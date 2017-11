Wie der Landkreis den Winter plant Im Osterzgebirge liegen die ersten Zentimeter Schnee. Der Winterdienst im Landkreis steht bereit.

zurück Bild 1 von 3 weiter In der Nacht vom Sonntag zum Montag fielen im Osterzgebirge acht Zentimeter Neuschnee. © Egbert Kamprath In der Nacht vom Sonntag zum Montag fielen im Osterzgebirge acht Zentimeter Neuschnee.

Kita-Kinder in Altenberg bauten am Montag den ersten Schneemann der Saison.

Dieter Eichler aus Zinnwald muss auf seinem Grundstück Schnee schaufeln.

Die Wetterwarte in Zinnwald meldet am Montagmorgen: minus zwei Grad Celsius, neun Zentimeter Pappschnee, wovon acht Zentimeter erst in der Nacht zum Montag gefallen sind, aktuelles Wetter: Nebel, Schneeglätte. Wer im Osterzgebirge jetzt noch keine Winterreifen auf seinem Auto hat, sollte sich beeilen. Das gilt auch für alle anderen Gebiete im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Denn schnell kann das Wetter umschwenken. Auch der Winterdienst im Landkreis hat in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, dass alle seine Fahrzeuge pünktlich zum ersten Schnee einsatzbereit sind. Dazu gehören zehn Lkws, sieben Unimog, vier Multicar, ein Traktor sowie insgesamt sieben Schneeschleudern und Fräsen. Die Geräte stehen in den vier Straßenmeistereien des Landkreises bereit: in Altenberg, Langburkersdorf, Dohma und Freital. Von den Meistereien aus wird koordiniert, wie die rund 1 250 Kilometer Straße, für die der Landkreis zuständig ist, bei Schnee möglichst schnell geräumt werden können. Dazu beantwortet die SZ vier wichtige Fragen.

