Wie die Abwässer sauber werden Das ist eine Wissenschaft für sich. Erfahren kann man das in der Kläranlage der Stadtwerke Weißwasser.

Mathias Korn und seine Kollegen werden zum Tag der offenen Tür durch das Klärwerk am Halbendorfer Weg führen. © Joachim Rehle

Dass Abwässer nicht einfach so irgendwo die Straße entlang oder über eine Wiese fließen und versickern, das ist für uns heute genauso selbstverständlich wie die Tatsache, zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit über sauberes Trinkwasser aus dem Wasserhahn verfügen zu können. Wie viel Arbeit jedoch in der Ver- und Entsorgung steckt, davon haben die wenigsten Menschen eine Vorstellung. Anschauen kann man sich das am 23. September von 14 bis 17 Uhr in der Abwasserkläranlage der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW). Das Unternehmen ist eins von fünf in der Region, die sich an einer gemeinsamen Aktion mit der Sächsischen Zeitung, dem Tag der offenen Türen, beteiligen. Das Interesse für die Kläranlage sei vorhanden, das beweisen immer wieder Anfragen, erklärt Igor Dimitrijoski. Schulklassen werde die Funktion der Anlage des Öfteren erklärt, öffentlich zugänglich aber war sie schon lange nicht mehr, so der Firmensprecher.

Stadtwerke wirken in aller Regel als Energieversorger, liefern ihren Kunden Strom und Gas. In Weißwasser gehören zu den Geschäftsfeldern ebenso die Versorgung mit Trink- und Entsorgung der Abwässer. Jedes Jahr werden erhebliche finanzielle Mittel investiert. So erneuern die Stadtwerke gerade die Trink- und Schmutzwasserleitungen auf einem Teilstück des Eichendorffwegs, der Hegelpromenade und auf der Jahnstraße. Der Anschlussgrad ans öffentliche Entsorgungsnetz in der Stadt beträgt 98,8 Prozent.

Die Abwasserkläranlage am Halbendorfer Weg gibt es seit 1993, anfangs in Verantwortung eines eigenständigen Betreibers. 1997 wurden die SWW technischer und kaufmännischer Betriebsführer und übernahmen 1998 die Anlage komplett. Ausgelegt war sie ursprünglich für 46 000 Einwohnergleichwerte und damit in einer Dimension, wie sie nach dem Schrumpfen der Stadt nicht mehr benötigt wird. Aber damals habe es eben ganz andere Vorstellungen gegeben, wohin die Stadt sich entwickeln würde, erklärt Igor Dimitrijoski. Gemäß der jetzigen Größe der Stadt werde nur eine Straße der Anlage genutzt. Die derzeitige Leistung entspricht 23 000 Einwohnergleichwerten. Sie beinhaltet die Entsorgung der Abwässer aus Weißwasser, Krauschwitz, Trebendorf, Schleife, Weißkeißel sowie die mobile Entsorgung vom WZV „Mittlere Neiße – Schöps“ und Rohne, Mulkwitz, Schleife und Weißkeißel.

Rund 950 000 Kubikmeter Schmutzwasser werden pro Jahr in der Kläranlage gereinigt. Beim Tag der offenen Tür erläutern die Mitarbeiter, was in den einzelnen Stufen der vollbiologischen Reinigung passiert, damit das Wasser am Ende ohne Bedenken der Natur zugeführt werden kann. Dabei sollen die Kunden auch dafür sensibilisiert werden, wodurch der reibungslose Ablauf gestört werden könnte. Sprich, was in die Toilette gehört und was nicht. So gebe es zum Beispiel immer wieder Probleme mit Feuchttüchern. Auch mit Essensresten, die manche in der Toilette entsorgen. All das könnte sich an Pumpen oder Schiebern festsetzen und deren Funktion beeinträchtigen. Beim Abspülen von Tellern und Töpfen werden fettige Speisereste durch warmes Wasser gelöst. Die Kälte im Abwasserschacht lässt das Fett wieder fest werden. Es haftet dann an Innenwänden der Abwasserleitungen. Durch solche Ablagerungen setzen sich im Laufe der Zeit Rohre zu oder verstopfen plötzlich. Befindet sich die Schadensstelle auf dem Grundstück, trägt der Hauseigentümer die Kosten für die Beseitigung. Im öffentlichen Bereich muss die Allgemeinheit dafür aufkommen. Die Kosten gehen in die Berechnung der Abwassergebühren ein. Das Bewusstsein dafür zu schärfen, auch dazu soll der Tag der offenen Tür beitragen. Zehn der 96 Mitarbeiter der Stadtwerke sind im Abwasserbereich tätig. Nicht alle in der Kläranlage selbst, einige kümmern sich um die Schmutz- und Regenwasserleitungen. „Mit ihrer Arbeit garantieren unsere Mitarbeiter den Bürgern von Weißwasser und Umgebung ein Stück Lebensqualität“, so Igor Dimitrijoski.

Anliegen der Aktion am 23. September ist es, den Standort Weißwasser zu stärken, Kompetenz und Innovation der heimischen Wirtschaft vorzustellen. Sechs junge Leute werden derzeit in verschiedenen Bereichen des Unternehmens ausgebildet. Zum 1. Oktober beginnen außerdem ein BA-Student für Wirtschaftsinformatik und ein Lehrling seine Ausbildung zum Industriemechaniker. Zudem haben die Stadtwerke jetzt ihren Internetauftritt erweitert und das Kunden-Webportal „Mein Portal“ eingeführt. Ab sofort können Kunden in diesem Portal selbst ihre persönlichen Daten etwa nach Umzug ändern oder auch die Höhe ihrer Abschlagszahlungen. Dafür brauchen sie nicht mehr extra ins Kundenbüro zu kommen.

