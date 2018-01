Wie aus Nachbarn Freunde wurden André Richter rettete eine Familie am Neujahrsmorgen aus ihrem brennenden Haus. Dafür wird der Bannewitzer geehrt.

Das Einfamilienhaus in Hänichen ist in der Neujahrsnacht total ausgebrannt. © Andreas Weihs

Bannewitz. Er lächelt, bedankt sich bereitwillig. Ganz geheuer ist ihm die Aufregung um seine Person aber nicht. In diesem Moment auf der Bühne weiß er das zu überspielen. Anders ist es abseits des Rampenlichtes. „Ganz ehrlich, den Trubel brauche ich nicht“, sagt André Richter verschmitzt und etwas kleinlaut. Dennoch weiß der 49-Jährige, wie wichtig es war, was er tat. Dem Bannewitzer ist während des Neujahrsempfanges der Gemeinde offiziell gedankt worden.

Am Neujahrstag, kurz vor sechs Uhr morgens, fing das Einfamilienhaus der fünfköpfigen Familie Naumann auf dem Käferberg in Hänichen Feuer, vermutlich von einer brennenden Mülltonne ausgelöst. Alle schliefen noch nach der Silvesternacht, auch André Richter. „Es brennt“, rief plötzlich seine Frau. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie, wie der Carport neben dem Einfamilienhaus schräg gegenüber brannte. Sie weckte ihren Mann und rief die Feuerwehr. André Richter überlegte nicht lange. Barfuß und in Nachtwäsche sprang er aus dem Bett, rannte aus seinem Haus und klingelte bei den Nachbarn Sturm. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer bereits den Giebel des Einfamilienhauses erfasst. Es ist genau die Seite, wo die zwei Jüngsten schliefen, die siebenjährigen Zwillingsmädchen. Zum Glück hatte die 14-jährige Tochter der Familie den Lärm im Haus bemerkt und ihre Geschwister geweckt. Die Familie schaffte es gerade noch rechtzeitig hinaus.

Was wäre, wenn André Richter die Familie nicht geweckt hätte? Jacqueline Naumann findet Worte: „Wir haben unzählige Kuscheltiere für unsere Kinder geschenkt bekommen“, erzählt sie. Als sich die drei dann in dem Plüschberg tummelten und daran erfreuten, habe sie daran gedacht, dass zwischen den Kuscheltieren auch Kerzen hätten stehen können. „Ich kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir Herrn Richter dafür sind, dass er uns gerettet hat und allen, die uns geholfen haben“, sagt die dreifache Mutter gerührt.

zur Startseite