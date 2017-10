Wie die Roboter lernen, das Richtige zu tun Ein Dresdner Start-up erfindet eine Datenjacke. Doch wie findet das Produkt den Weg in die Industrie? Ein Netzwerk der TU Dresden hat dafür eine Lösung.

Wie lenkt man einen Roboter? Christian Piechnick gibt mit seiner Firma Wandelbots eine Antwort darauf. „Wir haben eine interaktive Technologie entwickelt, mit der auch Menschen, die nicht programmieren können, in der Lage sind, Roboter zu bedienen“, sagt der 31-jährige Gründer des Start-ups. Im Rahmen der High Tech Venture Days in der Gläsernen Manufaktur in Dresden wurde Wandelbots jetzt als das erste Unternehmen vorgestellt, das aus dem neuen Smart Systems Hub an der TU Dresden hervorgegangen ist.

Per Datenjacke zeigt ein Mitarbeiter dem Roboter eine bestimmte Bewegung, die anschließend von der selbstlernenden Software verinnerlicht wird. „Die Firmen sparen dadurch Geld, weil heutzutage die meisten Kosten nicht durch Hardware, sondern durch Software verursacht werden“, erklärt Piechnick. So schlage beispielsweise ein Roboter für eine mittelständische Firma mit etwa 70 000 Euro zu Buche. Derselbe Betrag werde noch einmal fällig, um den Roboter zu betreiben. „Und jedes Mal, wenn sich der Prozess ändert, muss erneut ein fünfstelliger Betrag investiert werden, um den Roboter umprogrammieren zu lassen“, so Piechnick.

Obwohl er und seine sechs Mitstreiter heute eine fertige Lösung präsentieren können und demnächst eine GmbH gründen, sagen sie: „Ohne den Smart Systems Hub wäre das Start-up nicht entstanden.“ Zunächst begann Wandelbots nämlich als Feierabendprojekt, weil die Gründer erkannt hatten, dass sich die Robotersoftware vieler Unternehmen auf dem Stand der 1980er-Jahre befindet. Mithilfe des Hubs nahm das Vorhaben schließlich Fahrt auf. „Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass Projekte an der Uni meistens recht lange dauern, weil einem die Verwaltung Knüppel zwischen die Beine schmeißt. Durch das Netzwerk und den Kontakt zu Professor Fitzek wurde jedoch alles erheblich beschleunigt“, sagt Piechnick, der am Lehrstuhl für Softwaretechnologie der TU Dresden arbeitet.

Unter anderem sei auf diese Weise der Kontakt zu Infineon entstanden, das ein Vorreiter der Automatisierung sei. „Was wir am Anfang gebaut haben, hatte noch nicht viel mit der Praxis zu tun. Erst durch die Gespräche mit den Mitarbeitern von Infineon konnten wir eine realitätsnahe Industrieanwendung entwickeln.“

Wie wichtig der Kontakt zu den richtigen Leuten ist, wurde auch an der HTW-Ausgründung Zigpos deutlich, die Funkmodule entwickelt, welche 3D-Koordinaten liefern, um Objekte bis auf 30 Zentimeter genau zu orten. Erst durch Zufall wurde aus dem Forschungsprojekt über Sensornetzwerke eine Geschäftsidee. „Ein Halbleiterhersteller hat uns gesagt, dass er seine Funkchips nur verkaufen könne, wenn er seinen Kunden einen Anwendungsfall wie die Ortung einer Lampe oder eines Gabelstaplers zeigen könne. Daraufhin haben wir unser Produkt entwickelt“, sagt Matthias Faust, der sich bei Zigpos um die Geschäftsentwicklung kümmert.

Damit es in Zukunft nicht mehr vom Zufall abhängt, ob eine Firma entsteht, möchte der Hub zielgerichtet Menschen zusammenbringen. „Für den Aufbau einer Plattform für das Internet der Dinge, die wir mit dem Hub anstreben, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit essenziell“, sagt TU-Informatik-Professor und Leiter des 5G-Labs für den schnellen Mobilfunk der Zukunft, Frank Fitzek. Er hebt auch die Vorzüge des Smart Systems Hub für die Studenten hervor: „Die Studenten haben die Gelegenheit, im Hub hautnah zu sehen, wofür ihr Wissen gebraucht wird und wie vor Ort Start-ups entstehen. Wir können sie dadurch motivieren, selbst diesen Schritt zu gehen“, sagt Fitzek. Wie es mit dem Hub weitergeht, der bisher zwar als Netzwerk existiert, aber noch nicht institutionalisiert ist, soll auf der nächsten Versammlung der beteiligten Akteure am 4. Dezember besprochen werden.

In den nächsten Jahren soll auf dem Campus der TU Dresden ein sogenanntes Co-Innovation Center entstehen, in dem die Kompetenzen in den Bereichen Software, Hardware und Konnektivität zusammengebracht werden und aus Forschungsergebnissen gezielt Geschäftsmodelle auf den Weg gebracht werden.

