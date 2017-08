Wie Bernstädter beim Sachsentag in Löbau mitmischen Das Fototeam Bernstadt zeigt den Gästen im Modellbahnhof die besten Ecken der Region. Damit sie vielleicht wiederkommen.

Im Modellbahnhof teilen sich die Züge und Landschaften im Kleinformat den Platz mit Fotografien von den Original-Landschaften der Oberlausitz. Draußen spielen Musiker wie James Intveld aus Los Angelos. © sdn

Dieter Lorenz ist extra noch mal nach Jonsdorf gefahren. Fotos hat er dort gemacht, von Fachwerkhäusern, von einer Gondelfahrt. Zu sehen sind einige dieser Bilder ab morgen zum Tag der Sachsen in Löbau. Das gesamte Fototeam Bernstadt, bei dem auch Lorenz Mitglied ist, zeigt im Modellbahnhof seine Fotografien. „Es sind etwa 50 Bilder“, erzählt Lorenz. Dabei sind ganz neue wie auch ältere. Vor allem sind es Fotos, die Besonderheiten und Schönheiten der Oberlausitz zeigen. Dem Fototeam geht es nicht nur darum, sich beim Tag der Sachsen zu präsentieren, sondern um eine Nachwirkung. „Wir hoffen, dass viele Gäste von außerhalb nach Löbau kommen“, sagt Dieter Lorenz. „Sie sollen sehen, welche schönen Ecken wir haben.“ Wo man wandern, wo man vielleicht Urlaub machen kann. Die Fotos zeigen zum Beispiel die stimmungsvoll ausgeleuchtete Zittauer Kirche, den Berzdorfer See, die Herrnhuter Sternemanufaktur bei Nacht, eine besondere Perspektive des Gusseisernen Turms oder auch Görlitzer Stadtansichten.

Wie die Bernstädter zu ihrem Ausstellungsort im Modellbahnhof gekommen sind? Der Bernstädter Museumsverein – das Fototeam ist ein Teil davon – hatte sich nach Löbau gewandt. Dort wiederum landete die Anfrage bei Alfred Simm vom Organisationsteam des Tages der Sachsen. Er ist gleichzeitig Vereinschef der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde. „Die Wände unserer Gänge sind doch frei“, sagt Simm. Da sei es nicht schwergefallen, Platz anzubieten. Auch in der Modellbahn-Ausstellung zeigt das Fototeam Bilder.

Insgesamt soll das Gelände am Modellbahnhof einen stimmigen Komplex bilden: etwas zum Schauen, gepaart mit einer kleinen Zeitreise. Während drinnen Züge, und Bahnhöfe in Kleinformat zu sehen sind, werden draußen alte Züge im Original stehen. Und alte Autos. „Es werden Oldtimer aus ganz Sachsen zu sehen sein“, erzählt David Priebs. Der Eibauer organisiert die Oldtimer-Ausstellung und die zugehörige Bühne auf dem Gelände. Die Bands, die dort auftreten, hatten teils einen deutlich längeren Anreiseweg als die Autos. Die Musiker kommen zum Beispiel aus Kalifornien, Schweden, Hannover oder auch Regensburg und spielen – ganz im Stile der 50er und 60er Jahre – Rockabilly und Rock’n’Roll. Priebs freut sich zum Beispiel auf den Bassisten der Band The Boss Hoss.

