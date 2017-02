Wie der Wettiner Platz aussehen soll Die Stadt will nach historischem Vorbild sanieren. Deshalb mussten die Bäume weg, argumentiert der OB.

Historisches Foto vom Wettiner Platz in Löbau. So wie vor 100 Jahren soll der Platz bald wieder aussehen. © Stadt Löbau

Leuchtendes Grün, viele Bäume und Sträucher, in der Mitte ein Brunnen mit sprudelnder Fontäne – so hat der Wettiner Platz in Löbau vor rund 100 Jahren ausgesehen. Und genau so soll er sich auch künftig präsentieren. In den vergangenen Tagen ist der historische Platz nahe dem Bahnhof in der Kleinstadt Diskussionsthema geworden. Auf dem Wettiner Platz wurden mehrere große Buchen gefällt. Das regt viele auf. Nötig war das, weil der Platz mit dem maroden Brunnen in der Mitte keinen schönen Anblick mehr bietet und in diesem Jahr saniert werden soll, erklärt Oberbürgermeister Dietmar Buchholz. Für das Vorhaben hat die Stadt Fördermittel bewilligt bekommen. Jetzt erklärt die Löbauer Stadtverwaltung, wie sie den Platz gestalten will und weshalb dafür die Bäume weichen mussten.

Was soll am Wettiner Platz gemacht werden?

Als zentrales Element soll der Brunnen erneuert werden. Er wird in der gleichen Form wie jetzt durch ein Bauwerk aus Granit ersetzt. Als Baustoff kommen nur Granit oder Sandstein infrage, erklärt Albrecht Gubsch, Leiter des Löbauer Stadtbauamtes. Das habe die Denkmalschutzbehörde so vorgegeben. „Sandstein fällt in unserer Region aus. Das ist zu anfällig“, so Gubsch. Deshalb fiel die Wahl auf Granit als Material. Das ist allerdings recht teuer. Allein die Brunnenelemente kosten rund 50 000 Euro. Rund um den Brunnen soll eine gepflasterte Fläche entstehen, der größte Teil aber soll Rasen mit kleinen Bäumen und Sträuchern sein. Auch die Mauer, die den Platz entlang der Blumenstraße begrenzt, soll erneuert werden. Sie bröckelt bereits. Das alte Pumpenhaus, das noch am Platz steht, kommt weg.

Warum mussten für den Umbau die alten Bäume weg?

Zum Einen wären sie den nötigen Tiefbauarbeiten im Weg, so Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos). Die Wurzeln der großen Bäume hätten zunehmend Probleme bereitet, etwa im Bereich der Mauer. Zum Anderen passen sie nicht ins Bild, das sich die Stadt für den Platz vorstellt. Sie will ihn nach historischem Vorbild gestalten, erklärt der OB. Von alten Postkarten weiß er, wie es am Wettiner Platz vor 100 Jahren ausgesehen hat. „Damals gab es auch keine so großen Bäume“, sagt Buchholz. Tatsächlich zeigen die alten Aufnahmen kleinwüchsige Bäume und Büsche. Die großen Bäume, die jetzt gefällt wurden, seien erst später gepflanzt worden. Bauamtsleiter Albrecht Gubsch vermutet, dass die Buchen etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen sind. Teilweise seien sie schon hohl gewesen. Außerdem wisse man nicht, wie sich die Bäume in den nächsten Jahren entwickeln. Auch ein Gutachter, den die Stadt im Vorfeld zurate gezogen hat, habe deshalb zum Entfernen der Bäume geraten. Bauamtschef Gubsch nennt ein weiteres Argument: große Laubbäume in der Nähe von Brunnen seien immer ungünstig. Das Laub würde das Wasser verschmutzen und dann auch kein schönes Bild abgeben.

Was soll der Umbau des Wettiner Platzes kosten?

Insgesamt sind 300 000 Euro für die Sanierung veranschlagt. Am teuersten sei dabei die Springbrunnentechnik, sagt Albrecht Gubsch. Es gebe nur wenige Firmen, die so etwas überhaupt liefern könnten. Bei den Planungen hat sich die Stadt an Vorgaben des Denkmalschutzes halten müssen, was wiederum die Kosten steigert, erklärt Bauamtsleiter Gubsch. So dürfen laut Denkmalschutzbehörde zum Beispiel nur bestimmte Materialien verwendet werden.

Wann soll der sanierte Platz fertig sein?

Die Stadt plant, den Platz samt Brunnen bis zum Sommer fertig zu haben. Zum Tag der Sachsen soll sich der Platz schon mit neuem Aussehen präsentieren. Baubeginn soll im Mai sein, so Bauamtsleiter Gubsch.

zur Startseite