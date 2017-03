Wie aus Wünschen Herzblut-Projekte werden Die Initiative „Hier bewegen wir“ fragt nach den Wünschen der Jugendlichen in Sebnitz. Davon gibt es offenbar einige.

Susann Pohl vom Demografie-Projekt der Stadtverwaltung und Friedemann Brause vom Projekt „Hier bewegen wir“ organisierten die Jugendkonferenz zum Thema Herzblut-Projekte. Der nächste Treff ist bereits am 17. März. © Steffen Unger

Die Bilder vom Faschingsumzug in Sebnitz sind noch frisch. Vor allem die Bilder der Umzugswagen, in denen es darum ging, dass die Jugendlichen wegen Perspektivlosigkeit und mangelnder Freizeitangebote der Stadt den Rücken kehren würden. Deshalb kam die Jugendkonferenz „Deine Heimat, Deine Ideen“ zum richtigen Zeitpunkt. Veranstalter waren die Initiative „Hier bewegen wir!“ der Aktion Zivilcourage, das DRK-Mehrgenerationenhaus Sebnitz, das Demografieprojekt der Stadt und das Projekt Jugendland. Eingeladen waren Sebnitzer Jugendliche. Ziel war es zu erfahren, was sie sich so wünschen und was sie selbst bereit sind, dafür zu tun. „Fertige Konzepte gibt es nicht. Wir wollen die Jugendlichen begleiten, ihnen helfen. Und sollten sich konkrete Projekte abzeichnen, dann wollen wir gemeinsam sehen, wie man an eine Lösung gehen kann“, sagt Friedemann Brause vom Jugendtreff.

Etwa zwölf Jugendliche aus Sebnitz, Lichtenhain und Ottendorf trafen sich am Freitag im Büro der Initiative, um über Wünsche, Pläne und Ziele zu reden. Ziemlich schnell skizzierten die Teilnehmer ihre Wünsche auf kleine Kärtchen. Modegeschäfte, eine Disko, eine Nachtbar für Jugendliche und Erwachsene sowie ein Jugendklub standen darauf. Letzteres haben die meisten Dörfer rings um Sebnitz, doch die Stadt selbst nicht. „Wir können uns die Zeit abends nicht nur mit spazieren gehen vertreiben. Wir brauchen auch etwas, wo man sich nach 20 Uhr treffen kann“, sagt einer der Teilnehmer.

Die Wünsche zu sammeln war nur ein Teil der Jugendkonferenz. Um daraus Herzblut-Projekte zu entwickeln, hakten die Organisatoren nach. Bei solchen Ideen gehe es darum zu sehen, ob die Jugendlichen bereit sind, auch selbst Verantwortung zu übernehmen, sich einzubringen. Die Teilnehmer der Jugendkonferenz waren nicht abgeneigt, sich zu engagieren.

Übrig blieben am Ende die Wünsche Nachtbar, Disko und Jugendklub. Und da es jede Menge Schnittpunkte bei diesen drei Wünschen gibt, soll dieses als ein „Herzblut-Projekt“ auch weiter geführt werden. Deutlich wurde allerdings: Um es umzusetzen, fehlt so einiges. Deshalb war es auch Ziel der Jugend-Konferenz, die Dinge zusammenzutragen, die als Nächstes geklärt werden müssen. Dazu gehören Räume, die Betreiber, die Öffnungszeiten, die Finanzierung, die Unterstützung der Stadt, Alkoholausschank oder nicht.

Da es viele offene Fragen zum Herzblut-Projekt gibt, findet am 17. März die nächste öffentliche Jugendkonferenz statt.

Jugendkonferenz, 17. März, 14.30 Uhr: im Büro von „Hier bewegen wir!“, Schandauer Straße 8a in Sebnitz.

