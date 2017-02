Wie das Stadtbad Besucher lockt Die Investition ins Stadtbad hat sich gelohnt. Aber nicht nur das neue Lehrschwimmbecken zieht die Leute an.

Solche Angebote ziehen Besucher ins Stadtbad: Das Meerjungfrauenschwimmen im vergangenen Jahr war sofort ausgebucht. Das neue Lehrschwimmbecken ermöglicht solche Angebote parallel zum normalen Badebetrieb. © Andre Braun

Das Konzept ist aufgegangen: Vor vier Jahren hatten Stadt und Stadtwerke kräftig ins Bad investiert und ein Lehrschwimmbecken eingebaut. Die Prognosen haben sich bestätigt: 25 Prozent mehr Menschen suchen Entspannung und sportliche Betätigung im Bad. In Zahlen: 125 000 Besucher waren es im vergangenen Jahr, 2015 waren es rund 130 000. „Wir rechnen damit, dass es sich auf diesem Niveau einpegelt“, sagte Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. Auch die Verweildauer der Besucher habe sich spürbar erhöht – im Lehrschwimmbecken mit seinen Sprudelliegen ist das Wasser wärmer als im Schwimmerbecken.

Für das Babyschwimmen sind die Bedingungen ideal – vier Kurse laufen im Bad, die gut nachgefragt sind, sagte Silvia Schlegel, die stellvertretende Leiterin. Das ist gute Werbung. „Die Leute, die beim Babyschwimmen waren, kommen auch danach noch oft ins Bad.“ Noch größer sei die Nachfrage bei Schwimmkursen: „Wer sich jetzt anmeldet, ist im August 2018 dran“, so Schlegel. Gefragt sind auch die drei Kurse für Aquafitness, die das Bad seit 1998 anbietet. Gut angekommen war ein „Meerjungfrauenschwimmen“ im vergangenen Jahr, bei dem Mädchen unter Anleitung in Schwimmkostüme schlüpfen. An diesem Wochenende gibt es die Neuauflage. Die drei Veranstaltungen mit jeweils zwölf Teilnehmerinnen seien komplett ausgebucht, sagte Simone Jentzsch, Mitarbeiterin der Stadtwerke. Am 19. August soll es wieder einen Familientag im Freibad geben.

Eine Erfahrung haben die Badbetreiber gemacht: „Die Leute wollen unterhalten werden“, sagte Simone Jentzsch. Ein Beispiel: Innerhalb weniger Tage war der russische Abend in der Sauna ausgebucht, den das Stadtbad zum ersten Mal organisierte. Mehr als 70 Besucher ließen sich dort mit Birkenzweigen peitschen, tranken Wodka und Tee und aßen russische Spezialitäten, Der russische Abend soll neben Lichtl-abend und Saunafasching im Programm bleiben. Ansonsten ist die Sauna mit 23 000 bis 24 000 Besuchern pro Jahr praktisch ausgelastet. „Da haben wir die Grenze der Nutzung erreicht“, sagte Stadtwerkechef Gunnar Fehnle.

Hervorragend hat sich auch das hauseigene Bistro entwickelt. Allein mit seinen Imbissangeboten macht das Bad pro Jahr über 100 000 Euro Umsatz. „Wir haben einen Koch, der das mit Liebe macht“, sagte Fehnle. Über viele Jahre hatte das Bad den Imbiss im Freibad verpachtet. Jetzt betreibt es ihn mit dem eigenen Mitarbeiter und hat allein dort fast 50 000 Euro umgesetzt.

Überhaupt war die Freibadsaison im vergangenen Jahr sehr erfreulich. 29 000 Leute wurden gezählt – weit mehr als in den Jahren zuvor. Der warme September hatte die Zahl noch einmal kräftig erhöht. „Wir hatten das Freibad offen gelassen. Ich habe sogar E-Mail erhalten, in denen sich die Leute bedanken“, sagte Fehnle.

Die Zeit der großen Investitionen im Bad ist vorbei. Im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke noch zwei Pumpwerke fürs Oberflächen- und Abwasser in Betrieb genommen, um auch bei Hochwasser der Mulde den Betrieb fortsetzen zu können. Diesen Praxistest hatte die Anlage vor ein paar Tagen zum ersten Mal bestanden. Trotz des hohen Muldepegels war der Wasserstand im nördlichen Muldenarm aber nicht bedrohlich geworden, weil ein Großteil des Wassers durch die Flutmulde abfloss. „Ich denke, das neue Schloßbergwehr bringt für uns etwas“, sagte Fehnle.

Notwendige Reparaturen an der Decke des Hallenbades werden in der Freibadesaison ausgeführt. In der Halle hatte sich eine Dämmplatte gelöst. Vor drei Wochen wurde unter der Decke ein Sicherheitsnetz eingezogen. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Platten aus Steinwolle sind nicht schwer. Weil dort Kinder schwimmen, wollen wir auf Nummer sicher gehen“, sagte Fehnle. Im Sommer werde überprüft, ob es das Problem nur bei dieser einen Platte gibt oder ob sich noch andere lösen. „Die Reparatur wird voraussichtlich nicht sehr aufwendig“, so Fehnle.

