Wie die Trockenheit die Elbe-Schifffahrt bedroht Der Pegel sinkt derzeit wieder. Langfristig sieht es für den Strom sehr schlecht aus.

Immer mehr Steine liegen am Pirnaer Elbufer in der Sonne. Bei 1,14 Metern stand der Pegel in Pirna am Mittwoch, nur sechs Zentimeter über Niedrigwasser. © Millauer

Bei Niedrigwasser kommt es auf den richtigen Dampfer-Sitzplatz an. Strömen alle Passagiere nur auf die vermeintliche Sonnenseite des Schiffs, von wo aus sie stets perfekte Sicht auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten haben, kann es eng werden unterm Kiel. Dieses Szenario droht der Sächsischen Dampfschiffahrt (SDS) nun täglich. 75 Zentimeter betrug der Elbpegel in den vergangenen Tagen. Zwei Zentimeter weniger, und man müsste am Dresdner Pegel von Niedrigwasser sprechen. Noch gibt es genug Wasser für die Dampfer. Sie können aber nicht mehr voll ausgelastet werden. „Wir können aktuell pro Schiff nur die Hälfte der zugelassenen Passagiere mitnehmen“, sagt Robert Rausch, Marketingchef der Flotte. Zudem kämen schon jetzt weniger Getränke an Bord, damit die Schiffe nicht zu tief im Wasser liegen.

Am Donnerstag stand der Elbpegel in Pirna bei 1,14 Metern, nur sechs Zentimeter über dem Niedrigwasserpegel. Noch können hier alle Dampfer anlegen, die Routen der SDS seien stabil. Schwieriger sieht es hingegen am Heidenauer Anleger aus. Der kann schon länger nicht mehr angesteuert werden, weil er einen besonders hohen Pegel braucht – mindestens 1,20 Meter. „Er ist zu niedrig“, sagt Robert Rausch. Ausbaggern helfe immer mal, bis sich wieder neue Ablagerungen bilden. Das Ausbaggern kann die SDS aber nicht selbst beauftragen. „Das muss das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt machen“, sagt Rausch.

Er saß auch mit am Tisch, als der Wasserstand in Dresden Thema bei den tschechischen Behörden war. „Wir haben unsere Wünsche geäußert“, sagt er. Dabei kam heraus: In Usti sollte bestenfalls ein steter Pegel von 1,30 Metern gehalten werden, denn das bedeutet in Dresden einen Wasserstand von 90 Zentimetern. Das ist genug für die Ausflugsdampfer und Salonschiffe, die sogenannte Weiße Flotte.

Für die schwarze Flotte, zu der Schubschiffe und Frachtkähne auf der Elbe zählen, ist die Situation dagegen übel. Diese Schiffe können derzeit nicht fahren. Heiko Loroff, Chef der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe (SBO), beobachtet den Pegel ganz genau. Schließlich ist der Wasserstand der Elbe entscheidend bei der Wahl des Transportwegs für Güter, die normalerweise per Schiff zum Ziel gebracht werden. „Kein Kunde muss sich Sorgen machen“, sagt Loroff, „alle Transporte können auf Straße und Schiene umgeroutet werden“. So konnte seine Firma im vergangenen Jahr die Transportleistung konstant halten. Sie lag 2016 bei fast 2,5 Millionen Tonnen. Den größten Anteil daran hatten aber Lkw-Ladungen mit mehr als 1,5 Millionen Tonnen. Eisenbahntransporte machten rund 750 000 Tonnen aus, per Schiff wurden weniger als 250 000 Tonnen befördert.

Touristen steigen auf Busse um

Die Tendenz zeigt: Die Schiffstonnage im SBO-Verbund nimmt fast kontinuierlich ab. 2010 transportierten Schiffe noch 500 000 Tonnen Ladung auf der Elbe. Die fünffache Menge ging damals per Lkw oder Eisenbahn auf Reisen. 2015 und 2016 waren für Loroff „schlechte Jahre“. Besonders ungern erinnert er sich an das vorletzte Jahr. 2015 konnte sieben Monate lang kein Frachtschiff fahren, weil der Wasserstand der Elbe zu niedrig war. Der Hafenchef ist überzeugt, dass die Elbe besser unterhalten werden müsste, um mehr Schifffahrtstage zu haben. „Es gab in der Vergangenheit immer längere Trockenperioden“, sagt Loroff. Zurzeit geht aber gar nichts mehr. „Unsere Containerlinie von Hamburg nach Riesa und zurück hat ihren Dienst eingestellt.“

Die Aussichten für sein Unternehmen sind nicht gut, prognostiziert das Umweltlandesamt. In einer Untersuchung aus dem vergangenen Jahr stellen die Wissenschaftler fest, dass Niedrigwassertage künftig deutlich häufiger auftreten. Ursache dafür seien die prognostizierten Klimaänderungen im Einzugsgebiet der Elbe. Im Klartext: Es wird heißer und trockener. Auch das Wasser aus den Moldau-Staustufen reicht etwa ab 2070 nicht mehr, um den Elbepegel in Dresden so zu regulieren, dass große Schiffe fahren können. Die Dampfschifffahrt richtet sich darauf ein und plant neue Schiffe mit wenig Tiefgang.

Betreiber von Kreuzfahrtschiffen wie die Reederei Nicko Cruises mit den Schiffen Katharina von Bora und Frederic Chopin mögen die Elbe, bietet sie doch „eine einmalige natürliche Uferlandschaft“, sagt Sprecherin Sandra Huck. Gäste auf den Flusskreuzfahrern würden genau das schätzen. Doch gerade diese Landschaft ist anfälliger für Hoch- und Niedrigwasser als die anderer Flüsse. Die Konsequenz: Wenn es auf dem Wasser gar nicht weitergeht, steigen die Gäste in Busse um. (mit SZ/gk)

zur Startseite