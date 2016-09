Wie der Bierstreit wirklich war Nach einigem Hin und Her entschied der Markgraf zugunsten der Freiberger Bierbrauer, in den Bergwerken nur noch Freiberger Bier zu trinken.

Dippoldiswalde. Gibt es etwas Schöneres als ein Feierabendbier nach getaner Arbeit? Im 13. Jahrhundert war Bier Grundnahrungsmittel und wurde in den Zechen des Landes verkauft. Da die fleißigen Bergarbeiter durstig waren, konnte man mit ihnen gutes Geld machen. Die bierbrauenden Bürger von Dippoldiswalde und Freiberg haben sich deshalb mancherorts darum gestritten, wer die Grubenarbeiter mit der braunen Brühe versorgen dürfe. Nach einigem Hin und Her entschied der Markgraf zugunsten der Freiberger Bierbrauer. Ab dem 1. September 1266 wurde also in den Bergwerken nur noch Freibergisches getrunken, zum Schaden der Dippoldiswalder Bierbrauer.

„Welchen Gewinn die Brauhäuser in Freiberg abwarfen, wird ihn weniger interessiert haben“, stellt Anja Graul richtig. Der Landesherr entschied so, weil die Zechen in Freiberg gewinnbringender waren als die in Dippoldiswalde. Die Dippser haben auch nach dem Erlass noch Bier gebraut, erklärt die Gästeführerin. Im Artikel vom 19. September wurde dies verwechselt, worauf die erfahrene Gästeführerin die Redaktion sogleich hingewiesen hat. (mga)

