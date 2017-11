Wie Dresden den Striezelmarkt sichert

Striezeltaler gelten wieder als Zahlungsmittel: Für zehn Euro erhält man wieder elf Taler, die bei allen Händlern auf dem Striezelmarkt unbegrenzt eingelöst werden können. Ein Taler entspricht dem Wert eines Euros. Außerdem sind elf Taler als Geschenkbox für 10,50 Euro und eine Sammelkarte mit je einem Taler aus den Jahren 2014, 2015, 2016 und 2017 für sechs Euro erhältlich.

Striezelmarkttasse mit neuer Farbe und in limitierter Sonderedition: Die Firma Kannegießer hat für diese Saison wieder 50000 neue Jahrestassen produziert. Bisher in preußisch-blau, schimmert die 2017er Tasse in bordeauxrot. Zusätzlich gibt es eine auf 583 Stück limitierte Sonderedition. Diese Tassen sind von Hand nummeriert und Reliefelemente wie Sterne oder Henkel sind per Hand mit Glanzgold verziert. Die Sonderedition ist exklusiv bei der Dresden Information erhältlich - zum Stückpreis von 15 Euro.

Weihnachtspostamt auf dem Striezelmarkt und Weihnachtsbriefmarke: Auch in diesem Jahr übernimmt PostModern wieder das offizielle Striezelmarkt-Weihnachtspostamt. Die Weihnachtsbriefmarke 2017 ziert der Herrnhuter Stern, anlässlich des Jubiläums 120 Jahre Herrnhuter Sterne.

Öffnungszeiten: Der Dresdner Striezelmarkt hat von Mittwoch, 29. November bis Sonntag, 24. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind: der Eröffnungstag am 29. November (16 bis 21 Uhr), die „Sternstunden“ am 15. Dezember (10 bis 23 Uhr) und der Abschlusstag am 24. Dezember (10 bis 14 Uhr). Aktuelle Informationen und ein virtueller Marktplan stehen im Internet unter www.dresden.de/striezelmarkt.

29. 11. Eröffnung: Traditionell findet anlässlich der Eröffnung des 583. Dresdner Striezelmarktes um 15.00 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Dresdner Kreuzkirche statt. Nach dieser festlichen Einstimmung auf die Adventszeit in der Kirche führen unter den musikalischen Klängen eines Bergmannsorchesters, der Lichter-Engel und der Bergmann gemeinsam mit der Kurrende die Besucher und Ehrengäste hinaus auf den Altmarkt, um den Striezelmarkt auf dem traditionellen Marktplatz zu eröffnen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert wird der 583. Dresdner Striezelmarkt auf der “Dresdner Geschichtenbühne“ gegen 16 Uhr mit einer Zeremonie offiziell eröffnet.

01.12. Posaunenabend: Die Gäste dürfen sich an diesen Abend über den Auftritt zahlreicher sächsischer Poaunenchöre freuen. Der Begriff „Posaunenchor“ wurde erstmals 1764 im Herrnhuter Diarium verwendet und hat seinen Ursprung in der sächsischen Geschichte. Ein Grund mehr um diesen Abend gebührend zu begehen.

02.12. Adventskalenderfest: Die Kindererlebniswelt mit Weihnachtsbäckerei, Pfefferkuchenhaus, Märchenhaus, dem Pflaumentoffel- und Wichtelhaus sowie dem Adventskalender bietet jede Menge Unterhaltung und Spaß für die kleinen aber auch großen Besucher des Dresdner Striezelmarktes. Speziell für die jüngsten Besucher wird dieser Tag zu einem ganz besonderen Highlight. Beim stattfindenden Bühnenprogramm erfahren die Besucher auf amüsante Art und Weise die historischen Hintergründe über die Entstehung des Adventskalenders sowie eine Märchenstunde mit dem allseits beliebten Pittiplatsch. Zum zweiten Adventskalenderfest werden erstmalig 2x583 Striezelmarkt-Schokoladen-Adventskalender kostenlos an die Kinder verteilt.

