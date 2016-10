Wie der Citybus das Klima schützt Thomas Freitag kümmert sich in der Stadt Pirna um Klimaschutz und Mobilität. Es warten viele Aufgaben – und ein Großprojekt.

Thomas Freitag ist 30 Jahre alt, stammt aus der Oberlausitz, lebt derzeit in Dresden und studierte an der TU-Verfahrenstechnik. © Foto: Stadt

Das Rathaus stockt das Personal auf: Thomas Freitag wird ab jetzt als neuer Klimaschutzmanager die Themengebiete Mobilität und Klimaschutz betreuen. Vorrangig soll er darüber wachen, dass sich Treibhausemissionen und Energieverbräuche im Stadtgebiet reduzieren, was wiederum die Kosten für den Energieverbrauch in kommunalen Gebäuden drosselt. Drei Jahre lang bekommt Pirna nun Fördermittel für die neue geschaffene Stelle. Sie soll aber darüber hinaus dauerhaft etabliert werden und sich im Idealfall eines Tages finanziell selbst tragen – aus Beratungshonoraren und den eingesparten Kosten im Energiesektor. Bislang kümmerten sich Rathausmitarbeiter nebenher um das Thema Klimaschutz, was sich aber wegen des gestiegenen Arbeitsaufwandes in dieser Form nicht mehr bewältigen lässt.

Auf Thomas Freitag warten jede Menge Aufgaben. So obliegt ihm unter anderem, Projekte aus dem im vergangenen Jahr verabschiedeten Verkehrsentwicklungsplan 2030 umzusetzen. In diesem Papier sind auch mehrere Klimaschutzziele verankert. Das wohl größte Projekt, was in nächster Zeit ansteht: Pirna will nach langer Anlaufphase nun endlich eine Citybuslinie etablieren. Nach Auskunft des Rathauses soll der Bus Mitte 2017 in eine weitere Testphase starten, die Mittel für den Betrieb sind zunächst bis Ende 2018 im Haushaltsentwurf eingestellt. Nach dem Willen der Stadt soll diese Buslinie – auf der später idealerweise ein Elektrobus fährt – jedoch dauerhaft eingerichtet werden. Ziel des Ganzen: Innenstadtbesucher sollen auf das Großgefährt umsteigen und ihre Autos stehenlassen – das reduziert den Abgasausstoß. Zudem will Freitag sondieren, an welchen öffentlichen Stellen in Pirna Stromtankstellen für Elektroautos und E-Bikes installiert werden können. Bislang ist das Angebot noch sehr übersichtlich.

Zu Freitags Aufgabenbereich gehört auch, das städtische Klimaschutzkonzept von 2012 fortzuschreiben und aktuellen Anforderungen anzupassen. Darüber hinaus berät Freitag auch private Bauherren, wie sie möglichst energieeffizient bauen. Interessierte können mit dem Berater individuell Termine vereinbaren.

klimaschutz@pirna.de

