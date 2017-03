Wie der kleine Angsthase mutig wurde Die Spatzengruppe der Spielbühne hat ein neues Stück einstudiert. Premiere ist am Montag, dem Welttheatertag.

Timmi (Lukas, 7, Mitte) ist der kleine Angsthase in der gleichnamigen Geschichte von Elizabeth Shaw, die in der Regie von Hannelore Umlauft mit der Spatzengruppe in der Spielbühne Freital aufgeführt wird. Gespielt wird sie ausschließlich von Kindern, zu denen der achtjährige Gustaf (l.) und die fünfjährige Nora als Häschen Freya gehören. © Thomas Morgenroth

In der Mitte der Spielbühne Freital fließt ein Bach. Nicht sehr breit, gerade richtig für die Hasenkinder, um mit großen Sätzen darüber zu springen. Sie juchzen und jubeln, werfen Arme und Beine in die Luft. Nur Timmi kauert am Ufer und traut sich nicht. Er ist sehr ängstlich, und daran ist ein bisschen seine Oma schuld, die ihn vor allen möglichen Gefahren gewarnt hat. „Angsthase, Angsthase!“, hänseln ihn die anderen Kinder. Aber da gibt es noch den Onkel, der Timmi Mut macht, und schließlich das niedliche Häschen Freya, das sich plötzlich in den Fängen eines Fuchses befindet. Timmi schafft es, seine Angst zu überwinden, und rettet seine Freundin.

„Der kleine Angsthase“, vor mehr als fünfzig Jahren von der irischen Schriftstellerin Elizabeth Shaw geschrieben und gezeichnet, ist einer der liebenswertesten Klassiker der Kinderliteratur. Nun wird die Geschichte in der Spielbühne Freital lebendig, gespielt von Kindern im Alter zwischen vier und elf Jahren. Angetan mit Puschelschwänzchen und Hasenohren, wuseln sie über die Bühne.

Da Ordnung hineinzubringen, ist nicht ganz einfach. Hannelore Umlauft aber hat damit große Erfahrungen. Die 78-Jährige, die 1973 die heutige Spielbühne als Zentrales Laientheater mitgegründet hat, leitet die Spatzengruppe, die sich montags in der Spielbühne trifft. Sie und Kerstin Hofmann, die Intendantin, führen die vierzehn Kinder mit Bewegungs- und Sprechübungen sowie kleinen Inszenierungen an das Theaterspielen heran. Darunter auch die eigene Familie: Gustaf, der den Onkel spielt, ist Hannelore Umlaufts Enkelsohn, und Janek, der Anführer der Hasenkinder, der jüngste Sohn von Kerstin Hofmann.

Nach dem „Riesen Rick“ ist „Der kleine Angsthase“ das zweite Stück der Spatzengruppe. Für Hannelore Umlauft das letzte, sie übergibt den Nachwuchs nach der Premiere am Welttheatertag an Kerstin Hofmann. Aber nicht, um sich von ihrer geliebten Theatergruppe zu verabschieden: Mit den Großen inszeniert sie jetzt für die Adventszeit Grimms Märchen „König Drosselbart“. Auch da geht es um eine menschliche Schwäche, die allerdings noch schlimmer ist als die Angst: den Hochmut.

„Der kleine Angsthase“, Premiere am Montag, 17 Uhr, in der Spielbühne Freital, geeignet für Kinder ab 3 Jahren, Spieldauer etwa eine halbe Stunde. Weitere Termine:

