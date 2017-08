Wie der Inder auf die Pizza kam Jatinder Goraya Singh hat schon sein drittes Restaurant in der Neustadt eröffnet.

Inhaber Jatinder Goraya Singh präsentiert die beliebte „Pizza Wien“ vor seinem neuen Lokal. © Christian Juppe

Wie ein knallharter Geschäftsmann wirkt Jatinder Goraya Singh nicht, wenn er in seinem neuen Restaurant „Pizza Bite“ steht. Dabei ist es neben „Taste of India“ schon das dritte Lokal, das er zurzeit führt. Auch sein Vater war in der Gastronomie tätig, ebenso wie sein Cousin. Das Familienunternehmen Goraya ist in der Neustadt bereits bekannt. Nun wurde es um den Pizzaladen an der Alaunstraße 3 erweitert. Abgesehen von Pizza haben die Gäste die Auswahl aus Flammkuchen, Pasta oder Salaten.

Die Alaunstraße und die Neustadt haben an Pizzerien schon allerhand zu bieten. Fast gegenüber gibt es Pizza zum gleichen Preis von 4,50 Euro. Der 38-jährige Inhaber des „Pizza Bite“ kennt sich mit Pizza aber schon aus. Er schätzt sie als ideales Gericht ein, fast beliebter als der Döner. Bis 2016 führte er erfolgreich seine erste Pizzeria in der Neustadt. Den Laden gab er ab, um sich ganz auf das neue Restaurant zu konzentrieren. Er ist überzeugt, dass dieses hier gut laufen wird: „Um sich in der Gastronomie behaupten zu können, ist etwas Besonderes nötig.“ Deshalb klingt auch der Name nicht nach typisch italienischer Pizza. Das wäre für Goraya zu gewöhnlich.

Schon seit 18 Jahren lebt und arbeitet er selbst in Dresden und glaubt, genau zu wissen, was die Kundschaft will. Viele Büroangestellte kommen zum Mittagessen. Der Restaurantbesitzer sieht auch häufig Familien und Studenten. Die sind in der Neustadt niedrige Preise gewöhnt, weiß er. Aber für den Erfolg der Pizzeria baut der Gastronom vor allem auf Qualität und jahrelange Erfahrung. Bevor er 2009 selbstständig wurde, arbeitete er in unterschiedlichen Gaststätten mit deutscher und internationaler Küche. „Ich habe vieles gesehen und gelernt.“ Das setzt er in seinen eigenen Lokalen um. „In all unseren Restaurants arbeiten wir nur mit frischen Zutaten. Farbstoffe gibt es da nicht“, sagt er.

Direkt gegenüber dem neuen Pizzaladen liegt das „Taste of India“, das ebenfalls ihm gehört. Die Kunden waren so überzeugt, dass das Restaurant 2016 eine geräumigere Filiale auf der Glacisstraße erhielt. „Es ist etwas gehobener als auf der Alaunstraße. Die Gäste verbringen hier mehr Zeit und essen mehrere Gänge. Dazu servieren wir dann auch guten Wein.“ 2018 will er dort einen Sommergarten bauen lassen. In diesem Jahr kamen der Ausbau und die Eröffnung der Pizzeria dazwischen. Weitere Termine stehen schon an. Am 16. September veranstaltet er beispielsweise eine Bollywood-Party in der Scheune.

