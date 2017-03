Wie der Stadtumbau weitergeht Abrisse von Wohnungen werden auch in Zukunft noch nötig sein. In Döbeln hat man anderes vor.

In Döbeln Nord hat die Stadt die Ideen eines Wettbewerbs umgesetzt, den sie vor 15 Jahren gewonnen hatte. Etliche Neubaublocks aus den 80er Jahren waren beim „Stadtumbau Ost“ abgerissen worden. Jetzt wächst hier das neue Wohngebiet Sonnenterrassen mit Eigenheimen, später auch Stadtvillen mit Mietwohnungen. © Dietmar Thomas

Döbeln hat sich verändert in den vergangenen 15 Jahren. Fast 1400 Wohnungen sind abgerissen worden, vor allem in Döbeln Nord und Döbeln Ost, aber auch im Zentrum und auf dem Geyersberg. „Stadtumbau Ost“ heißt das Programm, das diesen Rückbau möglich machte. Döbeln hatte einige Tausend Einwohner durch Abwanderung verloren, die leer stehenden Häuser lasteten schwer auf den Wohnungsunternehmen. „2002 ist es mit dem Stadtumbau bei uns losgegangen“, sagte Döbelns Baudezernent Thomas Hanns. In dem großen Umbaugebiet, das weite Teile der Stadt umfasste, sind rund 4,1 Millionen Euro allein für Abrisse umgesetzt worden, für 1,5 Millionen Euro wurde Infrastruktur wie etwa die alten Heiztrassen zurückgebaut. Weitere 1,7 Millionen Euro flossen in die Aufwertung der Wohngebiete.

Der große Stadtumbau in einem Gebiet von mehr als 300 Hektar ist in Döbeln abgeschlossen. Ein kleineres Gebiet gibt es im sogenannten Gründerzeitviertel im Süden der Stadt. Das hatte sich als sehr nützlich etwa bei der Sanierung des Gymnasiums erwiesen, wo die Stadt unter anderem Stadtumbaumittel einsetzen konnten. Auch bei den in diesem und nächsten Jahr geplanten Bauvorhaben zur Verbesserung des Brandschutzes im naturwissenschaftlichen Gebäude der Schule und in der Stadtsporthalle können Stadtumbaumittel zur Co-Finanzierung eingesetzt werden, sagte Hanns.

Und damit hört es noch nicht auf. So plant die Stadt das Gelände der ehemaligen Firma Döbelner Möbelbeschläge an der Uferstraße zu kaufen und das mittlerweile abgebrannte Gebäude abreißen. Allerdings kommt die Stadt nur über eine sogenannte Nachtragsliquidation in den Besitz der Grundstücke. „Wir hoffen, dass das schnell geht und wir noch in diesem Jahr loslegen können“, sagte Hanns.

Ein anderes Vorhaben, das noch in der Schublade schlummert, ist die Neugestaltung des Fußwegs zwischen Fronstraße und Zwingerstraße bei der Fleischerei Götzel. Die alten Waschbetonplatten sollen raus. Das Vorhaben ist schon länger geplant, war aber immer wieder verschoben worden. Für sehr viel mehr Stadtumbau fehlt der Döbelner Stadtverwaltung wegen vieler anderer Vorhaben schlichtweg die Kapazität, sagte Hanns.

In dieser Woche hatte das Innenministerium Vertreter von Kommunen aus ganz Sachsen nach Döbeln eingeladen, um über den künftigen Stadtumbau zu informieren. Der Rückbau der Städte von außen nach innen müsse weitergehen, sagte Michael Köppl, Referatsleiter beim Innenministerium. Der Bevölkerungsrückgang werde, außer in den Großstädten, weitergehen. „Die Wohnungsunternehmen sollen nicht in die gleiche Situation geraten wie im Jahr 2000“, sagte Köppl. Damals sei das Programm aufgelegt worden, um Insolvenzen abzuwenden. Auf die Städte komme die Aufgabe zu, ihre Integrierten Stadtentwicklungskonzepte, die Leitfäden für den Stadtumbau, zu überarbeiten. „Es gibt Stadtverwaltungen, die kommen mit Konzepten von 2002 oder 2003 an. Damit wird es keine Neuaufnahme in das Programm geben“, sagte Köppl. Auch Döbeln wird sein altes Stadtentwicklungskonzept überarbeiten.

Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt war eines der Unternehmen, die in den vergangenen Jahren Geld für Abrisse in Döbeln Nord und Döbeln Ost bekommen hatten. Derzeit sei das kein Thema, sagte Vorstand Bernd Wetzig. „Im Moment sind wir eher dabei, unsere Häuser aufzuwerten und für die Mieter über Aufzüge besser zugänglich zu machen. Aber das muss nicht für alle Zeiten gelten.“ Der Bevölkerungsrückgang mache auch vor Döbeln nicht halt.

