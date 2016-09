Wie die Polen den Juden halfen Das Pirnaer Rathaus zeigt ab Dienstag eine Ausstellung, die dokumentiert, wie Menschen für Verfolgte ihr Leben riskierten.

Die Ausstellung ist bis Ende Oktober im Rathaus zu sehen. © Katja Frohberg

Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke wird am 27. September im Rathaus eine neue Ausstellung über mutige Menschen während der NS-Diktatur eröffnen. Die Sonderschau mit dem Titel „Sie riskierten ihr Leben“ zeigt Gesichter, Geschichten und Motive von Polen, die Juden retteten. Sie dokumentiert den historischen Kontext der deutschen Besatzung und veranschaulicht die Bedingungen, unter denen Juden gerettet wurden sowie den Umfang, in welchem die Polen Hilfe leisteten. Zu sehen sind in der Wanderausstellung Zeugnisse von Helfern und Überlebenden, die innerhalb des Museumsprojekts „Polnische Gerechte – Erneuerung des Gedankens“ zusammengetragen wurden. Die Ausstellung wurde vom Museum der Geschichte der polnischen Juden „POLIN“ zusammen mit dem polnischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten vorbereitet. Laut der Organisatoren bedeutete der Holocaust für die Polen als direkte Zeugen der deutschen Verbrechen an den Juden eine besondere Herausforderung. Sie waren nicht nur dem Terror des Krieges ausgesetzt, sondern wurden gleichzeitig mit der grausamen Vernichtung ihrer jüdischen Nachbar konfrontiert. Doch trotz drohender Todesstrafe retteten viele Polen Juden und riskierten dabei ihr eigenes Leben und das ihrer Familien. Die Ausstellung wird 19 Uhr eröffnet. Sie ist bis zum 25. Oktober zu sehen.

zur Startseite