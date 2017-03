Wie bewusst ernährt sich Weißwasser? Die Deutschen sind zu dick und Essen ist Kopfsache. Wie hält man es damit in der Lausitz? – Eine Umfrage und ein Fazit.

zurück Bild 1 von 5 weiter Kennen Sie diesen Bauch? Nein? – Aber die Hose dürften gut 60 Prozent der Weißwasseraner schon mal gesehen haben. Sie gehört dem „Glühweindoktor“, einem Lausitzer Original. Hat der Doktor erst einmal angefangen zu reden, hört er nicht wieder auf. Fürs SZ-Foto hat er freiwillig posiert. © Joachim Rehle Kennen Sie diesen Bauch? Nein? – Aber die Hose dürften gut 60 Prozent der Weißwasseraner schon mal gesehen haben. Sie gehört dem „Glühweindoktor“, einem Lausitzer Original. Hat der Doktor erst einmal angefangen zu reden, hört er nicht wieder auf. Fürs SZ-Foto hat er freiwillig posiert.

Volkmar und Gerda Edlich sind aus Klitten und achten beim Einkauf auf Zusatzstoffe.

Torsten Lehnigk aus Weißkeißel kauft nicht allzu bewusst ein und probiert gern, was er in der Werbung schon gesehen hat.

Dennis Swinnen spielt erfolgreich Eishockey und ernährt sich bewusst – mit Rindfleisch, aber auch mit Gemüse und Joghurt.

Melanie Behnisch wohnt in Weißwasser. Sie kauft ohne Zettel ein, aber nach Lust und Laune und nach Appetit.

Kürzlich veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihren neuesten Bericht. Danach nimmt die Zahl der übergewichtigen Menschen in Deutschland weiter zu: 59 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen sind übergewichtig.* Was sagen Verbraucher dazu, die gerade drauf und dran sind, ihren Kühlschrank zu füllen? Wie ernähren sie sich? SZ war in und um das Einkaufszentrum Südpassage in Weißwasser unterwegs und hat nach dem Zufallsprinzip bei Einkäufern und Passanten nachgefragt.

Wir treffen mit Volkmar und Gerda Edlich ein nettes, älteres Ehepaar aus Klitten. Kaufen Sie bewusst ein? Ja, antworten sie. Keine Fertigprodukte seien dabei, keine Konserven, sie schauen genau auf Zusatzstoffe. Wichtig sind Obst, Gemüse, Wasser, keine zuckerhaltigen Getränke und Süßigkeiten in Maßen. Dabei sind beide aktiv, Radfahren, Laufen und da gibt es den Garten. Und sie kennen ihren BMI, also ihren Body-Mass-Index*. So hoch sei der gar nicht, meinen Edlichs. Und der letzte große Vorsatz, an den sich Volkmar hält, ist das Nichtrauchen. Seit Vierzig Jahren mittlerweile schon.

Der nächste ist Torsten Lehnigk aus Weißkeißel. Er gibt zu, nicht allzu bewusst einzukaufen. In erster Linie zählt das Preis- Leistungs-Verhältnis und der Geschmack. Es werde auch mal probiert, was so in der Werbung läuft. Seine Arbeit an der frischen Luft im Findlingspark reicht ihm an Bewegung zu. Seinen BMI kennt er nicht, gesunder Ernährung steht er keinesfalls ablehnend gegenüber, und Vorsätze wie regelmäßig essen, statt zu wenig oder wieder zu viel gibt`s auf alle Fälle, sagt der sympathische Mittvierziger.

Michaela aus Boxberg kauft bewusst ein, mit Einkaufszettel. Da steht dann Obst und Gemüse drauf, weniger Süßkram, Wasser zum Trinken. Gekauft wird nach dem Preis-Leistungs-Prinzip was schmeckt oder eben markenbewusst. An Bewegung ist Radfahren im Plan, Bewegung mit dem Hund, Wandern oder Schwimmen. Ihren BMI kennt auch sie nicht. Vorsätze hat sie keine, außer vielleicht abnehmen. Aber das wollen Frauen ja immer.

Bärbel Krüger aus Halbendorf kauft ebenfalls bewusst ein. Sie bevorzugt klar Produkte aus der heimischen Region, Bioprodukte aus dem Inland. Obst und Gemüse wird entsprechend des saisonalen Angebotes gekauft, auf die Zusätze in Lebensmitteln achtet sie konsequent. Für die nötige Bewegung geht sie öfter aufs Laufband oder, wenn es die Zeit erlaubt, gern zum Nordic Walking. Und ihren BMI, den kennt sie, verrät ihn aber nicht, sagt sie mit einem großen Lachen. Und die Vorsätze? Hat sie eigentlich keine, jedenfalls keine einhundertprozentigen.

Als drittes sprechen wir Dennis Swinnen an, seines Zeichens erfolgreicher Eishockeycrack bei den Lausitzer Füchsen. Was kauft er denn so ein? Absolut bewusst, sagt er mit Überzeugung. Er plant seine Ernährung etwa zwei Wochen im Voraus, es gäbe mindestens drei, besser bis zu sechs Mahlzeiten am Tag. Dabei steht bei Fleisch eher Hähnchen oder Rind auf der Karte, dazu viel Gemüse, Früchte, Eier, Joghurt. Schlichtweg Dinge, die für die Ernährung wertvoll und im Sinne des Leistungssports gesund sind. Wichtig sei eine möglichst breite Palette, Bio gerne, der Preis ist ebenfalls ein Argument. Seinen BMI kennt er nicht, dafür seinen Körperfettanteil. Vorsätze gelten für ihn das ganze Jahr.

Melanie Behnisch ist eine ebenso freundliche wie selbstbewusste junge Frau aus Weißwasser. Sie braucht keinen Zettel, es landen die Dinge im Wagen, auf die sie gerade Lust hat. Sie kauft spontan nach Lust und Laune oder Appetit. Dabei ist der Preis nicht das wichtigste Argument, Sport muss nicht sein, aber der Weg zur Arbeit wird mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ihren BMI kennt sie, zuckerhaltige Getränke kommen schon mal in den Wagen, auch Süßigkeiten. Nur keine Schokolade. Die mag sie gar nicht. Und Vorsätze hat sie schon öfter gehabt. Dieses Jahr aber nicht mehr. Einfach, weil es letztes Jahr nicht geklappt hat.

Und was ist nun das Fazit der Gespräche? Aus der kurzen, nicht repräsentativen Befragung kann der Schluss gezogen werden, dass die Leute zwar aus unterschiedlichsten Gründen, aber doch auf die eine oder andere Art bewusst einkaufen. Zwar ist nicht jeder ein erfolgreicher Leistungssportler, aber niemand war dabei, dem alles völlig egal ist. Vielleicht ist in Weißwasser entgegen dem Trend doch nicht fast jeder zweite zu dick. Darauf könnte man fast schon stolz sein.

* Übergewicht wird mit der Angabe des sogenannten Body Mass Index (BMI) klassifiziert. Dabei wird das Verhältnis Körpergewicht zur Körpergröße nach der Formel „Masse“ geteilt durch die Größe zum Quadrat berechnet. Ab einer Zahl größer als Fünfundzwanzig gelten Menschen als übergewichtig, größer als Dreißig als stark übergewichtig.