03.12. Pfefferkuchenfest: Im Mittelpunkt des Gestaltungskonzeptes steht die Geschichte der Pfefferküchlereien unserer Region, die Pflege dieses Brauchtums – und des sächsischen Handwerks. Hierbei kommt es zur Krönung, der nunmehr bereits 12.Pfefferkuchenprinzessin. Einen weiteren Höhepunkt dieser Veranstaltung bildet dabei die Verleihung des Ordens „Lieblingsmensch“ an ausgewählte und von den Besuchern vorgeschlagene Menschen aus der Region. Erstmals erhält die neue Pfefferkuchenprinzessin eine eigene Briefmarke.

08.12. Dresdner Bergmannsabend: Die Besucher können sich auf Weihnachtskonzerte mit sächsischen Bergmannskapellen freuen.

09.12. Stollenfest: Ein mehrere Tonnen schwerer Riesenstriezel (2016: 2 872 Kilogramm) wird in einem Festumzug durch die Stadt auf den Altmarkt gebracht. Start ist in diesem Jahr vor dem Hotel Taschenberg Kempinski. Das Programm beginnt 9.30 Uhr, 10 Uhr findet die feierliche Eröffnung mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert statt, 11 Uhr setzt sich der Umzug in Bewegung. Gegen 12.15 Uhr wird der Riesenstollen auf dem Striezelmarkt angeschnitten und in etwa 500 Gramm schweren Stücken an die Festbesucher verkauft.

10.12. Pflaumentoffelfest: Im Mittelpunkt des Festes steht die historische Geschichte über die Entstehung des Dresdner Pflaumentoffels und seine Wandlung zum Glücksbringer. Unter dem Motto: „Mach mit, mach`s nach, mach Pflaumentoffel!“ wird erstmals, der neue Pflaumentoffel-Meister des Dresdner Striezelmarktes gesucht. Welchem Besucher wird es gelingen, den original Dresdner Pflaumentoffel am schnellsten zusammenzubauen?

15.12. „Sternstunden – die lange Striezelnacht“: Der Dresdner Striezelmarkt hält seine Pforten für die Besucher bis 23 Uhr geöffnet. Das Bühnenprogramm von 20 bis 23 Uhr, ist speziell auf diesen Abend zugeschnitten Hier erwartet die Besucher eine weihnachtliche Revue mit Illusions-Shows, Schattenshows und Musik. Von 10 bis 23 Uhr können die Gäste hautnah erleben, wie Eisskulpturen entstehen. Die erstmalig in der Landeshauptstadt gastierende „Eiswelt Dresden“ wird hier mit Künstlern auf dem Markt vertreten sein.

16.12. Pyramidenfest: Rund um die größte erzgebirgische Stufenpyramide der Welt und ihre Geschichte, wird zum Pyramidenfest jede Menge Wissenswertes über das traditionelle Handwerk der Kunsthandwerker und Spielzeughersteller erzählt. Unterstützt wird das Dresdner Pyramidenfest vom Verband der Erzgebirgischen Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e.V. Traditionell wird zum Dresdner Pyramidenfest ein Sangeswettstreit ausgetragen. Den Gewinnern winken original Pyramiden aus dem Erzgebirge als Preise. Des Weiteren dürfen sich die Gäste über ein weihnachtliches Konzert mit Uta Bresan freuen.

17.12. Schwibbogenfest: Er ist das unverkennbare Wahrzeichen des Traditionsmarktes, das man schon von weither sehen kann. Außerdem erzählt er mit seinen geschnitzten Bildmotiven vom Alltag der Bergleute aus dem Erzgebirge, woher der Schwibbogen stammt. Geschichten, Liedern und Tänze feiern am 3. Advent die Traditionen und Bräuche der Handwerker i, Erzgebirge. Auf der Empore des Bogens begleiten Bläser das Fest mit weihnachtlicher Musik und die MDR-Jump Weihnachtstour präsentiert prominente Künstler.

22.12. Gospelabend: An diesem Abend präsentieren sich einige der besten Gospelchöre Dresdens und werden den Besuchern allerbeste Laune vermitteln und zum Mitsingen einladen.