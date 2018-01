Wie das Hugenottenhaus saniert wird

Wer saniert das Hugenottenhaus und was hat der Bauherr damit vor?

Ein Mann aus dem Raum Kamenz, der sich privat vehement für den Denkmalschutz engagiert, hat das Haus erworben. Er möchte jedoch anonym bleiben, betont der Geschäftsführer der Umgebindehaus-Stiftung. Zwei Besitzer hatte das Denkmal seit der Wende vor ihm. In den 1990-er Jahren hatte der Zimmermann Bernd Friedrich aus Dresden das Hugenottenhaus repariert und damit verhindert, dass es einstürzt und sogar abgerissen werden muss. Ein zweiter Besitzer hat rein gar nichts an dem Haus gemacht, so dass sich sein Zustand nicht gerade verbessert hat. Erst im vergangenen Herbst haben umfangreiche Arbeiten begonnen. Was der neue Eigentümer vorhat, weiß Arnd Matthes nicht so genau. Auf alle Fälle will der Mann aus dem Kamenzer Raum das Gebäude künftig öffentlich zugänglich machen.

Was wird an dem Gebäude in der Oststraße gemacht? In dieser ersten Ausbauphase geht es laut Matthes darum, die Statik des Gebäudes wiederherzustellen. Es stand lange leer, das hat viele Holzbalken geschädigt. Als Nächstes sollen Fenster und Türen folgen. Ein neues Dach ist bereits eingedeckt. Nicht wie vorher mit Holzschindeln, sondern mit Reet. Das hat eine Firma erledigt, die nicht aus der Region stammt. Für alles andere verpflichtet der Bauherr ortsansässige Unternehmen oder welche aus der Region. Arnd Matthes berichtet, dass in früheren Jahrhunderten Strohdächer in der ganzen Oberlausitz üblich waren. Dafür wurde Langstroh benötigt. So ein Dach hat bei guter Pflege etwa 80 Jahre gehalten. Nach 1860 ging die Tradition der Strohdächer in der Region allerdings verloren, und es gab stattdessen Holzschindeln. Bis etwa 1950 gab es in Ebersbach noch Strohdächer, weswegen extra ein Feld mit Langstroh bestellt worden ist.

Was ist das Besondere an dem Hugenottenhaus?

Das Besondere liegt darin, dass dieses Gebäude im Übergang zwischen zwei Bauweisen entstand. Es hat noch Kreuzstreben, die zwei Geschosse verbinden. Anfang des 17.Jahrhunderts wurde Bauholz knapp, lange Balken fehlten, so dass die zweite Etage später auf das Umgebinde aufgesetzt wurde. Dafür konnte kürzeres Holz genutzt werden. Das Hugenottenhaus ist viergeteilt: Es hat einen Wohnbereich, einen Flur, einen Tierbereich und einen Wirtschaftsbereich, eine sogenannte Remise, in die mit einem Wagen hineingefahren werden konnte, um im Trockenen abzuladen.

Welche Auswirkungen hat die Sanierung auf den Tourismus?

Das Hugenottenhaus ist neben den Faktorenhöfen in Eibau und Ebersbach (Alte Mangel) und dem Stammhaus in Neugersdorf ein außergewöhnlich schönes Beispiel für die Umgebindehaus-Bauweise, die es so und in der Vielfalt nur in der Oberlausitz gibt. Das lockt natürlich denkmalbegeisterte Touristen an.