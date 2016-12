Wie aus Schülern Unternehmer werden Als eine von nur zwei Schulen in Sachsen bekommt eine Meißner Oberschule Gelegenheit, Produkte selbst zu entwickeln und zu vermarkten.

Zeigen nicht nur auf das an der Triebischtalschule sichtbar angebrachte Zeichen für das Erasmus Projekt, sondern machen auch selbst mit: Stacey König, Jonas Krebs und Michaela Müller (v.l.) © claudia hübschmann

Lange mussten die beiden Achtklässler Stacey König und Jonas Krebs von der Meißner Triebischtal-Oberschule nicht grübeln. Natürlich wollten sie bei der vor Kurzem gestarteten Schülerfirma „Young Entrepreneurs“ (zu deutsch: Jungunternehmer) teilnehmen. Dahinter steht ein Neigungskurs, an dem insgesamt 27 Acht- und Neuntklässler zwei Stunden pro Woche teilnehmen. Dessen Name „Erasmus Plus“ sagt schon einiges über die Inhalte aus.

„Wir mussten sogar eine Bewerbung schreiben, um mitmachen zu können. Kultureller Austausch und bessere Sprachkenntnisse auf der einen Seite, mehr wichtige Kenntnisse für das spätere Berufsleben auf der anderen Seite sind die Kernpunkte“, erzählt die 13-jährige Stacey. Auch wenn die durch den Kurs in Aussicht gestellten Reisen an Schulen im englischen Liverpool oder dem polnischen Kielce verlockend sind, habe ihn mehr zur Teilnahme bewogen, ergänzt Jonas Krebs.

„Wir lernen unternehmerisch zu denken, früh eigene Ideen zu entwickeln und auch umzusetzen. Außerdem ist der Kurs ausschließlich auf Englisch, was mich in dieser Fremdsprache also auch voranbringt“, sagt er. Möglich macht das Projekt eine Förderung der Europäischen Kommission. Mehrmals schon hatten sich die beiden Lehrerinnen Rosemarie Zschoche und Iris Langner beim Pädagogischen Austauschdienst in Bonn um die Möglichkeit beworben, das Austauschprogramm an die Triebischtal-Oberschule zu bekommen.

„Im dritten Anlauf hat es jetzt tatsächlich geklappt. Wir sind eine von nur zwei Schulen in Sachsen, der das gelungen ist“, sagt Rosemarie Zschoche erfreut. Ziel des Projektes sei es, junge Leute fit für die Berufswahl und das spätere Berufsleben zu machen. „Teamgeist, Ideenreichtum, Kreativität und besser Englischkenntnisse sollen vor allem gefördert werden“, so die 63-jährige Englisch- und Beratungslehrerin.

Vom Austauschdienst hat die Meißner Schule zwei internationale Lehranstalten als Partner zur Seite gestellt bekommen – nämlich die in Liverpool und Kielce.

Zu und aus diesen Schulen soll es im nächsten Jahr Reisen geben, damit die Schüler gemeinsam ein Projekt verwirklichen können. „Denn das ist das Ziel des Ganzen“, sagt Zschoche. Konkret sollen alle Schüler die Produktion und Vermarkung eines Naturproduktes selbst organisieren. Geeinigt wurde sich auf Naturkosmetik. Die englischen Schüler sollen sich nun auf Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, die polnischen Schüler um das umweltverträgliche Verpacken und die Meißner um die Produktion kümmern.

„An unserem ersten Produkt – einer eigenen Seife – arbeiten wir bereits zusammen mit dem Hahnemannzentrum“, erzählt Jonas Krebs. Vier Unterrichtsstunden seien bisher hier absolviert worden, weil die Mitarbeiter vor Ort die nötigen Utensilien für die Produktion besitzen. „Bei den jeweiligen Treffen im nächsten und übernächsten Jahr können die Jugendlichen sich dann die Gestaltung weiterer Produkte zusammen überlegen. Für die Vermarktung sollen sie sich außerdem lokale Partnerunternehmen suchen, mit Betrieben in Kontakt kommen“, sagt Rosemarie Zschoche.

Materialien und die geplanten Reisen kosten mehrere Tausend Euro. Diese bezahlt – dank des Engagements der Lehrer – die EU. Die letzten 20 Prozent werden aber erst nach einem Erfolgsbericht freigegeben. Diesen müssen die Schulen selbst verfassen und dem Geldgeber schicken – auf Englisch, versteht sich.

