Wie das Turbo-Internet ins Haus kommt Bischofswerda und Burkau starten eine Breitbandinitiative. Mit ehrgeizigen Zielen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Glasfaserkabel wie diese werden in den kommenden Monaten auch in Bischofswerda und Burkau fürs schnelle Internet verlegt werden. © dpa/Julian Stratenschulte Glasfaserkabel wie diese werden in den kommenden Monaten auch in Bischofswerda und Burkau fürs schnelle Internet verlegt werden.

Fünf Männer – ein Ziel: Steffen Heine (Enso Netz GmbH), Holm Große (OB Bischofswerda), Sebastian Hein (Bürgermeister Burkau), Reinhard Richter (Vorstand Enso AG) und Stefan Brangs (Staatssekretär im Wirtschaftsministerium – von links) beim symbolischen ersten Spatenstich.

Gestochen scharfes Fernsehen, mit Bekannten in Bild und Ton telefonieren, per Mausklick Fotoalben mit Freunden teilen – mit dem Internet lassen sich heute nicht mehr nur E-Mails versenden und Schuhe kaufen. Wer jedoch an der digitalen Revolution teilhaben möchte, braucht angesichts immer größer werdender Datenmengen auch einen schnellen Zugang zum Datennetz. Der wird in der Stadt Bischofswerda und der Gemeinde Burkau bis zum nächsten Jahr geschaffen. Die Bauarbeiten begannen an diesem Montag. „Ich freue mich, dass wir den nächsten Schritt zu einer modernen und attraktiven Kleinstadt gehen können“, erklärte Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große. Stefan Brangs, Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium und Beauftragter der Staatsregierung für die Digitalisierung sagte: „Um unser Ziel eines flächendeckenden Ausbaus mit leistungsfähigen Breitbandnetz zu erreichen, brauchen wir vor allem die Unternehmen der Informations- und Telekommunikationstechnik. Daher freut mich die Initiative der Enso, einen Ausbau mit zuverlässigen Bandbreiten von 100 Mbit/s eigenwirtschaftlich voranzubringen.“ – Die SZ stellt die Pläne vor.

Wie erfolgt der Ausbau des Breitbandnetzes?

Die Enso Netz GmbH verlegt in ganz Bischofswerda, die Ortsteile eingeschlossen, sowie in der Gemeinde Burkau ein Glasfasernetz und schafft dadurch die Voraussetzungen fürs schnelle Internet. Die Glasfaserleitungen werden mit den Stromtrassen geführt. Dabei setzt das Unternehmen auf die sogenannte Vectoring-Technologie. Das heißt, für die „letzte Meile“ zwischen Kabelverzweiger und Haus wird das bestehende Kupferkabel für die Datenübertragung genutzt. Die Vectoring-Technologie ermöglicht – je nach Entfernung des Hauses vom Kabelverzweiger – Bandbreiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s), heißt es bei der Enso. Vorteil dieser Technologie ist es, dass am Hausanschluss keine Baumaßnahmen nötig werden.

Wer profitiert von dem Ausbau?

Rund 7 000 Privathaushalte und Unternehmen in Bischofswerda und Burkau können künftig im Internet wesentlich schneller als jetzt unterwegs sein. Die Enso Netz GmbH nutzt für ihren Breitbandausbau zu einem großen Teil das bereits vorhandene Netz der Info-Kabel GmbH. Diese versorgt 3 400 Kunden in Bischofswerda und 600 in Burkau mit Fernseh- und Radioprogrammen. Diese Kunden können den Zugang zum Internet künftig über ihre Antennendose beziehen, sagte Thomas Schmidt, Geschäftsführer der Info Kabel GmbH. Wer kein Info-Kabel-Kunde ist, kann dafür seinen Telefonanschluss nutzen.

Wo genau wird gebaut?

Die ersten zwei Baustellen gibt es bereits: eine an der Ernst-Thälmann-Straße nahe der Zufahrt zur Schiebock-Passage, die andere an der Putzkauer Straße. Von Bischofswerda Süd aus wird das gesamte Stadtgebiet in Richtung Norden einschließlich Pickau und Geißmannsdorf erschlossen. Danach werden die Glasfaserkabel über den Butterberg nach Burkau verlegt.

Auf einer Länge von insgesamt zehn Kilometern sind Tiefbauarbeiten notwendig, sagte Enso-Sprecherin Claudia Kuba. Wenn es keine witterungsbedingten Einschränkungen gibt, sollen bis Ende März auch auf allen weiteren Abschnitten die Bauarbeiten beginnen. So unter anderem in den Bereichen der Bergstraße und Neustädter Straße, in der Innenstadt einschließlich Altmarkt sowie auf der Kamenzer, Bautzener und Geschwister-Scholl-Straße. Es kommt zu Behinderungen auf Fußwegen, zum Teil auch auf Straßen – dort vor allem an Kreuzungen und Einmündungen.

Zuerst werden Leerrohre verlegt, ab März dann 14 Kilometer Lichtwellenleiter zur Datenübertragung eingezogen. Die Tiefbauarbeiten für das neue Breitband-Netz werden vom regionalen Energieversorger zugleich genutzt, um nach Bedarf auch Strom- und Erdgasleitungen zu erneuern, sagte Claudia Kuba.

Welche Geschwindigkeiten auf der „Datenautobahn“ sind möglich?

Die zurzeit genutzten Telefon-Kupferkabel der Telekom-Hausanschlüsse bieten per VDSL 2 und Vectoring-Technologie Internetgeschwindigkeiten von 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s. „Bei Nutzung der Fernsehkabel sind Geschwindigkeiten von 200 Mbit/s und mehr möglich“, erklärte Info-Kabel-Geschäftsführer Thomas Schmidt.

Ab wann wird das schnelle Internet verfügbar sein?

Ab Sommer 2017 soll das Turbo-Internet in Bischofswerda flächendeckend anliegen. Für Burkau und seine Ortsteile wird Jahresende 2017 als Ziel genannt. Auf der Internetseite der Enso können sich Kunden in Bischofswerda voraussichtlich ab Ende Januar, spätestens ab Februar hausgenau informieren, ob bei ihnen bereits das schnelle Internet anliegt und wie viele Mbit/s verfügbar sind.

Was kostet der Zugang ins schnelle Internet die Nutzer?

Die Enso realisiert vergleichbare Projekte bereits in Großenhain, Radeburg, Kesselsdorf und Nünchritz, demnächst auch in Sebnitz und Wilsdruff. Angeboten werden verschiedene Leistungspakete für Privat- und Firmenkunden. Privatkunden können zwischen den Tarifen Enso.net.solo (nur Internet) und Enso.net.duo (Internet und Telefonflatrate ins deutsche Festnetz) wählen. Je nach Leistungspaket und verfügbarer Übertragungsgeschwindigkeit liegen die Preise gestaffelt zwischen 29,95 Euro und 49,95 Euro im Monat.

Wer finanziert den Ausbau des Glasfasernetzes?

Die Enso realisiert das Vorhaben privatwirtschaftlich. Sie investiert rund eine Million Euro in den Netzausbau von Bischofswerda und Burkau, sagt Sprecherin Claudia Kuba. Fördermittel fließen in das Projekt nicht. Auch die kommunalen Haushalte von Bischofswerda und Burkau werden durch das Vorhaben nicht belastet, erklärte Oberbürgermeister Holm Große.

Weitere Informationen im Internet unter www.enso.de/enso/home.nsf/enso/Privatkunden/Telekommunikation.html

