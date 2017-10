Wie die CDU aus der Krise kommen will Parteichef Christian Hartmann attackiert Linke und AfD und sucht den Weg, 2019 wieder Wahlen zu gewinnen.

Parteichef Christian Hartmann will die CDU wieder an die Macht im Rathaus führen – die Mitglieder sollen die Linie mitbestimmen. © Sven Ellger

Nach dem Schock der großen Verluste bei der Bundestagswahl kämpft die CDU um die Gunst der Dresdner. Der neue und alte Parteichef Christian Hartmann hat zwei konkrete Ziele: „Wir wollen die rot-grün-rote Mehrheit im Stadtrat beenden und die AfD inhaltlich stellen.“ So will die CDU zurück an die Macht im Rat und am liebsten eine bürgerliche Mehrheit mit der FDP erreichen. Konkret unterfüttern kann er das derzeit noch nicht.

Hartmann will die AfD stellen, schließt aber auch eine Zusammenarbeit mit ihr nicht aus. „Es ist nicht die Zeit, irgendetwas auszuschließen.“ So könne die CDU auch eine Kooperation mit Grünen und SPD eingehen. „Eine Zusammenarbeit mit André Schollbach, dem Fraktionschef der Linken, kann ich mir allerdings nicht vorstellen.“ Dieser habe zu häufig und massiv die CDU kritisiert und deren Abwahl eingefordert.

Bisher hatte die CDU immer eine Zusammenarbeit mit der Linken und der AfD ausgeschlossen. Hartmann ist sich bewusst, dass es für Irritationen sorgt, dass er dies bei der AfD nicht mehr tut. „Wir haben mit der AfD noch eine Rechnung zu begleichen“, betont er. Deshalb wolle die CDU sie am liebsten deutlich schwächen. „Es kamen bisher kaum oder keine Impulse von der AfD. Wir müssen sie in Diskussionen zwingen, um das deutlicher zu machen.“ Vor allem die Themen Sicherheit und Ordnung beschäftigen laut Hartmann die Bürger. Unzufriedenheit habe zum Wahlergebnis geführt. „Die Menschen haben sich bei diesen Themen von uns nicht mehr gut vertreten gefühlt. Deshalb muss die CDU vor allem ihr Profil schärfen.“ Dazu gehöre auch, Asylbewerber, die keinen Anspruch haben, sich hier aufzuhalten, verstärkt abzuschieben. Dass Flüchtlinge dauerhaft hierbleiben und arbeiten, sollen laut Hartmann Ausnahmen bleiben. Die CDU wolle auch den Pegida-Gängern Gesprächsangebote machen. „Aber nicht den Organisatoren“, betont Hartmann.

Die CDU müsse Lösungskompetenz ausstrahlen. Soll heißen: demonstrativ zu zeigen, dass sie Probleme erkennt und anpackt. Und eine klare Abgrenzung von der Stadtratsmehrheit aus Linken, Grünen und SPD fordert Hartmann. „Wir müssen Alternativen aufzeigen. Da haben wir alle bisher zu wenig gemacht.“ Diese Kritik geht nicht nur an die Stadträte, sondern an alle derzeit 1 103 Mitglieder in Dresden. Das ist zudem immerhin eine Selbsterkenntnis. Seit der Bundestagswahl gab es übrigens zwei Austritte und zehn Neuzugänge für die Partei. „Ich erwarte, dass wir alle geschlossen in die nächsten zwei Jahre gehen“, mobilisiert Hartmann. Die Wahlen 2019 seien dann der nächste Einschnitt, und es bleibt Zeit für eine weitere Bilanz.

Auf Zugewinne – oder zumindest keine weiteren Verluste – hofft Hartmann auch, weil die Partei sich seit rund zwei Jahren in einem Findungsprozess befindet. Das künftige Programm soll erstmals von den Mitgliedern erstellt werden, nicht von einer kleinen Kommission aus wenigen Mitstreitern. In vielen Diskussionen und Gesprächen mit CDU-nahen Personen werden Themen gefunden. Kleinere Arbeitsgruppen sollen nun konkrete Punkte und Ziele festlegen. Das Ergebnis soll ein Programm sein, wie die CDU das Zusammenleben in Dresden bis 2030 gestalten will. Ein Zwischenstand nach zwei Jahren. Das konkrete Programm soll 2018 beschlossen werden. Damit dies deutlich besser ist als die bisherigen und mit der Mehrheit wieder klappt, will Hartmann auch neue Gesichter im Rat. Zudem sollen Themen mit konkreten Personen verbunden werden.

