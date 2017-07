Wie die Zeitungen zu ihren „Enten“ kamen „Wie wir aus sicherer Quelle erfahren haben…“ sind die Korrespondenten schuld.

Das ist keine Zeitungsente, sondern die größte Gummi-Ente der Welt. © dpa

Es stimmt, dass nicht alles stimmt, was in der Zeitung steht. Mal verhört sich ein Reporter, mal liefert eine Behörde falsche Angaben, mal macht die Boulevardpresse aus Mücken Elefanten, doch neu ist das freilich nicht. Eine hiesige Regionalzeitung machte schon 1847 die Korrespondenten als Wurzel allen Übels aus. Das Blatt schrieb:

„Wer hätte wohl nicht schon die vielen Zeitungslügen kennengelernt und gefragt, woher sie kamen? Die Antwort darauf ist ziemlich leicht: Schuld sind die Korrespondenten. Denn diese sammeln zum Teil den Stoff zu ihren Beiträgen in Kneipen, Cafés, Theatern und sonstigen Etablissements. Sie lassen sich von ihren Bartabnehmern und Friseuren was vorlügen, und wenn sie zufällig vom Türsteher eines großen Hotels oder von der Köchin eines herrschaftlichen Hauses etwas erfahren, so schreiben sie gleich drauflos: „Wie wir aus sicherer Quelle erfahren haben …“ (SZ/rs)

