht existieren.



