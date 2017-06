Wie das Eisarena-Areal aussehen soll

Was ist im Oberlausitzer Sportpark künftig geplant? Nach der Ende 2016 vorgelegten Konzeptidee soll ein Skaterrundkurs entstehen, ein Abenteuerspielplatz, ein Bolzplatz und eine Multifunktionsfläche. Der Entwurf, den das Dresdner Planungsbüro Grünzeug inzwischen vorgelegt hat (siehe Grafik), fasst den Plan genauer. Danach soll der tausend Quadratmeter große Abenteuerspielplatz im Winkel zwischen Martin-Schulz-Straße und Zum Fuchsbau – beide Straßen queren den OSP – in einem Wäldchen liegen. Mögliche Spielstationen sind ein Seilparcours, eine Kletterrampe oder eine Schwingwippe. Daneben ist eine Hundert-Meter-Fahrradcrossstrecke und ein bis vier Meter hoher Rodelberg vorgesehen. Gleich in der Nähe liegen Schachtische und Fitnessgeräte. Zwischen diesem Areal und der Eisarena sind ein Bolzplatz und eine Multifunktionsfläche (Spielfeld) angeordnet.

Was sollen die neuen Freizeitmöglichkeiten kosten? Aktuelle Kostenschätzungen liegen bei 570000 Euro. Die Maßnahmen werden durch die Förderprogramme Stadtumbau und Brücken in die Zukunft gefördert.

Wie tief muss die Stadt dafür in die eigene Tasche greifen? Knapp ein Drittel der Gesamtkosten müsste die Stadt wohl übernehmen. Thomas Böse rechnet mit einem städtischen Eigenanteil von circa 170000 Euro.

Wann wird mit der Umsetzung begonnen? Noch in diesem Jahr. Der Stadtrat fasste am Mittwoch einen Grundsatzbeschluss, der den Entwurf bestätigt. Sobald der Haushalt durch ist, also voraussichtlich Ende Juni, will das Baureferat mit den Ausschreibungen beginnen und noch 2017 die Rundbahn und das Spielfeld herstellen.

Was sagen die Stadträte zu dem Entwurf? Bei der Abstimmung über den Entwurf gab es Gegenstimmen und Enthaltungen. Timo Schutza (Klartext) hielt den Entwurf für schlüssig. „Das kann was Ordentliches werden“, sagte er. Ronald Krause (SPD) begrüßte den Plan grundsätzlich, bemängelte aber den Zeitpunkt. Obwohl keine Vergaben vorgenommen wurden, sei der Beschluss mit Investitionen verbunden, die Weißwasser ohne beschlossenen Haushalt nicht tätigen darf. Bernd Frommelt (KJiK) kritisierte, dass es ein Freischach bereits am Sorauer Platz gibt, eine Fahrradstrecke im nicht weit entfernt liegenden Freizeitpark Weißwasser. Er gab zu bedenken, dass die Stadt an einem Sparkonzept arbeite und dazu ein externes Gutachten in Auftrag gegeben habe. Es liegt bereits vor.