Wie dämmen die Eisenbahner das Chaos ein?

Der größte Umbau des Zittauer Hauptbahnhofs in den letzten Jahrzehnten geht ab dem Wochenende in die entscheidende Phase. Die Deutsche Bahn beendet bis November ihr 45-Millionen-Euro-Projekt. Bis dahin wird Zittau für alle Züge – bis auf die Kleinbahn – unerreichbar sein. In alle vier Himmelsrichtungen fahren Schienenersatzverkehr-Busse. Die Experten der Eisenbahnfirmen Odeg und Länderbahn mit ihrem Trilex, die Zittau ansteuern, haben sich den Kopf zerbrochen, wie sie das Chaos organisieren:

Warum wird der Zittauer Hauptbahnhof abgekoppelt?

„Die Vollsperrung ist aufgrund der komplexen Erneuerung der Bahnanlagen, wie der Gleise und Weichen inklusive abschnittsweiser Tiefbau- und Entwässerungsmaßnahmen und der kompletten Neuausrüstung der Signal- und Sicherungstechnik nötig“, teilt die Bahn mit. Zudem werden der Hausbahnsteig modernisiert, der Mittelbahnsteig verlängert und die Aufzüge eingebaut. Parallel dazu wird die marode Eisenbahnüberführung an der Tongasse erneuert.

Wo enden und starten die Züge,

statt in Zittau?

In Richtung Dresden und Varnsdorf in Mittelherwigsdorf, kurzzeitig in Ebersbach, in Richtung Cottbus in Hagenwerder, später in Görlitz, in Richtung Liberec (Reichenberg) in Hradek (Grottau).

Warum wird Mittelherwigsdorf Drehscheibe in Richtung West/Süd?

Logistisch wäre Ebersbach zumindest für den Trilex aus Dresden besser gewesen. Dort werden in den drei Monaten nachts dann tatsächlich auch Züge geparkt, getankt und gereinigt. Dafür baut die Länderbahn sogar eine Behelfstankstelle in Ebersbach. Aber für die Fahrgäste wäre das ungünstig gewesen: Die Fahrt mit dem Schienenersatzverkehr (SEV) von und nach Zittau würde länger dauern. Reisende, zum Beispiel aus Neugersdorf oder Oderwitz, wären ohne triftigen Grund auch in Richtung Dresden vom SEV betroffen. Zudem würde der SEV wegen des längeren Weges deutlich mehr kosten und wären Anschlussverbindungen nicht zu schaffen. Ein weiterer Grund ist die Verbindung Richtung Varnsdorf. Sie hat mit Ebersbach gar nichts zu tun. Zwei Knotenpunkte verbieten sich aber aus logistischen und wirtschaftlichen Gründen. Eine Ausnahme bilden die erste und letzte Woche der drei Monate. Für die Vorbereitungen in Zittau und Mittelherwigsdorf fährt der SEV bis Ebersbach. In dieser Zeit soll zum Beispiel in Mittelherwigsdorf ein Busbahnsteig errichtet werden, an dem drei Busse – von oder nach Varnsdorf, Zittau und Hradek – halten können. In Zittau wird ein Wendepunkt eingerichtet. Die Züge dürfen wegen Bahn-Vorschriften in Mittelherwigsdorf nicht einfach in die andere Richtung fahren. Deswegen werden die Trilex-Bahnen leer bis kurz vor den Zittauer Bahnhof rollen und dort die Fahrt in die andere Richtung antreten. Die Einrichtung eines Behelfsbahnsteiges lehnte die Deutsche Bahn laut Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller aus Kosten- und Sicherheitsgründen ab.

Von wann bis wann

fährt Schienenersatzverkehr?

Der letzte Zug startet in Zittau am 12. August gegen 22 Uhr, der erste wieder am 12. November, 8 Uhr. In dieser Zeit fahren Busse als SEV. Zudem wird auch bei Varnsdorf gebaut, sodass zusätzlicher SEV eingerichtet werden muss. Der Abschnitt Seifhennersdorf-Varnsdorf ist ohnehin dicht. Dort bleibt der SEV bestehen. Noch unklar ist, wie er im Herbst fährt, wenn die Bahn in Neugersdorf den Bahnsteig erneuert.

Wie fährt der

Schienenersatzverkehr?

Die KVG wird mit bis zu neun Bussen pro Tag im Einsatz sein. Um die Anschlüsse zu schaffen, werden sogar Expressbuslinien – zum Beispiel von Mittelherwigsdorf nach Hradek – eingerichtet. Zittau wird aus allen Richtungen angesteuert.

Ändern sich

die Ankunfts- und Abfahrtszeiten?

An den Abfahrts- und Ankunftszeiten soll sich bei den Trilex-Strecken bis auf Ausnahmen nichts ändern. Nur in Zittau selbst kommt es zu Abweichungen. Die Odeg teilte für die Züge Richtung Cottbus mit: „Die Fahrzeiten der Züge bis und ab Hagenwerder sind unverändert, aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse verkehren diese ab Zittau Richtung Hagenwerder früher und kommen demzufolge in Zittau später an.“

Wie werden die Reisenden

durch den SEV-Dschungel geleitet?

Prinzipiell werden die Zugbegleiter – „Schaffner“ – den Umstieg zwischen Zug und Bus mitmachen, die Fahrgäste also begleiten.

Wenn das nicht möglich ist, weisen sie die Reisenden ein. Am Zittauer Hauptbahnhof wird tagsüber zusätzliches Trilex-Personal Auskunft geben und dafür sorgen, dass jeder den richtigen Bus findet. Zudem werden die Abfahrtsstellen und Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Worauf ist beim Schienenersatzverkehr zu achten?

Odeg und Länderbahn betonen, dass Reisende vor allem in Zittau und Mittelherwigsdorf aufpassen müssen, dass sie in den richtigen SEV-Bus steigen.

In Mittelherwigsdorf können bis zu drei nebeneinander stehen, in Zittau noch mehr. Zudem ändert sich der SEV in Richtung Varnsdorf zumindest am 1. September und in Richtung Cottbus ab 6. Oktober noch einmal.

Wo bekommen Reisende

vor Fahrtbeginn Informationen?

Es werden Fahrplanaushänge am Bahnhof aufgehangen, Informationen ins Internet gestellt und Flyer verteilt. Darüber hinaus können Reisende bei den Mitarbeitern der drei Bahnunternehmen und den Service-Hotlines nachfragen.

Was wird ab November

für die Reisenden anders?

Die Deutsche Bahn treibt den Aufwand, um den Zittauer Bahnhof zukunftsfit zu machen. Dabei wird es auch für Fahrgäste „spürbare Verbesserungen geben“, teilte die DB mit. Vor allem modernisierte Bahnsteige mit den Aufzügen und die verbesserten Umsteigebeziehungen kommen ihnen zugute. So sollen nach Planungen vom Zvon später dann die Züge in alle Richtungen innerhalb weniger Minuten im Zittauer Bahnhof ankommen und wieder abfahren. Auch die KVG wird ihr Busnetz darauf abstimmen.

