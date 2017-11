Wie beim Abwasser Energie gespart wird Rietschen bekommt am Montag Gold für seinen Sachsenmeistertitel. Davon haben auch die Einwohner Vorteile.

Wilfried Tielsch steht an einem Klärbecken in Rietschen. Als Teil des Energieteams sorgt er dafür, dass in Rietschen alternative Energien und Energiesparen groß geschrieben werden. Im Klärwerk erzeugt ein Solarpanel Strom für die Pumpen, die das Wasser im Klärbecken umwälzen. © jens trenkler

Rietschen. Seit 1994 zahlen die Rietschener Einwohner den gleichen Abwasserpreis, sagt Wilfried Tielsch vom Abwasserverband. Es gab zwar mal kleine Verschiebungen zwischen dem Preis und der Gebühr, aber mit 2,50 Euro für den Kubikmeter Abwasser und einer monatlichen Grundgebühr von vier Euro liege Rietschen teilweise deutlich unter den Preisen der Gemeinden und Städte in der Umgebung. Auch beim Trinkwasserpreis gäbe es in Rietschen eine Preisstabilität auf niedrigem Niveau, ergänzt Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer.

Dass das so ist, dafür sorgt unter anderem eine Solaranlage. Seit zwei Jahren erzeugt sie Elektroenergie, versorgt damit Pumpen im Klärwerk. So eine Abwasserreinigungsanlage ist energieintensiv. Umso wichtiger ist es, aufs Energiesparen zu achten. Damit beschäftigt sich in der Gemeinde Rietschen seit elf Jahren ein Energieteam aus Verwaltungsmitarbeitern, Gemeinderäten und Fachleuten. Dabei geht es um alle Bereiche in Rietschen und den Ortsteilen. Am Montag wird Rietschen in Dresden für seine Energiepolitik in den vergangenen 14 Jahren ausgezeichnet. Die Gemeinde ist eine von vier Kommunen im Freistaat, die den European Energy Award, kurz eea, in Gold erhält. An dem eea-Wettbewerb nimmt Rietschen seit 2006 teil, wurde 2013 erstmals zertifiziert und ist seit der Überprüfung in diesem Jahr Sachsenmeister mit 81,9 Prozent von möglichen 100 Prozent und wird damit besser bewertet als Leipzig (79,1 Prozent), Chemnitz (77,5 Prozent) und Delitzsch (75,9 Prozent).

Bereits seit dem Jahr 2014 ist Rietschen stromseitig von der Bilanz her autark. Das heißt, dass mindestens so viel Energie in Rietschen erzeugt wird, dass es unabhängig von anderen Anbietern ist. Dafür sorgen unter anderen verschiedene Bürgersolaranlagen und die Dorfheizung Daubitz. Beide Projekte haben für großes Aufsehen gesorgt. „Die Dorfheizung Daubitz ist die erste Energiegenossenschaft in Sachsen auf der Basis Wärmeerzeugung“, sagt Roland Michler, der für Rietschen als Energieberater tätig ist. Diese Dorfheizung beschäftigte fast alle Einwohner in Daubitz. Als sie 2013 in Betrieb ging, waren neben kommunalen Gebäuden wie unter anderem der Grundschule auch viele private Häuser angeschlossen.

Seit fast zwei Jahren werden knapp 40 Prozent des Stroms für kommunale Gebäude und die Straßenbeleuchtung mit Ökostrom versorgt. Mit seinem ersten Energie- und Klimaschutzprojekt habe sich Rietschen bereits 2003 beschäftigt, so Michler. „Bei den meisten Kommunen sind solche Konzepte damals im Papierkorb gelandet“, so der Energieberater.

Auch für die Gemeinderäte in Rietschen waren die Diskussionen um das Thema oft nicht der Höhepunkt in Sitzungen. Doch seit Energiesparen von der eher theoretischen Ebene hinabgestiegen ist in das ganz praktische Leben des Ortes, wird es auch mit viel größerem Engagement angegangen. Denn auch die Rietschener Einwohner haben privat etwas von dem Energiesparprogramm. Beispielsweise 60 Energieausweise für Häuser wurden mit Fördergeld unterstützt. In den tagebaunahen Ortsteilen bekamen Einwohner finanzielle Unterstützung 41 Mal bei der energetischen Sanierung der Häuser oder 26 Mal beim Ersetzen energieintensiver Haushaltsgeräte durch sparsame neue. Weitere acht Gebäude- sowie Kleinmaßnahmen sind noch im Gange. Möglich machte das der Vertrag mit dem Energieunternehmen Vattenfall. Der war auch über den Verkauf der Lausitzer Tagebaue und Kraftwerke an das tschechische Unternehmen Leag fortgesetzt und verlängert worden. Zurzeit werden Gespräche geführt, um den Vertrag fortzuschreiben und damit einen Ausgleich für die Belastungen durch den Tagebau zu erreichen.

Beim neuesten Projekt geht es um die Straßenbeleuchtung. Rietschen will mit Fördergeld von den bisherigen Leuchtmitteln weg und umrüsten auf die stromsparende Variante mit LED-Leuchten, kündigt Bürgermeister Ralf Brehmer an.

