Wie die Jamaika-Koalition gelingen könnte Einfach wird der Weg zu der fernen Insel nicht. Es gibt scharfe Gegensätze, aber auch Gemeinsamkeiten.

Nach der Absage der SPD müssen CDU, CSU, FDP und Grüne notgedrungen Segel auf Jamaika setzen. © dpa

Rainer Haseloff ist ein nüchterner Typ, aber am Montag zeigt der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident plötzlich einen Hang zur Ironie. „Wir haben relativ die Wahl gewonnen“, sagt Haseloff auf dem Weg ins CDU-Präsidium im Konrad-Adenauer-Haus. Relativ ist vieles an Angela Merkels viertem Sieg. So schwach wie nie geht die CDU-Vorsitzende aus dem Wahlsonntag hervor, in der eigenen Partei rumort es. Relativ schwierig stellt sich der Weg zur nächsten Regierung dar. Nach der Absage der SPD müssen CDU, CSU, FDP und Grüne notgedrungen Segel auf Jamaika setzen. Der Vierer-Bund erfordert weitaus mehr Disziplin, Fantasie und Kompromissbereitschaft als klassische Zweierbündnisse.

CDU: Auf der Suche nach Ankern

Ob jemand die Chefin infrage gestellt hat? „Natürlich nicht“, sagt ein CDU-Vorstandsmitglied. Am Montag kommt die CDU-Spitze zur Nach-Wahlbetrachtung zusammen. Die Stimmung ist aufgekratzt. Das starke Ergebnis der AfD macht vor allem den Ost-Verbänden zu schaffen.

Menschen ansprechen, Menschen erreichen: Die Begriffe benutzen viele. Eine Million Bürger hat die Union nicht mehr erreicht auf deren Wählerwanderweg zur AfD. Der niedersächsische Spitzenkandidat Bernd Althusmann deutet zart an, dass die CDU „vielleicht auch schon vor der Flüchtlingskrise“ Raum nach rechts geräumt habe. Haseloff wird direkter: „Dass wir die Flügel, die wir verloren haben, nicht bedient haben, ist ja offensichtlich.“ Der Mann aus Sachsen-Anhalt zeigt freilich im gleichen Atemzug das Dilemma auf, in dem er und andere Kritiker stecken: „Dass die CDU überhaupt eine Regierung bilden kann, verdanken wir nur Angela Merkel.“ Die Partei-Vizechefin Julia Klöckner sieht die Partei in der Rolle des „Stabilitätsankers“ in der Pflicht.

Die Verantwortung, eine stabile Regierung zu bilden – das ist in der Machtpartei CDU allemal Merkels stärkstes Instrument gegen jeden, der versucht sein sollte, gegen sie ein Fass aufzumachen. Von den einschlägig Verdächtigen hört man denn auch nichts. Inhaltlich will Merkel die Koalitionssuche mit nichts vorbelasten: keine „roten Linien“, kein Spekulieren auf Neuwahlen: „Wenn der Wähler uns einen Auftrag gibt, dann haben wir den umzusetzen.“

FDP: Bloß nicht kentern

Gut, dass Christian Lindner am Montag Wolfgang Kubicki in den großen Saal der Bundespressekonferenz mitgebracht hat. Es hätte zu offensichtlich nach „Jamaika“-Vorfreude ausgesehen, wenn der FDP-Vorsitzende zu seiner schwarzen Krawatte auch noch ein grünes Sakko getragen hätte. So hat Kubicki das Grüne um den Hals, und die beiden Spitzen der Liberalen können modetechnisch nicht in den Verdacht geraten, dass es sie mit Macht in die Regierung drängt.

„Wir sind gesprächsbereit“, sagt Lindner, schließlich gehe es „um die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland“. Sie wollen regieren. Aber nicht um jeden Preis. Wobei über den Preis gesprochen werden kann. Die Formel der Liberalen für Kompromisse heißt „Trendwenden“, zehn haben sie beschlossen, möglichst viele sollen sich in einem Koalitionsvertrag wiederfinden. Dazu zählen ein Einwanderungsgesetz, mehr Bildung, mehr Tempo für Digitalisierung und insbesondere die Europapolitik. Jetzt will die FDP zwar mehr Geld für Investitionen in südeuropäischen Ländern nicht generell blockieren. Lindner betont auch großes Interesse am Wohlergehen Frankreichs. Einer dauerhaften Alimentierung anderer Euro-Länder über ein gemeinsames Haushaltsbudget wollen sich die Liberalen aber verweigern.

