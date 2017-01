„Wie die Axt im Walde“ Ein 15-jähriger Riesaer reagiert auf jede Provokation mit Gewalt – immer wieder. Eins der Opfer hat noch immer Angst vor ihm.

Konflikte löst ein junger Riesaer in der Regel mit roher Gewalt. Das brachte ihn nun vors Jugendgericht. © Symbolfoto: Hildenbrand/dpa

Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung, Erpressung, Beleidigung: Für seine gerade einmal 15 Lebensjahre hat Robert W.* schon so Einiges auf dem Kerbholz. Er habe in den letzten Jahren „schon viel Scheiße gemacht“, gibt der junge Riesaer zu. Meist passiert das, wenn sich Robert W. provoziert fühlt. So wie am 23. Dezember 2015. Gemeinsam mit Gleichaltrigen hat er sich am Fußballplatz neben dem Heisenberg-Gymnasium getroffen. Drei Mädchen aus der Clique hätten sich über ihn lustig gemacht, erzählt W. Also nimmt er einen Stein vom Boden und wirft. Eins der Mädchen wird am Rücken getroffen, die Spuren sind noch eine Woche später zu sehen. Er habe das nicht gewollt, sagt er. Der Steinwurf habe einem anderen Mädchen gegolten, meint das Opfer. Auch einen geistig behinderten 20-Jährigen schlägt W. zweimal mit der Faust in die Magengegend. Das Opfer hat noch immer eine Heidenangst vor dem fünf Jahre jüngeren Peiniger.

Gegenüber Erwachsenen, die ihm nicht passen, wählt Robert W. andere Mittel. Als ein Vater seiner Tochter den Umgang mit dem 15-Jährigen verbieten will, ist Robert W. so wütend, dass er nachts dessen Auto demoliert. Die Bilanz: zwei abgetretene Außenspiegel, eine eingeschlagene Heckscheibe – 1 100 Euro Sachschaden. Und um zu verhindern, dass Zeugen und Opfer bei der Polizei aussagen, bedroht er sie. Bei einem Mädchen klopft er gemeinsam mit Freunden an der Tür, will sie zur Falschaussage bewegen. Einem Erwachsenen droht er: „Ich weiß, wo Dein Auto steht.“ – Amtsrichter Herbert Zapf ist angesichts der langen Liste von Vergehen mehr als deutlich: „Sie haben sich zum Teil verhalten, wie die Axt im Walde. Was da alles zusammengekommen ist – und ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisberges.“ Er verurteilt den jungen Mann zu zwei Wochen Jugendarrest. Eine solche Strafe hatte sich selbst W.s Mutter gewünscht – als Denkpause und um danach einen Neuanfang zu wagen. Das relativ milde Urteil begründet der Richter auch damit, dass W. zuletzt nicht mehr straffällig geworden ist. Zapf stellt aber auch klar: „Dem, was Sie alles angerichtet haben, wird diese Strafe eigentlich nicht gerecht. Wenn Sie Ihre Aggression nicht in den Griff bekommen, dann sind Sie auf dem besten Weg ins Gefängnis.“ Ein kurioses Detail wird im Lauf der Gerichtsverhandlung bekannt: Robert W. und das Mädchen, dem der Steinwurf eigentlich galt, sind mittlerweile ein Paar. Die Mutter der jungen Dame sagt dazu nur: „Ich hoffe, dass meine Tochter irgendwann zur Vernunft kommt.“

*Name geändert.

zur Startseite