Wie der Vater so der Sohn

Zinédine Zidanes (Mitte) gibt seinem Sohn kurz vor dessen Einwechslung letzte Instruktionen. Wenig später erzielt Enzo ein Tor. © dpa

Real Madrid feiert einen neuen Fußball-Helden: Nach dem gelungenen Debüt von Zinédine Zidanes ältestem Sohn Enzo gerieten die spanischen Medien am Donnerstag ins Schwärmen. „Er spielt ganz wie der Papa, er hat es in der DNA“, schrieb die Zeitung „El Mundo“. Der 21-Jährige war am Mittwoch im spanischen Pokalspiel gegen den Drittligisten Cultural Leonesa in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und hatte 18 Minuten später einen Treffer erzielt.

Das Team des französischen Coaches Zidane hatte die Partie locker mit 6:1 gewonnen. Der frühere Welt- und Europameister sowie dreimalige Weltfußballer hatte für das Spiel eine B-Elf ohne Cristiano Ronaldo aufgestellt, in der er auch seinem Sohn eine Chance gab. „Der Generationenwechsel ist jetzt Realität!“, schrieb die Sportzeitung „Marca“ und fügte hinzu: „Enzo erinnert uns schon an Zidane.“ Denn der Jungstar schoss das Tor mit einem Trick des Vaters, der nach ihm benannten „Zidane-Drehung“, auch als „Roulette“ bezeichnet.

„Wenn ich mal nicht als Trainer spreche, dann bin ich einfach nur glücklich für meinen Sohn“, freute sich der stolze Papa über das Pflichtspiel-Debüt des Mittelfeldspielers - fast genau zehn Jahre, nachdem er selbst im Mai 2006 bei Real seinen Abschied gefeiert hatte. Enzo war zuvor nur in Testpartien zum Einsatz gekommen. (dpa)

