Wie die Waldeisenbahn Muskau gerettet wurde Bernd Krasel war Tourist der ersten Stunde auf der Tonbahn und darf sich durchaus als Retter der Waldeisenbahn fühlen.

zurück Bild 1 von 5 weiter Nostalgiezug der Waldeisenbahn mit Dampflok 99 3312. © WEM Nostalgiezug der Waldeisenbahn mit Dampflok 99 3312.

Bernd Krasel in der Heimstatt des Vereins, dem Museumsbahnhof in der Teichstraße in Weißwasser.

Der erste Sonderzug auf der Tonbahn, organisiert für ein Treffen von Absolventen der Hochschule für Verkehrswesen Dresden am 21. August 1982. Bernd Krasel ist dabei. Es ist sozusagen die Geburtsstunde der neueren Geschichte der WEM.

So sah das Streckennetz 1943 aus.

Das aktuelle Streckennetz der WEM.

Die Geschichte der heutigen Waldeisenbahn Muskau ist eng mit Bernd Krasel verbunden. Er war nicht nur Tourist der ersten Stunde, er hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die Kleinbahn für die touristische Nutzung entdeckt wurde und erhalten blieb. Wir geben im Folgenden einen Abriss der wechselvollen Geschichte einer nicht immer einfachen Rettung:

Zur Person: Ein Leben als Eisenbahner von Geburt an

Bernd Krasel ist quasi Eisenbahner von Geburt an. Sein Vater, Eisenbahner in und aus Weißwasser mit Dienstwohnung in der Eisenbahnstraße, die Nachbarn sind ebenfalls alles Kollegen seines Vaters und 1956 stand der kleine Bernd das erste Mal auf dem großen Dampfroß und rangierte auf dem Bahnhof unweit seiner Heimstatt hin und her. An einem Sonntag übrigens, denn an so einem Tag war kein Besuch der Obrigkeit zu erwarten.

Nach dem Abitur lernte Krasel Dampflokschlosser, arbeitete als Dampflokheizer und studierte dann an der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden. Nach dem Studium zog es ihn nach Cottbus zur Bahn. Als die junge Familie Krasel keine Wohnung in der Bezirksstadt erhielt, nahm er die Stelle des Technischen Leiters im neuen Kreiskrankenhaus Weißwasser an. Im Heizhaus dampften die Kessel bis zur Wende. Seine Frau Ursula arbeitete in der Nähe als Lehrerin und Direktorin einer Schule. Später wechselte Krasel zur Wohnungsbaugesellschaft und später zur URBANA, dem Kabelnetzbetreiber der Stadt Weißwasser.

Die Idee: Eine Ausfahrt auf den Gleisen Richtung Mühlrose

Die Krasels trafen und treffen sich bis heute mit den damaligen Kommilitonen aus Dresden jedes Jahr an einem anderen Ort bei einem anderen Gastgeber. 1982 stand Bernd Krasel vor der Frage „Was tun?“ Aus dem aktiven Fahrdienst hatte er sich inzwischen verabschiedet, aktiv war er lediglich in der Modelleisenbahn AG 2/26. Er trug die vage Idee, möglicherweise mit der alten Tonbahn ein Stück auf den Gleisen in Richtung Mühlrose zu fahren, dem damaligen Direktor der Ziegelfabrik, Manfred Richter, vor. Dieser hatte prinzipiell nichts dagegen einzuwenden.

Und so nahm die Idee Gestalt an. Freitag putzte Ursula mit der Schwiegermutter die beiden benötigten Tonwagen der Ziegelei heraus und legte den Grundstein für eine bis heute währende Tradition der WEM: Ohne die Frauen läuft gar nichts! Am Sonnabend, dem 21. August 1982, fuhr die von der Ziegelei angemietete Diesellok samt Lokführer und zwei offenen Wagen die Strecke der Tonbahn von Weißwasser nach Mühlrose. Die weitgereisten Gäste saßen bei glücklicherweise schönstem Sonnenschein auf eilends herbeigeschafften Gartenbänken und waren hochbegeistert. Etwas Vergleichbares hatten sie noch nie erlebt. Die damalige Lok und die beiden Wagen zählen bis heute zum fahrtüchtigen Bestand des Vereins.

Der Anfang: Ein Stückchen Gleis auf dem Ziegeleigelände

Beim nächsten Treffen der Eisenbahnfreunde von besagter AG 2/26 mit Bernd Krasel und Friedemann Tischer, Olaf und Andreas Urban, Gernot Nowak und Wilfried Hänel wurde festgestellt, dass mit dem Direktor der Ziegelei offenbar gut zu reden ist, und kurze Zeit später sprachen sie bei ihm vor. Was sind Eisenbahner ohne Gleis? Richter wies den Eisenbahnverrückten kurze Zeit später ein Stückchen auf dem Ziegeleigelände zu, ganze achtzig Meter seien das gewesen, schätzt Krasel heute. Für die Männer ging es jetzt in erster Linie um Sicherung und Erhalt von Substanz. Das Projekt Waldeisenbahn stand unter Dampf und nahm langsam, aber beständig Fahrt auf.

