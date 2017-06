Wie der neue Netto gebaut wird Der Rothenburger Supermarkt will neben die Grundschule ziehen. Wegen des zusätzlichen Verkehrs gibt es Bedenken.

zurück Bild 1 von 2 weiter Symbolbild: In Rothenburg soll ein neuer Netto-Markt entstehen. © Uwe Soeder Symbolbild: In Rothenburg soll ein neuer Netto-Markt entstehen.

Der alte Rothenburger Netto-Markt an der Horkaer Straße (unten im Bild) soll an die Uhsmannsdorfer Straße (oben im Bild) umziehen.

Rothenburg. Ein neuer Einkaufsmarkt soll in Rothenburg entstehen. Im Herbst 2015 hat die Supermarktkette Netto angekündigt, ihren Markt in der Stadt zu schließen und zuvor an anderer Stelle neu zu bauen. Seitdem wird geplant, wie das Projekt aussehen könnte. Mittlerweile gibt es einen Entwurf für den Bebauungsplan, über den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend entschieden hat.

Warum muss der Einkaufsmarkt neu gebaut werden?

Netto will mit dem neuen Markt moderner werden und mehr Komfort beim Einkauf bieten. Das bedeutet zum einen, dass zum Beispiel die Gänge breiter und die Verkaufsregale niedriger werden. Zum anderen braucht es dafür aber neben einem größeren Gebäude auch mehr Parkmöglichkeiten. Zudem will Netto mit dem neuen Einkaufsmarkt näher an die Innenstadt heranrücken.

Wo und wie wird der Supermarkt errichtet?

Das neue Areal entsteht an der Kreuzung von Uhsmannsdorfer Straße und Staatsstraße 127. Im vorderen Bereich, in Richtung der beiden Straßen, werden Parkplätze entstehen. Das Gebäude wird im hinteren Bereich errichtet, erklärt Sabine Schreiber vom Planungsbüro Schubert in Radeberg. Voraussichtlich rund dreißig Prozent der geplanten Fläche oder maximal 1 200 Quadratmeter wird der Markt einnehmen. Dies erscheine zunächst wenig, genüge aber. Am Rand soll das Areal begrünt werden. Ob es zwischen den Parkplätzen noch bepflanzte Stellen gibt, wird noch festgelegt. Klar ist bereits, dass die Parkplätze nur teilversiegelt werden. Das heißt, es wird nicht asphaltiert, sondern das Regenwasser muss versickern können. Grund dafür ist, dass es an der Stelle keinen Regenwasserkanal gibt, über den das Wasser abgeleitet werden könnte.

Wie laut darf es rund um den neuen Einkaufsmarkt sein?

Anwohner dürfen von dem Treiben auf dem Gelände nicht belästigt werden. Dafür gibt es entsprechende Festsetzungen. Auch ein Umweltbericht ist erstellt worden, der eben das Thema Lärm, aber auch den Bereich Regenwasser sowie Natur und Landschaft generell behandelt. Ein wichtiger Punkt darin ist das Storchennest, das sich auf dem Gelände befindet. Dieses muss an eine andere Stelle umgesetzt werden, an der sich die Vögel wohlfühlen. Ein zusätzlicher Ausgleich für verlorene Bäume oder Sträucher auf dem Grundstück zum Beispiel müsse nicht geleistet werden, da sich das Areal mitten in der Stadt befindet und als Fläche entsprechend eingeordnet ist.

Wann kann im neuen Supermarkt eingekauft werden?

Wie lange wird sich der Prozess noch hinziehen, fragt Stadtrat Siegmund Hänchen. Vom 17. Juli bis 18. August werden zunächst noch einmal die Unterlagen ausgelegt, erklärt Sabine Schreiber. Dann können nochmals Hinweise und Einwände vorgebracht werden. Diese müssen ausgewertet und vom Stadtrat abgewogen werden. Das könnte im Herbst passieren. Danach kann das Verfahren abgeschlossen und der Bauantrag gestellt werden. 2018 könnten die Arbeiten dann beginnen.

Links zum Thema Kommentar: Kritik muss erlaubt sein

Was passiert mit dem alten Netto- Einkaufsmarkt an der Horkaer Straße?

Wie soll das alte Netto-Gebäude künftig genutzt werden, fragt Stadtrat Reinhard Keller. Seit 2003 verkauft Netto an der Horkaer Straße Lebensmittel und mehr. „Wir sind derzeit in Verhandlungen mit möglichen Nachnutzern“, sagt André Kunath, der mit seiner Firma Handels- und Gewerbeimmobilien entwickelt und baut. Neben dem alten Netto in der Stadt hat er auch neue Märkte in Schleife und Bad Muskau betreut. Auch für das neue Projekt in Rothenburg ist er zuständig. Etwas Verbindliches könne er zu dem alten Markt an der Horkaer Straße jedoch noch nicht sagen.

Wie soll der Verkehr mit der zusätzlichen Einfahrt geregelt werden?

Wenn der Einkaufsmarkt an die neue Stelle zieht, ist dort auch mit mehr Verkehr zu rechnen. Aufgrund der Nähe zur Staatsstraße 127 könnte diese zum Nadelöhr werden. Denn die viel befahrene Verbindung entlang der Neiße ist bereits jetzt sehr eng in der Stadt. Wenn dann noch zusätzlicher Verkehr hinzukommt, sorgt das für Bedenken. Zumal eine große Investition mit rund tausend Arbeitsplätzen am Flugplatz angekündigt ist. Deswegen hakt Stadtrat Siegfried Schulz bei diesem Thema nach. Grund zur Sorge gebe es jedoch nicht. Das Verkehrsministerium befasse sich damit, wie der Verkehr geregelt werden könnte, wenn die Investition kommen sollte, erklärt Bürgermeisterin Heike Böhm (SPD). Zudem sei beschlossen, dass vor Schulen bald generell Tempo 30 gilt. Insofern müssen Autofahrer in dem Abschnitt dann auch langsam fahren. Des Weiteren wird sowieso gefordert, dass die Einfahrt in größtmöglichem Abstand zur Kreuzung errichtet wird, fügt Planerin Sabine Schreiber hinzu. Über die Grundschule nebenan ist ebenfalls gesprochen worden. Diese hat jedoch eine Bushaltestelle direkt vor der Tür. Der Bereich soll zudem in nächster Zeit im Auftrag des Görlitzer Landratsamtes umgebaut werden. Daher werde das Thema nicht als so problematisch angesehen, sagt Sabine Schreiber.

Sollte die Fläche für ein anderes Projekt genutzt werden?

Derzeit sucht Rothenburg nach einem neuen Standort für die Oberschule. Da die Hochschule der sächsischen Polizei sich erweitern möchte, wird das Areal an der Friedensstraße benötigt. Einen Schulkomplex in Verbindung mit der Grundschule zu schaffen, wäre da nur logisch. Schon Anfang der 1990er Jahre hat sich die Stadt mit dem Thema Flächennutzungsplan beschäftigt. „Der Schwerpunkt der Schulen, die auf die Grundschule folgen, liegt an der Kreuzung der Uhsmannsdorfer Straße mit der Eisenbahn“, ist dort zu lesen. „Er sollte auch hier bleiben, aber durch Sicherung der angrenzenden Freiflächen als Gemeinbedarfsfläche erweiterungsfähig gemacht werden.“ Im Jahr 2005 hat Rothenburg das Gymnasium verloren. Daraufhin ist die Oberschule in die beiden Gebäude an der Friedensstraße gezogen. Die frühere Oberschule gegenüber der Grundschule steht seitdem leer.

zur Startseite