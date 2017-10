Wie bunt ist Familienleben in Mittelsachsen? Die verschiedenen Facetten von Familie sollen bei einer Schau gezeigt werden. Das Material dafür wird zurzeit gesucht.

Familie hat viele Facetten: Mutter, Vater, Kind(er), aber auch Großeltern und Geschwister. Das klassische Modell Vater-Mutter-Kind wird immer seltener. Es entstehen Patchwork-Familien, es gibt gleichgeschlechtliche Eltern oder Alleinerziehende. Wie bunt das Familienleben der Mittelsachsen tatsächlich ist, können am Ende nur die Familien selbst zeigen. Daher sind diese nun von der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Annett Schrenk, sowie dem Regionalverband Freiberg des Deutschen Kinderschutzbundes zu einem Fotowettbewerb aufgerufen.

Gesucht werden Fotos, Kollagen oder selbst gezeichnete Bilder in den Größen A 3 oder A 4, die das Familienleben zeigen. Eingereicht werden können diese noch bis zum 15. November. Gezeigt werden soll das Material anschließend in einer öffentlichen Ausstellung. „Wir wollen mit diesem Projekt dokumentieren, dass das Leben in einer Familie vielfältiger geworden ist“, sagen Annett Schrenk und Petra Straube vom Kinderschutzbund Freiberg.

Ende November werden die besten Bilder von einer Jury ausgewählt. Auf der Vernissage zur Schau, die für Anfang 2018 geplant ist, sollen diese prämiert werden. Gezeigt werden die Bilder im Landratsamt.

Bei der Einsendung des Materials ist zu beachten, dass die Fotos, Kollagen oder Bilder mit einem Titel versehen sein sollten. Zudem sind Namen und Anschrift des Teilnehmers erforderlich. Bei digitalen Arbeiten wird um das Format jpg sowie eine Größe von 300 dpi/acht MB für ein Bild im Format A 4 gebeten. Bei A 3 sollten die Dateien mindestens 18 MB groß sein. „Eine Rücksendung der Fotos ist nicht möglich, gemalte Bilder können nach der Ausstellung im Original zurückgegeben werden“, informierte Kreissprecher André Kaiser. (DA/mf)

Dt. Kinderschutzbund Regionalverband Freiberg, Friedeburger Str. 15, 09599 Freiberg, Kennwort: Familienbilder, info@kinderschutzbund-freiberg.de, Tel.: 03731 269550

