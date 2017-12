Wie Bad Muskau seinen Haushalt sichern will Die Stadt ist hoch verschuldet, wird als Kurort 2018 dennoch investieren. Geld für Vereine gibt es aber kaum.

Das Rathaus in Bad Muskau im Juli 2016 © Jens Trenkler

Ein Finanzloch von einer Million Euro klafft im Haushalt 2018 von Bad Muskau. Den Erträgen von 5,4 Millionen Euro stehen Aufwendungen von sechs Millionen Euro gegenüber, was schon allein ein Defizit von 585 000 Euro ergibt. Hinzu kommt ein Defizit von weiteren 204 000 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Tilgungen in Höhe von 245 000 Euro. Letzteres macht der Stadt besonders zu schaffen. „Finanzielle Spielräume gibt es damit so gut wie keine mehr“, sagt Anita Handschack, die Leiterin der Finanzverwaltung.

Bad Muskau hat 3,6 Millionen Euro Schulden oder anders gesagt 1 000 Euro pro Kopf. Zustande kam die Belastung zum großen Teil durch einen Kredit von 2,2 Millionen Euro, mit welchem die Stadt 2015 die Kita aus der Masse des insolventen Trägervereins erwerben und fertigbauen musste. 2016 stellte die Stadt beim Freistaat einen Antrag auf Bedarfszuweisung, um die Kosten der Insolvenz erstattet zu bekommen. Kriterien dafür: Freiwillige Leistungen gibt es kaum, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer liegen weit über dem sächsischen Landesdurchschnitt. Sie betragen jedoch nicht die geforderten 60 Prozent. Der Antrag wurde daher nicht genehmigt, weshalb die Schulden nach wie vor hoch sind.

Nicht gerade gute Voraussetzungen für den Haushalt 2018. Die Stadt bleibt nur handlungsfähig, wenn das Limit des ohnehin bereits ausgeschöpften Kassenkredits auf 2,5 Millionen Euro aufgestockt wird, geht aus der Haushaltssatzung hervor. Für die Genehmigung durch die Rechtsaufsicht ist die Fortschreibung des Konzepts zur Haushaltkonsolidierung notwendig. Dieses soll bis 2021 zwei Millionen einbringen oder bis dahin pro Jahr 500 000 Euro, um den Kassenfehlbetrag abzubauen. Erreicht werden soll das mit Maßnahmen wie die Erhöhung der Elternbeiträge in Kita und Hort, die Vermietung des Bauhofs, Überarbeitung der Parkplatzgebühren, Erhöhung der Hundesteuer, Anpassung der Kurtaxe und anderen. Warum die Bürger von Bad Muskau die Insolvenz des Kita-Trägervereins ausbaden müssen, ist eine Frage, die sich Verwaltung und Stadtrat immer wieder stellen. Die Rechtsaufsicht fordert, dass mit dem Haushaltstrukturkonzept im vierten Folgejahr, also 2021, eine schwarze Null geschrieben, sprich die Tilgung erwirtschaftet wird. Aus heutiger Sicht wird das nicht erreicht, so Anita Handschack.

Zwar gebe es bei einem Gemeindezusammenschluss mit Krauschwitz eine „Belohnung“ von 485 000 Euro, doch gemäß der Einwohnerzahl würden davon auf Bad Muskau 245 000 Euro entfallen. Bedenkt man zudem den Anstieg der Kreisumlage, die schon jetzt eine Million Euro ausmacht, um weitere 85 000 Euro, würden von der Finanzspritze des Freistaats für die Gemeindeehe in Bad Muskau nur 160 000 Euro übrig bleiben, um Haushaltlöcher zu stopfen.

Bei den Fehlbeträgen sind die Abschreibungen noch gar nicht inbegriffen, die die Stadt wie alle Kommunen seit Einführung der Doppik erwirtschaften muss. Das sind beispielsweise 295 000 Euro für kommunale Straßen oder 40 000 Euro für die Schule.

Angesichts der Finanzlage fallen die Investitionen nicht üppig aus. Im Haushalt eingestellt sind 270 000 Euro für den Umbau ungenutzter Räume im Rathaus. Vorgesehen ist die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für 333 000 Euro. Die Stadt erhält dafür eine 80-prozentige Förderung, muss aber 50 000 Euro aus eigener Kraft stemmen. Für Ausstattungen in Hort und Kindergarten sind zusammen 10 500 Euro geplant. Umgesetzt wird mit dem Haushalt 2018 ein Beschluss des Stadtrats, mit 52 000 Euro die Kapitalrücklage der Wohnungsbaugesellschaft aufzustocken.

Seit Jahren kämpft Bad Muskau darum, mit Hilfe der Haushaltkonsolidierung die liquiden Mittel zu erhöhen. „Die meisten Einsparungen werden jedoch durch steigende Kosten in anderen Bereichen zunichtegemacht“, erklärt die Leiterin der Finanzverwaltung. Zuschüsse an Vereine der Stadt gibt es kaum noch. Wobei die 12 800 Euro für die Bewirtschaftung des Lindenhofs an den Karnevalsverein den Kosten entsprechen, die die Stadt sowieso aufbringen müsste, wenn sie das Gebäude selbst bewirtschaften würde. Der Zuschuss an den Sportverein zur Unterhaltung der Sportplätze wurde auf 5 000 Euro halbiert.

Sowohl den Haushalt als auch das Strukturkonzept für 2018 hat der Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen.

zur Startseite