Die frühen Jahre: Eine AG als Basis und die zwei Seiten von Lenin

1985 wurde die Arbeitsgemeinschaft Waldeisenbahn Muskau von Mitgliedern der AG 2/26 des Deutschen Modelleisenbahnverbandes gegründet. Im ersten Jahr der Sonderfahrten, 1985, wurden ganze 800 Besucher gezählt, ein Jahr später bereits 1500, dann 2000. Zunächst sammelten die Eisenbahnfreunde alles an Material zusammen, was ihnen in die Finger kam. Irgendwann entstanden Wunsch und Notwendigkeit, die kostbaren Dinge vor der Witterung zu schützen. Mehr Platz wurde gebraucht. Ein Museum sollte her. Und Gleise. Und, und, und… Zu DDR Zeiten wünschten sich die Eisenbahnfreunde manches Mal, Lenin wäre mit der Waldeisenbahn gefahren, dann wäre vieles einfacher gewesen.

Nach der Wende sind sie froh gewesen, dass Lenin nicht mit der Kleinbahn gefahren ist, sonst wären sie wohl abgewickelt worden, so Krasel im Rückblick. Dennoch war die Wende ein Glücksfall. Der Tonbahn drohte mit dem Aus der Ziegelei im Jahr 1991 das gleiche Schicksal wie den früheren Standorten in Krauschwitz und Muskau. Es gab nur eine Chance: Die Rettung wäre die touristische Nutzung der verbliebenen Strecke. Aus der AG WEM wurde am 6. Mai 1991 der Verein WEM. Und dieser schaffte es tatsächlich, mit Hilfe des Landkreises und der Stadt Weißwasser die WEM am Leben zu halten. Die Anziehungskraft musste gesteigert werden. Beispielsweise durch Wiederbelebung alter Strecken.

Der Verein und die GmbH: Ein Aufbaustab in Nachwendezeiten

ABM hieß das Zauberwort dieser Tage. Doch wer sollte die Ungelernten anleiten? Selbst die enthusiastischsten unter den Eisenbahnfreunden mussten in den Umbruchszeiten an das eigene Fortkommen denken. So entstand der sogenannte Aufbaustab WEM unter Führung des Landratsamtes zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele. Schon 1992 ging die Strecke nach Kromlau in Betrieb. Am 12. Februar 1993 wurde schließlich der Notarvertrag zur Gründung der Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau unterzeichnet. Somit stand das Projekt WEM jetzt auf zwei Säulen, dem Verein der Eisenbahnfreunde mit den Männern und Frauen der ersten Stunde und der GmbH zum kommerziellen Betrieb der WEM.

„Rosige Zeiten waren das“, erinnert sich Krasel. Geld aus Fördertöpfen stand zur Verfügung, damit konnte genügend Material, Werkzeug und Gerätschaft für die WEM beschafft werden. Beide Institutionen, Verein und GmbH, sind zwar juristisch und finanziell getrennt, aber durch die gemeinsame Arbeit und den gemeinsamen Anspruch eng miteinander verbunden – den Erhalt der Waldeisenbahn als Museumsbahn.

Die großen Ziele: Eine Strecke nach Bad Muskau als Attraktion

Neue Wege für neue Projekte taten sich auf. Zunächst der Anschluss an Bad Muskau als touristisch überaus attraktives Ziel, der Ausbau des Betriebsbahnhofs in der Jahnstraße und der Museumsbahnhof „Anlage Mitte“ mit dem späteren Besucher- und Informationszentrum. Ein regulärer Fahrbetrieb von April bis Oktober entstand, ein Veranstaltungskalender, der zeitgemäße Internetauftritt. Und Sonderfahrten, gern auch individuell buchbar. Als der Tagebau Nochten der ehemaligen Strecke der Tonbahn näher rückte und der Verlust eines zweieinhalb Kilometer langen Teilstücks drohte, entstand der Plan zur Umverlegung dieses Streckenabschnittes zum Tagebau-Aussichtsturm am Schweren Berg südlich von Weißwasser.

Jetzt und später: Sonderfahrten zum Turm und ein neuer Lokschuppen

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes des Landkreises Görlitz, der Stadt Weißwasser, der Vattenfall Europe Mining AG (seit 2016 der LEAG) und der Waldeisenbahn konnte das Vorhaben nach zehn Jahren Bauzeit realisiert werden. Zum Osterfest 2017 fahren die ersten Züge offiziell auf der Strecke von insgesamt elf Kilometern Länge. Einen regulären Fahrbetrieb wird es wohl vorerst nicht geben – mit den rund siebzig Vereinsmitgliedern und den knapp zehn Angestellten der GmbH ist das nicht zu stemmen. In Zukunft stehen eher die Erhaltung der WEM sowie eine solide wirtschaftliche Basis im Mittelpunkt.

Gibt es denn gar keine zukünftigen Projekte? Höchstens noch ein ganz kleines, meint Krasel. Den neuen Lokschuppen. Damit werden die Bedingungen für Wartung und Instandsetzung der Technik grundlegend verbessert. Und er selbst? Nach dreiunddreißig Jahren im Vorstand ist es genug, er hat Platz für jüngere Leute mit vielleicht neuen Ideen gemacht. Er wird sicher noch Vereinsarbeit betreiben.

Federführend hat Krasel kürzlich noch an der Broschüre „Die Tonbahn, Geschichte einer Waldbahnstrecke“ mitgearbeitet. Und sein Herzenswunsch bleibt eng mit der WEM verbunden: Dass immer wieder junge Leute mit Interesse an historischer Eisenbahnpflege zur WEM stoßen und dass die Entwicklung weitergeht. Mit den steigenden Besucherzahlen und zunehmender Attraktivität, wie jetzt mit der Einweihung der Tonbahn und Anfang Mai mit dem neuen Haltepunkt im Muskauer Park.

