Wie der Sebnitzer Einzelhandel in Schwung kommt Das Einkaufen in der Stadt Sebnitz steht an einem Wendepunkt. Experten haben jetzt Empfehlungen für den Erhalt der Läden entwickelt.

Seit Jahren stehen Ladenflächen in der Passage am Markt in Sebnitz leer. Dort gehört ein Fachmarkt hinein, der Kunden zieht, sagen Experten. Um den zu gewinnen, sollte der Eigentümer zielgerichtet umbauen. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. So finster sieht es gar nicht aus. Hundert gemeldete Gewerbe gibt es in der Sebnitzer Innenstadt, sieben neue Leerstände sind in den vergangenen fünf Jahren hinzugekommen, 34 Ladenlokale sind schon länger ohne Mieter, teils seit der Wendezeit. „Damit steht Sebnitz im Vergleich in Sachsen nach wie vor recht gut da“, sagt Ulrich Kollatz von der BBE Handelsberatung in Leipzig. Weitere Schließungen, etwa aus Altersgründen, kündigen sich jedoch an.

Um einen Dominoeffekt zu verhindern und die bestehenden Geschäfte zu erhalten, will die Stadt jetzt gegensteuern. Die Grundlage dafür ist ein neues Einzelhandelkonzept, das auf Befragungen von Einwohnern, Händlern und einer Analyse der Ist-Situation fußt. Das Thema sei im Übrigen schon seit Anfang 2016 im Fokus, nicht erst seit dem letzten Faschingsumzug, wie Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) bei der Vorstellung der Studie betonte.

Konzentration auf die Innenstadt



Die Innenstadt muss oberste Priorität haben, sagt Ulrich Kollatz, einer der Autoren des Konzepts. Sie soll als zentraler Versorgungsbereich definiert werden. Das hat konkrete rechtliche Folgen. Neue Läden mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen sich nur noch in dem festgelegten Bereich zwischen Schillerplatz und Rosenstraße ansiedeln. Das schützt die bestehenden Geschäfte vor Konkurrenz auf der grünen Wiese. Das Ziel ist eine Verdichtung des Angebots. Handel, Gastronomie und Dienstleister sollen sich rings um den Marktplatz konzentrieren. Das sorgt für Frequenz. Der von der Stadt angekündigte Gründerzuschuss von bis zu 10 000 Euro zielt genau darauf. Er wird auch gezahlt, wenn Läden von der Peripherie ins Zentrum umziehen.

Den Markt attraktiver machen

Die Sebnitzer Innenstadt ist dreigeteilt: in Schandauer Straße, Markt und Sebnitz-Center. Das ist ein Problem. „Der Markt hat keine zentrale Funktion“, sagt Berater Ulrich Kollatz. Der Platz müsste stattdessen die beiden Nachbarflächen miteinander verbinden – und zum Magneten für Besucher werden. Dazu gehört auch eine bessere Aufenthaltsqualität. Es mangele zum Beispiel an Außengastronomie. Die baumbepflanzte Südseite würde sich anbieten, steht im Konzept. Dort sind allerdings Parkplätze. Grundsätzlich sei auch die Mitte des Marktes möglich, sagt OB Ruckh. Es müsste nur einer kommen, der es macht.

Touristisches Potenzial erschließen



Bei den Übernachtungszahlen liegt Sebnitz auf Platz zwei in der Sächsischen Schweiz, hinter Bad Schandau. Bei den Händlern kommt davon laut Umfrage aber bisher wenig an. Dabei wäre das Potenzial laut der BBE Handelsberatung da – gerade im Urlaub sitzt der Geldbeutel erwiesenermaßen locker. Darauf müssten die Händler stärker eingehen. Für Touristen sind Impulskäufe charakteristisch. Und die werden durch Anreize ausgelöst. Ein moderner Marktauftritt und eine erlebnisorientierte Warenpräsentation sind die Stichworte. Positive Beispiele seien entlang der Schandauer Straße zu finden. Auch das Thema Öffnungszeiten müsse auf den Tisch. Touristen kaufen vornehmlich am Wochenende, in Sebnitz macht die Mehrzahl der Läden aber sonnabends, 12 bis 14 Uhr, dicht. Die Empfehlung: einheitliche Öffnungszeiten bis in den Nachmittag.

Tschechische Kunden ansprechen



Die Randlage muss zur Chance werden. In Sebnitz selbst wird die Nachfrage analog zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung bis 2030 zurückgehen. Neben den Touristen könnten auch die Nachbarn dies kompensieren. „Kunden aus Tschechien wollen nicht unbedingt billig einkaufen, sondern anders einkaufen“, sagt Ulrich Kollatz. Die hiesigen Händler sollten versuchen, diesen Kundenkreis mit Angeboten und Werbung gezielt anzusprechen. Die Stadt will diesen Weg mit der geplanten Verlängerung der Stadtbuslinie über die Grenze befördern.

Leere Ladenlokale umbauen



Der Sebnitzer Innenstadt mangelt es an Magnetbetrieben. Das sind starke Marken, deren Angebot und Größe viele Kunden zieht. Perspektiven sehen die Berater hier in der früheren Rossmann-Filiale und insbesondere in der Passage am Markt. Beide stehen leer. Gerade die Passage verfüge über eine Verkaufsfläche, die groß genug ist, um dort einen Fachmarkt unterzubringen. Der könnte dann für die so wichtige Frequenz an Kunden sorgen, was letztlich allen Läden im Umfeld zugutekäme. Voraussetzung ist, dass die aktuell kleinteiligen Flächen gezielt umgebaut werden. Das liegt in der Verantwortung des Eigners.