Zur Frage, ob Griechenland noch einmal neues Geld bekommen soll, sagt die FDP nicht kategorisch Nein. Und Klimarettungsverweigerer seien sie auch nicht: „Wir stehen zum Klimavertrag von Paris“, sagt Lindner Richtung Grüne.

CSU: Rette sie, wer kann

CSU-Chef Horst Seehofer steht seit Sonntag unter massivem Druck. Merkels CDU hat bundesweit 7,4 Prozent verloren im Vergleich zu 2013, Seehofers CSU 10,5 Prozent. Zu allem Überfluss ist die AfD in Bayern mit 12,4 Prozent auch noch stärker als irgendwo sonst im Westen. Für die Landtagswahl 2018 lässt das Böses ahnen.

Für Seehofers Zukunft auch. Noch ist es nur sein alter Widersacher und Vorgänger Erwin Huber, der den Parteichef offen angeht – seine „Schaukelpolitik“ in der Flüchtlingskrise habe die Populisten erst stark gemacht. Aber Seehofer reagiert sofort und scharf. Er übernehme die Verantwortung, aber denke nicht an Rücktritt.

Der Vorsitzende muss sich im November beim Parteitag in Nürnberg einer Wiederwahl stellen. Und es gibt in der CSU durchaus Leute, die die alles andere als gesichert sehen. Sie spekulieren darauf, dass Seehofer in „Jamaika“-Verhandlungen gegen die Grünen keinen scharfen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik durchbekommt. Dann blüht ihm in Nürnberg ein Debakel.

Grüne: Schiff ahoi

Cem Özdemir gibt sich staatsmännisch, als er zusammen mit Katrin Göring-Eckardt zur Grünen-Zentrale schlendert. Jetzt sei „nicht die Zeit für Klamauk, sondern für ernsthafte Gespräche“, sagt Özdemir, bevor er in die Beratungen der Parteispitze geht. Schließlich gehe es nicht „um irgendwas“, sondern um eine stabile Regierung.

Über Verantwortung und Ernsthaftigkeit reden die Grünen-Spitzenleute seit der Wahl viel. Noch auf dem Weg zur Fernseh-Elefantenrunde am Sonntag hat Göring-Eckardt einen Anruf von CDU-Chefin Merkel erhalten. Dass der Weg nach Jamaika schwer, vielleicht sogar unmöglich sein wird, weiß die 51-jährige Grüne. Anders als 2013 ist die Partei diesmal vorbereitet. Am Sonnabend soll ein Kleiner Parteitag in Berlin grünes Licht dafür geben.

Im Wahlkampf haben die Grünen keine Koalition ausgeschlossen. In der Partei verweist man auf interne Befragungen von Grünen-Anhängern. Die zeigen, dass eine deutliche Mehrheit der Wähler sich lieber Grüne in einer Regierung mit den Schwarzen wünscht als Grüne in der Opposition zur Großen Koalition.

Wenn da nur nicht die CSU wäre. Deren herbe Verluste könnten für die Ökopartei zum ernsthaften Problem werden. „Der Wahlabend hat es nicht einfacher gemacht“, sagt der Kieler Umweltminister Robert Habeck. Seit er im Frühjahr in Schleswig-Holstein ein Bündnis mit CDU und FDP schmiedete, ist er als Experte für Jamaika gefragt. Er rät den Parteikollegen zu stabilem Selbstbewusstsein. Rote Linien wollen die Grünen nicht formulieren. Bisher belassen sie es bei Stichworten: Klima, Gerechtigkeit, Europa. Die Parteilinke Peter erinnert daran, dass dort auch die Absage an Abschiebungen in Krisengebiete wie Afghanistan stehe. Für die CSU wäre das vermutlich gleich der erste Knackpunkt.

zur Startseite