Judo Wie die Jungen so die Alten Das Weihnachtsturnier der Judoka ist traditionell für den Nachwuchs gedacht. Doch auch die Männer gehen auf die Matte.

zurück Bild 1 von 2 weiter Johann Teuchert (roter Gürtel) gewann das Turnier der Altersklasse U 11 in der Gewichtsklasse bis 32 Kilogramm. Hier versucht er, seinen Gegner Sajfulla Udajev auf den Rücken zu drehen. © André Braun Johann Teuchert (roter Gürtel) gewann das Turnier der Altersklasse U 11 in der Gewichtsklasse bis 32 Kilogramm. Hier versucht er, seinen Gegner Sajfulla Udajev auf den Rücken zu drehen.

Rico Edenhofner (links) und Karl-Heinz „Karli“ Schubert von der Käferbande Döbeln überreichen einen Scheck an Henry Ney. Über 1 800 Euro waren bei der Tombola des diesjährigen Käfertreffens zusammengekommen.

Döbeln. Die beiden Männer auf der Matte sind für Judoverhältnisse schon im gesetzten Alter. Jens Wetzig (42) vom Döbelner SC und Peter Binder (56) vom KJSC Döbeln liefern sich im Rahmen des traditionellen Weihnachtsturniers eine spannende Auseinandersetzung, die Binder letztendlich für sich entscheidet. Geplant war dieser Kampf nicht. „Meine Familie hat mich beim Frühstück überredet und so bin ich halt nach sieben Jahren Pause und völlig untrainiert auf die Matte gegangen“, erzählt Jens Wetzig. Noch spontaner läuft es bei Peter Binder ab. Als er mitbekommt, dass Wetzig mitkämpft, borgt er sich einen Kampfanzug und mischt ebenfalls mit. Hinter Stefan Käseberg landen Binder und Wetzig in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm auf den Plätzen zwei und drei.

Insgesamt 104 Judoka des Döbelner SC und des KJSC Döbeln traten beim Weihnachtsturnier an. Zum Auftakt richtete Abteilungsleiter Henry Ney einige Grußworte an Sponsoren und Eltern. „Ohne die Geldspenden wäre es teilweise nicht möglich gewesen, die Startgelder für die Wettkämpfe zu finanzieren. Und ohne die Unterstützung der Eltern, die mit ihren Kindern zu den Wettkämpfen fahren, wären wir dieses Jahr nicht so erfolgreich gewesen“, so Ney.

Ein großes Hallo unter den Sportlern gab es, als Rico Edenhofner und Karl-Heinz „Karli“ Schubert von der Käferbande Döbeln einen symbolischen Scheck überreichten. Über 1 800 Euro waren bei der Tombola des diesjährigen Käfertreffens zusammengekommen. „Bereits vor zwei Jahren hat uns die Käferbande mit einer Spende überrascht. Diese Summe ist wirklich gigantisch. Damit können wir Startgelder, aber auch einen Ausflug für die Kinder finanzieren“, so Jens Wetzig, der im Verein als Trainer sowie als Stellvertreter des Abteilungsleiters aktiv ist. Die Verantwortlichen ließen es sich auch nicht nehmen, einige Sportler auszuzeichnen. So wurden die Sportler ab der Altersklasse U 13 für ihre Leistungen bei den Bezirks-, Landes-, Mitteldeutschen- und Deutschen Meisterschaften geehrt. Aber auch die Sportler der AK U 7 bis U 11 mit den größten Wettkampferfolgen wurden ausgezeichnet.

Nach den Wettkämpfen der jüngeren Altersklassen U 6, U 8 und U 10 schaute vor der Siegerehrung der Weihnachtsmann vorbei und verteilte Süßigkeiten. Einen Wermutstropfen gab es aber doch. „Luca Erdmann verletzte sich bei seinem letzten Kampf ernsthaft am Arm und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Wir hoffen, dass alles wieder in Ordnung kommt“, sagte Wetzig.

Nachdem die Altersklassen U 13, U 15, U 18, U 21 und Männer ihre Sieger ermittelt hatten, wurde noch eine Prüfung für den 1. Kyu (brauner Gürtel) abgelegt. Diese bestanden Caleb Mühlhause, Felix Bahrmann und Antonia Schneider. (DA/dsc)

Ergebnisse unter www.judo-doebeln.de

zur Startseite