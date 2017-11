Wie die Altenberger Zinn beschafften Der einstige Bergbaubetrieb hatte zu DDR-Zeiten strategische Bedeutung. Davon erfahren Gäste beim Knappenverein.

Der ehemalige Zinnerz-Betrieb in Altenberg. © Egbert Kamprath

Einen Blick hinter die Kulissen des ehemaligen Zinnerz-Betriebes in Altenberg gibt Eckhard Ehrt, Vorstandsmitglied des hiesigen Knappenvereins. Beim nächsten Vereinsabend wird er schildern, wie wichtig der Zinnerz-Betrieb für die DDR-Wirtschaft war und welche Herausforderungen das mit sich brachte. „Zinn als strategischer Rohstoff war für die DDR auf dem Weltmarkt nicht käuflich“, so Eckhard Ehrt. Deshalb kam der Altenberger Grube eine besondere Rolle zu.

Sie war technisch und personell gut ausgestattet, um liefern zu können. „Der Grubenbetrieb Zinnerz Altenberg war Ende der 1980er-Jahre im Vergleich zu ähnlichen Erzgruben ein moderner Betrieb.“ So wurde Rechentechnik eingesetzt, um ein neues Abbauverfahren zur Gewinnung der Bruch-Erzmassen aus der Pinge und der noch anstehenden Festerzbereiche des Granitstocks zu realisieren. Der Knappenverein lädt am Dienstag, dem 14. November, 18 Uhr, dazu zum Vereinsabend im Europark im Arno-Lippmann-Schacht in die Knappenstube in der zweiten Etage ein. Gäste sind herzlich willkommen. (SZ)

