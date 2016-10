Wie der Fleischklops auf das Brötchen kommt Bei einem Tag der offenen Tür können Gäste bei McDonalds hinter die Kulissen schauen.

Charlotte Hartenauer aus Halle (links) lässt sich von Susan Strehle das Restaurant zeigen. Wegen der Hygiene sind die interessierten Gäste gut verpackt © André Braun

Hektik herrscht in der Küche des McDonalds-Restaurants im Gewerbegebiet Mockritz. Geschäftig eilen die Mitarbeiter hin und her. Sie legen Pommes in Frittierkörbe, belegen Burger mit Gurkenscheiben, mit Zwiebeln, Käse und anderen Zutaten. Sie frittierend, braten, grillen und packen die Waren versandfertig ab. Unter dem Motto „Live@McDonald’s“ zeigt die Filiale in Döbeln einen Tag lang Transparenz.

„McDonalds will durchsichtiger sein und zeigen, dass die Qualität stimmt“, erklärt die Leiterin des Restaurants Susan Strehle. Sie arbeitet seit zwölf Jahren in dem Schnellrestaurant. Seit 20 Jahren gibt es das Lokal. Beim Tag der offenen Tür können sich Interessierte bei Führungen umsehen. Doch zuerst müssen sie eine Mütze aufsetzen und einen Schutzmantel aus blauer Folie anziehen, denn die Hygiene steht im Vordergrund. Fotos dürfen bei der Führung aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Bereich nicht gemacht werden. 21 Mitarbeiter hat die Gaststätte. Sie arbeiten in Teil- und Vollzeit. Dazu kommen zwei Azubis sowie Schüler und Studenten, die nur an den Nachmittagen oder an den Wochenenden arbeiten.

Charlotte Hartenauer aus Halle isst gern Burger, Salat mit Tomaten, Wrabs und Eis mit Karamellsauce. Auf der Heimfahrt aus dem Urlaub hat sie bei McDonalds Rast gemacht. Die Restaurantführung interessiert sie. Susann Strehle, zeigt zuerst die Lagerräume. Hier werden nicht nur das Papierlager, das Lager für die Putzmittel und das für die Nahrungsmittel besichtigt. Die Gäste können auch einen Blick in das Kühllager werfen. Bei minus 18 Grad hält man es hier nicht lange aus. „Nahrungsmittel, die nicht verbraucht werden, werden der Tafel zur Verfügung gestellt oder vernichtet“, sagt Susan Strehle. Der Tagesverbrauch wird täglich aufgetaut. Rund 500 Hamburger werden an jedem Tag verkauft. Etwa 900 Gäste kommen pro Tag ins Restaurant. Wasser lagert in Metallbehältern. Mittels einer Anlage wird Sirup aus einem gesonderten Raum an die Abfüllstation hinter den Verkaufstresen geliefert. Doch das Herzstück des Restaurants ist die Küche. Egal, ob Fleisch, Salat, oder Burger, jedes Produkt hat eine Haltezeit. Die ist an einer Uhr eingestellt. Die Mitarbeiter wissen somit ständig, wenn eine Waren nicht mehr genommen werden kann. Bestellungen gelangen vom Verkaufstresen mittels Computertechnik direkt an die Arbeitsplätze. Dort zeigen Monitore die bestellten Waren an. Auch an den Fritteusen, den Grills und den Lagerpaletten zeigen Uhren an, wann ein Produkt fertig ist bzw. wann die Lagerzeit abgelaufen ist. Täglich wird das Fett in den Fritteusen gefiltert, werden die Filterblätter gewechselt und die Fettqualität gemessen.

An einem Tisch macht eine Mitarbeiterin einen Burger zurecht. Sie toastet die Brote, legt Senf und Ketchup auf die Unterseite, dazu eine Grukenscheibe und eine Scheibe Käse. Dazu kommt eine Fleischscheibe aus dem Grill. Dann wird alles mit der Brotoberseite abgedeckt und verpackt. Die fertigen Burger kommen in ein Regal zwischen Verkaufstresen und Küche. Dort werden sie von den Mitarbeitern im Verkauf entnommen und den Kunden gegeben. Zweimal täglich wird die Küche geputzt. Wobei zur Nachtschicht eine generelle Reinigung des Lokals erfolgt.

Martina und Bernd Goldhahn aus Zwönitz gehen gern zu McDonalds. „Ich esse gern Donats und Muffins zum Kaffee“, verrät Martina Goldhahn. „Das schmeckt mir sehr gut.“ Auf der Durchreise von Magdeburg nach Dresen sind Kristin Menzer, Alexander Goyke und Söhnchen Luca Menzer. „Es ist eine Ausnahme, dass wir hier sind“, gesteht Kristin Menzer. „Wir haben hier nur wegen unseres Sohnes Rast gemacht, weil wir Mittagessen müssen. Fast Food ist nicht so unser Ding.“

Andy Rottmann kommt ebenfalls aus Zwönitz. Er ist auf Besuch bei Andrea Eidner und den Kinder Lusian, Joe und Chris Eidner. „Wir wollten mit den Kindern etwas unternehmen“, erklärt er seinen Besuch bei McDonalds. „Ihnen schmeckt es hier.

