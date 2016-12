Wie die Stadt ihre Brachen vergoldet Auf ungenutztem, verseuchtem Boden kann nun gebaut werden. Investoren zahlen Millionen und schaffen Arbeitsplätze.

Der XXL-Bohrer hat an der Friedrichstraße verseuchte Erde aus dem Boden geholt. Schon bald soll sich diese Investition für die Stadt auszahlen. © Sven Ellger

Dröhnend bohrt sich das große, graue Ungetüm in den Boden. Gelb gekleidete Männchen bewegen sich behäbig um den Riesenkran. Sie wirken klein im Vergleich zum riesigen Metallarm. Der ragt 25 Meter hoch in die Luft. Die Männer sind in weite Schutzanzüge geschlüpft und tragen Atemmasken auf dem Kopf. Die Sauerstoffflaschen sind auf den Rücken geschnallt. Sie sind nur durch das Gitter zu sehen. „Schwarzbereich“ steht auf einem Schild am Zaun. Betreten verboten!

Diese Szenen haben die Friedrichstädter in den vergangenen Wochen beobachten können. 2 700 Kubikmeter Erde wurden auf dem Gelände an der Friedrichstraße 17 erneuert. Hier hat zu DDR-Zeiten eine chemische Wäscherei gestanden. Jahrelang sind Lösungsmittel in den Boden gesickert und haben ihn verseucht. Bis zu 14 Meter tief bohrt das Gerät, um die Erde auszutauschen. 1,5 Millionen Euro haben die Arbeiten gekostet. Das Land hat mit 1,1 Millionen Euro den Großteil davon übernommen. Der Rest kam aus dem städtischen Haushalt. Es ist nicht nur wegen der speziellen Szenerie und der hohen Kosten ein besonderes Bauvorhaben. „Das Grundstück ist eine der letzten großen Brachen auf städtischem Grund überhaupt“, sagt Bernd Richter vom Umweltamt.

Pro Jahr hat die Stadt in der Vergangenheit Hunderttausende Euro ausgegeben, um aus unnutzbaren Flächen wie der in der Friedrichstadt wieder attraktive Grundstücke zu machen. Seit 2002 kommen so über 30 Millionen Euro zusammen. Damit verschwinden nicht nur ungenutzte, hässliche Grundstücke und ruinöse Industriebrachen. Im besten Fall profitiert die Stadtkasse davon. So wie beim Gewerbegebiet Coschütz/Gittersee. Nach der Sanierung der ehemaligen Uranerzaufbereitungsanlage am Stadtrand sind 140 Hektar entstanden, die nun als Bauland äußerst gefragt bei Unternehmen sind. Bis zu 70 Euro kostet der Quadratmeter. Der städtische Erfolg lässt sich gut an der Zahl der noch freien Flächen ablesen. Unter zehn Hektar können noch vergeben werden. Viele Firmen haben bereits langfristig reserviert.

Ähnlich lukrativ ist eine Fläche an der Freiberger Straße. Die Stadtverwaltung ließ zwischen Freiberger und Löbtauer Straße die Ruinen des ehemaligen Glaswerks abreißen. Vier Hektar misst das neue kleine Gewerbegebiet nahe der Innenstadt. Für die drei Baugrundstücke haben sich 16 Bewerber gemeldet. Den Zuschlag bekommt, wer am meisten für das Grundstück zahlen will. Auch hier sind mindestens 70 Euro pro Quadratmeter fällig. Der Verkauf könnte über 1,5 Millionen Euro in die Stadtkasse spülen. Ein gutes Geschäft. Hat die Stadt für die Sanierung doch nur 600 000 Euro bezahlt. Mit weiteren zwei Millionen Euro hat das Land das Vorhaben gefördert.

Dabei ist der Gewinn für die Stadt weit höher. Für das Gewerbegebiet in Coschütz hat allein die Stadt von 1991 bis 2001 rund 24 Millionen Euro investiert. „Diese Summe hatte sich bereits 2013 allein durch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus diesem Gebiet amortisiert“, sagt Bernd Richter. Zudem entstehen hier viele neue Arbeitsplätze. Das Kriterium müssen auch die Firmen an der Löbtauer Straße erfüllen.

Doch immer wieder müssen die Experten im Umweltamt für diesen Erfolg erst einmal viel Aufwand betreiben. Oftmals gibt es auf den Brachen kontaminiertes Erdreich. An der Friedrichstraße befanden sich chlorierte Kohlenwasserstoffe im Boden. Werden diese freigelegt, gehen sie sofort in die Luft über. Die Stoffe sind krebserregend und hoch giftig. Deshalb mussten die Arbeiter die Schutzkleidung tragen. Ein Sauger nimmt 15 000 Kubikmeter Luft in der Stunde auf. Die Grundwasserreinigung auf der Fläche läuft noch bis März. Rund um die Uhr werden die Werte überwacht.

Für die kommenden Jahre haben Stadtplaner und Umweltexperten andere Ziele. „Der Schwerpunkt wird vermutlich auf den Schulstandorten liegen“, sagt Bernd Richter. Auch die befinden sich auf Grundstücken, die bisher brach lagen oder kaum genutzt wurden. So zum Beispiel an der Freiberger Straße auf dem Gelände des alten Kohlenbahnhofes. In Tolkewitz musste der Straßenbahnhof weichen. Dort öffnen bereits 2018 zwei Schulen. Pläne für die Fläche an der Friedrichstraße gibt es noch nicht. Der städtische Nutzungsplan sieht an der Stelle Bauten für Wohnen und Arbeiten vor. Investoren dafür finden sich sicher schnell. Erste Pläne gibt es bereits. Der Straßenzug soll künftig wieder geschlossen sein. Auch an der Ecke zur Weißeritzstraße soll ein Neubau entstehen.

