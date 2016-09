Wie die Städtepartnerschaft nun weitergeht Die Zeitung Hohenloher Stimme überschreibt den Besuch der Großenhainer mit „große Bühne“. Ist das Niveau zu halten?

Großenhainer auf der Landesgartenschau in Öhringen bei einer Führung mit Ekkehard Faust (2.v.l.) vom Laga-Freundeskreis, hier im Hofgarten. © Klaus-Dieter Brühl

Ein heiterer Wettstreit kann zeigen, dass Menschen zwar unterschiedlich sind und durch verschiedene Umstände geprägt, dass die Unterschiede – zum Beispiel der Sprache – aber höchst amüsant sein können. So traten zum Partnerschaftstreffen der Großenhainer und Öhringer am Wochenende (SZ berichtete gestern) auch die beiden Bürgermeister auf großer Bühne der Landesgartenschau gegeneinander an. Der Öhringer Oberbürgermeister Thilo Michler musste die Loreley auf Sächsisch vortragen und stand vor der Frage: „Wie spricht man das aus? Unterkiefer nach vorne?“ OBM Sven Mißbach sollte das Flöri-Lied vorlesen – ein Reim auf das Maskottchen der Öhringer Gartenschau „Der Limes blüht auf“. Das Ergebnis sorgte laut der Regionalzeitung Hohenloher Stimme für reichlich Erheiterung. So klang das Wort „Cappelaue“ – ein Teil des Gartenschaugeländes – aus Sven Mißbachs Mund doch deutlich nach „Gabbelaue“.

Großenhainer auch privat da

Aber ob nun sächsisch oder schwäbisch – für die Partnerstädter ist das sprachliche zweitrangig. Die seit der Wende bestehende Beziehung ist für beide Seiten zur Herzensangelegenheit geworden, findet man auch in der Großenhainer Stadtverwaltung. Es gab sogar ein Ehepaar Krause aus Großenhain, das am Wochenende auf eigene Faust zur Gartenschau und ihren Bekannten in Öhringen gefahren ist – weil die organisierte Bustour leider nicht zustande kam. „Uns gefällt es hier immer wieder sehr gut“, sagten die Krauses. Ihre Gastgeber lächelten dabei.

„Große Bühne“ – statt großem Kino – überschrieb die Öhringer Lokalzeitung den Besuch von knapp 200 Großenhainer, der mit kulturellen Beiträgen für die Gartenschaubesucher und zur Kulturnacht verbunden war. Aber der Austausch soll tiefer gehen. Man lernt voneinander. So findet Stadträtin Kathrin Bredemann in Öhringen Anknüpfungspunkte für Gespräche. Als Gräfin von Wackerbarth führt sie schließlich auch selbst durch den Barockpark in Zabeltitz.

Öhringer und Großenhainer Stadtwache haben auf der Gartenschau viel Zeit, miteinander ins Fachsimpeln zu kommen. Selbst die Gartenschaumaskottchen Flöri und Nix konnten sich kennenlernen.

Doch wie geht es nun weiter mit der Partnerschaft? Ist dieses hohe Niveau zu halten? Dass das Wetter gerade zum Großenhainer Besuch gut durchgehalten hat, ist für die Stadtverwaltung ein gutes Omen. „Wir werden uns vielleicht nächstes Jahr zum Erlebnisfest der Sinne in Großenhain wiedersehen“, so Stadtsprecherin Diana Schulze. Die Öhringer werden zu solch großen Events immer mit eingeladen.

Römisches Lichterfest auf der Laga

Außerdem stehen die Personalräte der beiden Rathäuser in weiterem Austausch. Man besucht sich gegenseitig auf Verwaltungsebene. Was privat unter der Bürgerschaft läuft, ist sowieso nicht zu planen.

So würde es nicht wundern, wenn dieses Wochenende vielleicht noch mal Großenhainer auf die Landesgartenschau nach Öhringen düsen – Fahrzeit reichlich fünf Stunden. Denn am Sonnabend ist römisches Lichterfest – ein Leckerbissen auf der Schau, die am 9. Oktober zu Ende geht.

