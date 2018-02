Wie das Elsterhochwasser in die Seenkette gelangt

Rutschende Böschungen will niemand, auch kein „rostiges“ Wasser und ausufernde Kosten. Das Thema Hochwasserrückhalt in den ehemaligen Tagebaurestseen im Lausitzer Seenland ist daher ein sensibles, es ist eine langwierige Angelegenheit, die viel Planungsvorlauf braucht. Das wurde gestern während eines Pressegesprächs im Senftenberger Rathaus deutlich. Bürgermeister Andreas Fredrich hatte dazu Vertreter des Landesamtes für Umwelt aus Potsdam eingeladen.

Ziel der brandenburgischen und der sächsischen Behörden – die Restlochkette befindet sich schließlich beiderseits der Landesgrenze – ist es, dass die Tagebauseen irgendwann das Hochwasser der Schwarzen Elster aufnehmen. Betrachtet werden der Senftenberger See (Speicher Niemtsch), die sogenannte Restlochkette mit Großräschener See, Sedlitzer See, Geierswalder und Partwitzer See sowie die sogenannte Seenkette Bluno (Neuwieser und Bergener See, Sabrodter See und Blunoer Südsee). Bis zu 60 Millionen Kubikmeter Wasser könnten so aufgefangen werden, hieß es gestern. Ein entsprechendes Projekt haben Brandenburg und Sachsen ins Nationale Hochwasserschutzprogramm des Bundes eingebracht, das 2014 beschlossen wurde. Bis zu 30 Millionen Euro wurden dafür angemeldet. Derzeit laufen Studien und Untersuchungen, teils schon seit Ende 2015, die im kommenden Frühjahr insgesamt abgeschlossen sein sollen. Untersucht werden in Zusammenarbeit mit dem Bergbausanierer LMBV und beauftragten Planungsbüros die Standfestigkeit der Böschungen – immerhin geht es um das Einleiten von Wasser und das Beeinflussen von Grundwasserbewegungen –, die Niedrigwasserbewirtschaftung und die Gewässergüte. „Wir möchten natürlich, dass das alles schneller vorwärtsgeht“, sagte gestern Dr. Dorothee Bader, Referatsleiterin Hochwasserrisikomanagement im Landesamt für Umwelt. „Aber es wäre unverantwortliches Behördenhandeln, die Sicherheits- und Gewässergütefragen nicht umfassend zu betrachten.“ Die Bergbaurestseen seien ein geschlossenes System, ein Eingreifen schwierig. Schon ein halber Meter mache beim Wasserstand und dem entsprechenden Druck auf die Böschungen viel aus, hieß es gestern. Die Studien sollen also zeigen, welche Wassermengen wo eingeleitet werden können. Die Speicherlamelle der Gewässer würde eingehalten werden. Es geht nicht darum, zusätzliche Zuleiter und Abflüsse zu errichten, sondern darum, Platz in den Seen selbst zu schaffen und die bestehenden Zu- und Ableiter baulich zu vergrößern. Das betrifft die Zulaufanlagen von der Schwarzen Elster in den Neuwieser See, in den Partwitzer See und in Kleinkoschen. Da es sich um Bauwerke auf sächsischem Territorium handelt, gibt es nach Aussage von Dr. Bader eine entsprechende Vereinbarung mit dem Freistaat Sachsen, der das Planfeststellungsverfahren führen müsste. Die Kosten würden der Bund und das Land Brandenburg zahlen. Liegen die Ergebnisse der Studien vor, folgt nochmals eine Kosten-Wirksamkeitsuntersuchung. Fällt die positiv aus, „dann könnten wir 2019 hoffentlich in die konkrete Bauplanungsphase gehen“, so Dorothee Bader. Wann die Seen dann tatsächlich als Hochwasserrückhalt einsatzbereit sind, das vermochte gestern niemand so genau zu sagen. Es hängt auch von der Dauer des Planfeststellungsverfahrens ab. Und so etwas kann sich jahrelang hinziehen. Irgendwann in den 2020ern, wenn nicht gar 2030ern dürfte es so weit sein.

Die Idee, die ehemaligen Gruben als Hochwasserspeicher zu nutzen, ist keinesfalls neu. Wie die Referatsleiterin erläuterte, sei die speicherwirtschaftliche Nutzung der Restlochkette Sedlitz–Skado–Koschen laut Sanierungsplan in den 90ern jedoch in erster Linie auf den Niedrigwasserausgleich ausgerichtet gewesen. „Die Nutzung als Hochwasserrückhalt war durch die Verordnung nicht vorgesehen.“ Hochwasserprobleme habe es in dem Maße nicht gegeben. Die Zulaufanlagen sind darauf also auch nicht ausgerichtet.

zur Startseite