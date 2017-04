Wie der Innenstadthandel gestärkt werden soll

Zahl der Einzelhandelsbetriebe geht deutlich zurück Im Dezember 2015 sind bei einer Bestandserhebung insgesamt 331 Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 83600 Quadratmetern erfasst worden. Gegenüber 2008 gibt es 45 Betriebe weniger, mit rund zwölf Prozent ist damit ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. In der Innenstadt ist der Rückgang mit rund 20 Prozent sogar noch höher. Ganz aktuell sind die Zahlen im Konzept nicht mehr, wie Birgit Kaiser, Geschäftsführerin der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft, erklärt. Vom Zeitpunkt der Erhebung bis heute haben bereits weitere Läden geschlossen – so zum Beispiel das Uhren- und Schmuckgeschäft Hannig am Rathausplatz. Und die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe wird in den kommenden Monaten weiter abnehmen. Mehrere Schließungen sind schon angekündigt, Nachfolger für diese Läden nicht in Sicht.

Zittau gehört bei der Pro-Kopf-Verkaufsfläche zur Spitze Die Verkaufsfläche pro Einwohner liegt in Zittau bei 3,12 Quadratmetern. Im Vergleich zu anderen Mittelzentren ist dieser Wert deutlich überdurchschnittlich. Lediglich Torgau und Meißen weisen eine höhere Verkaufsflächenausstattung pro Kopf aus. Der Durchschnitt der Verkaufsfläche pro Kopf in den Bezirken Dresden und Leipzig liegt bei 2,49 Quadratmetern. Der Zittauer Wert hat sich trotz der verringerten Gesamtverkaufsfläche erhöht. Das erklärt sich durch den gleichzeitigen Rückgang der Bevölkerung Zittaus.

Parkplatzangebot ist aus Sicht der Passanten schlechter geworden Der Service der Innenstadthändler ist in einer 2015/2016 erhobenen Haushaltsbefragung am besten beurteilt worden. Hier gab es auch eine Verbesserung gegenüber den Einschätzungen der Passantenbefragung von 2008. Am schlechtesten werden die Vielfalt der Waren und das Angebot an Parkplätzen beurteilt. Während sich die Einschätzung der Warenvielfalt gegenüber 2008 leicht verbessert hat, verschlechterte sich das Parkplatzangebot aus Sicht der befragten Haushalte. Am meisten schätzen die befragten Personen die kurzen Entfernungen beim Einkauf in der Zittauer Innenstadt. 23 Prozent nennen dies als positiven Aspekt.

Im Osten der Innenstadt wird ein Lebensmittelmarkt gebraucht Die Zittauer Kernstadt ist fast flächendeckend mit Lebensmittelmärkten abgedeckt. An der Leipziger und Görlitzer Straße konzentrieren sich dabei gleich drei Discounter in relativ kurzer Entfernung. In der Innenstadt selbst gibt es zwar keinen größeren Lebensmittelmarkt, die dortigen Bewohner finden aber im Umkreis von 500 bis 700 Metern fußläufig einen Anbieter. Lediglich im Osten der Innenstadt – zum Beispiel Neustadt und Franz-Könitzer-Straße – ist der nächste Nahversorger weiter als einen halben Kilometer entfernt. Laut Einzelhandelskonzept besteht deshalb in diesem Gebiet akuter Handlungsbedarf.