„Wie Bayern München, nur in Döbeln“ Die Kegler des Döbelner SC spielen in der höchsten Liga über 200 Wurf. In der wollen sie den Titel anvisieren.

DSC-Kapitän Andreas Rippin hat sich mit seinen Mitspielern in dieser Saison noch eine Menge vorgenommen. Um die Chance auf den Meistertitel zu erhalten, muss allerdings am Wochenende beim Spitzenreiter in Großschweidnitz gewonnen werden. © Dietmar Thomas

Elf von 18 Spielen sind in der Verbandsliga 200 der Kegler absolviert. Vier Punkte liegt die Mannschaft des Döbelner SC hinter Spitzenreiter SC Großschweidnitz-Löbau noch in aussichtsreicher Position auf den Meistertitel. Soll diese allerdings aufrechterhalten werden, muss am kommenden Wochenende in der Lausitz ein voller Erfolg her. Der Döbelner Anzeiger unterhielt sich mit DSC-Kapitän Andreas Rippin über die Konstellation für dieses Gipfeltreffen und die restliche Saison.

Andreas Rippin, war es vor der Saison zu erwarten, dass Ihre Mannschaft in der Verbandsliga ganz vorn mitmischt?

Doch. Man musste erwarten, dass wir uns unter den Top drei der Verbandsliga positionieren. Ganz einfach, da einige Teams aus den Bezirken nachgerückt sind, weil viele Mannschaften in den Bereich 120 Wurf gewechselt sind. Es gibt deshalb nur noch vier, fünf gestandene Truppen. Alles andere sind Teams, die von unten dazugekommen sind. Die gern 200 Wurf spielen, aber die das Niveau doch nicht so besitzen wie Großschirma, Fraureuth, Döbeln und Großschweidnitz. Deshalb habe ich auch vor der Saison als Ziel einen Platz unter den ersten Drei ausgeben müssen. Ich bin ja eigentlich einer, der da bei Zielstellungen immer lieber die Bremse reinhaut, aber das wäre in diesem Fall geschwindelt gewesen.

Und wie sieht es nach jetzigem Stand aus, dieses Ziel erreichen zu können?

Wir wollen es probieren, am Wochenende in Großschweidnitz zu gewinnen, um dann die restlichen Spiele ebenfalls erfolgreich zu absolvieren und darauf zu hoffen, dass der Tabellenführer sich noch irgendwo eine Niederlage einfängt. Dann würde es pari pari stehen und der direkte Vergleich zählen, den wir zu Hause mit acht Holz verloren haben.

Das bedeutet, Ihre Mannschaft will Meister werden?

Genau so ist es. Zum jetzigen Zeitpunkt, so muss man das sagen, wollen wir es versuchen.

Sie haben angedeutet, dass durch den Weggang von Mannschaften das Niveau der Liga doch gelitten hat. War es deshalb aus sportlicher Sicht ein Fehler, in dieser Klasse zu bleiben?

Definitiv war das kein Fehler. Denn die 200 Kugeln, solange wie sie für eine Truppe machbar sind, erscheinen interessanter. Außerdem kann man ein schlechtes Ergebnis auch mal ausbügeln, was bei 120 Wurf nicht so möglich ist. Wir haben uns zusammengesetzt und nach wie vor stehen wir dazu und wollen so lange es geht, die 200 Kugeln spielen.

Wie lange wird das in Anbetracht der Tatsache, dass immer weniger Vereine dieses Distanz spielen, gehen?

Wie lange das geht, ist eine Preisfrage. Bei der Sitzung vor der Saison wurde gesagt, dass, solange sich acht Mannschaften in Sachsen finden, diese Liga bestehen bleibt. Wenn nicht mehr, dann löst sich die Verbandsliga auf. Das kann in zwei Jahren sein, das kann nächste Saison sein. Das weiß einfach keiner. Am Ende der Saison werden die Karten neu gemischt.

Was würde aus Ihrer Mannschaft?

Wir würden in der Klasse 120 gehen, müssten aber mit einem Zwangsabstieg in die Bezirksliga leben. Das ist klar definiert.

Wie sieht kommende Saison die sportliche Perspektive aus, sollte es mit der Meisterschaft klappen?

Titelverteidigung (lacht)! Es gibt ja keine höhere Klasse mehr im 200-Wurf-Bereich.

Das klingt ja eigentlich nicht schlecht, denn Ihre Mannschaft spielt 1. Liga?

Das ist richtig und bedeutet (lacht) Bayern München, nur in Döbeln. Etwas Höheres gibt es nicht.

Hat sich die Leistung Ihrer Mannschaft nach einem gewissen Auf und Ab im Vorjahr sportlich stabilisiert?

Die hält sich in etwa die Waage. Auswärts erzielen wir bessere Ergebnisse. Vielleicht weil wir da lockerer rangehen. Zu Hause dagegen ist mehr Druck da, gewinnen zu müssen. Ganz klar zu sehen war das gegen Großschweidnitz, wo wir einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten. Denn solch ein grottenschlechtes Ergebnis haben wir nur einmal gespielt.

Wie wird solch eine Niederlage in der Kabine ausgewertet?

Wir werten das nicht groß aus, aber es ist Enttäuschung da. Bei acht Holz kann man nicht nach Fehlern suchen. Wir sagen dann, dass wir es selber versaut haben und uns im nächsten Spiel wieder mehr zusammenreißen müssen. Man muss sich bei 200 Wurf bei jeder Kugel konzentrieren, denn wenn man das nicht macht, passieren Fehler und schlechte Versuche. Das ist keine Floskel, vielmehr ist das mit dem Konzentrieren das Allerallerwichtigste.

Wie wird dagegen ein Sieg begangen?

Der wird mit einer Flasche Sekt aus Plastebechern begossen. Das ist genauso Tradition bei uns, wie dass es vor dem Spiel auch für jeden einen Schluck Sekt gibt.

Was macht es aus, in einer Truppe zu spielen, die seit Jahren zusammengewachsen ist?

Jeder hat Vertrauen zum Anderen. Wir sind eine Truppe, die wie eine große Familie agiert. Weil jeder jeden kennt, dessen Vor- und Nachteile. Der eine ist impulsiv, wenn es nicht läuft, der andere ist schweigsam. So kann jeder jedem helfen und das macht solch eine Gemeinschaft aus.

Angenommen, es gelingt die Meisterschaft. Wie wird diese gefeiert?

Ich könnte mir vorstellen, dass es dann, ähnlich wie zur Weihnachtsfeier, gemeinsam mit der Familie auf der Kegelbahn einen kleineren „größeren“ Umtrunk gibt. Aber bis dahin ist es noch ein Stück hin. Erst einmal müssen wir in Großschweidnitz gewinnen. Unter die ersten Drei zu kommen, ist schon realistisch, wobei ich erstaunt bin, dass uns mit Nossen ein Neuling ganz dicht auf den Fersen sitzt.

Aber Ihre Mannschaft wird sich zu wehren wissen?

Ich denke schon, dass wir das auf die Reihe kriegen!

Es fragte: Dirk Westphal

